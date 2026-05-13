NVIDIA annuncia il bundle di 007 First Light, disponibile dalla GeForce RTX 5060 Ti

NVIDIA ha ufficializzato la nuova iniziativa promozionale che vede protagonista 007 First Light, l'attesissimo titolo di IO Interactive dedicato alle origini dell'agente segreto più famoso del cinema. La mossa punta a spingere l'adozione dell'a nuova 'architettura Blackwell, offrendo una copia digitale del gioco su Steam a chiunque acquisti una GPU della serie GeForce RTX 50. NVIDIA ha deciso di estendere la promozione a una platea più vasta rispetto al passato, includendo segmenti di mercato solitamente esclusi da queste operazioni di lancio, partendo dalla GeForce RTX 5060 Ti.

Il piatto forte dell'integrazione tecnologica è rappresentato dal DLSS 4.5, l'ultima evoluzione della suite di super-campionamento basata su intelligenza artificiale. In 007 First Light, questa tecnologia si declina attraverso la Dynamic Multi Frame Generation e una versione aggiornata del Transformer Super Resolution, definita di seconda generazione. L'obiettivo è il miglioramento sistematico della qualità d'immagine e della fluidità, riducendo contestualmente la latenza di sistema. L'uso del rendering neurale permette di gestire il carico computazionale di un sistema di illuminazione globale fisicamente preciso, garantendo riflessi e ombre estremamente precisi.

NVIDIA Blackwell e James Bond: un'accoppiata nel segno del DLSS 4.5

La lista dei prodotti che danno diritto al codice gratuito è particolarmente densa: sul fronte desktop, il bundle copre l'intera gamma alta e media: GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 e, come già detto, la GeForce RTX 5060 Ti. Quest'ultima aggiunta è significativa, poiché storicamente NVIDIA riserva i bundle tripla A alle schede di classe 70 o superiore. La scelta suggerisce la volontà di rendere il nuovo titolo di James Bond il benchmark di riferimento anche per chi punta a configurazioni dal rapporto qualità-prezzo più equilibrato, considerando che i requisiti raccomandati dagli sviluppatori indicano una RTX 3060 Ti come base per un'esperienza fluida.

Per quanto riguarda il comparto mobile, la promozione segue una logica simile. Saranno validi gli acquisti di laptop equipaggiati con GPU RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 e la versione laptop della RTX 5060.

Dal punto di vista del gameplay, 007 First Light si presenta come un prequel in cui i giocatori vestono i panni di un James Bond giovane e non ancora raffinato, alle prese con l'addestramento dell'MI6. La struttura di gioco alterna combattimenti ravvicinati a sezioni stealth ad alto rischio, dove l'uso dei gadget diventa fondamentale per il superamento delle missioni. La collaborazione tecnica tra NVIDIA e lo studio di sviluppo ha permesso di ottimizzare il codice per sfruttare il path tracing, ovvero il ray tracing integrale che calcola il comportamento della luce in modo coerente in tutta la scena, in maniera più avanzata rispetto ai limiti delle implementazioni ibride viste negli anni precedenti.

L'integrazione del DLSS 4.5 introduce il concetto di Ray Reconstruction per migliorare la fedeltà dei riflessi in tempo reale. Questo processo, mediato dai Tensor Core della serie 50, analizza i campioni di luce per ricostruire i dettagli mancanti senza appesantire ulteriormente la pipeline di rendering tradizionale. In un titolo dove le ambientazioni spaziano da casinò lussuosi a installazioni militari segrete, la gestione della luce diventa un elemento narrativo oltre che estetico.

L'operazione è valida per gli acquisti effettuati a partire dal 13 maggio e si concluderà il 10 giugno 2026. Gli utenti avranno poi tempo fino all'8 luglio 2026 per riscattare il codice attraverso il portale dedicato. La promozione è limitata a un solo codice per acquisto e coinvolge i principali rivenditori e integratori di sistema. NVIDIA ha inoltre avviato una serie di concorsi sui canali social utilizzando l'hashtag #007FirstLightRTX, mettendo in palio versioni personalizzate della GeForce RTX 5080 Founders Edition e edizioni speciali del gioco come la Legacy e la Collector's Edition. Tutti i dettagli dell'iniziativa possono essere trovati qui.

007 First Light sarà ufficialmente disponibile a partire dal 27 maggio 2026, permettendo ai primi acquirenti delle nuove GPU di testare immediatamente le potenzialità della serie 50 con uno dei motori grafici più avanzati del momento.