NVIDIA al Computex tra DLSS, ray tracing e il primo monitor G-Sync a 500 Hz

La conferenza di NVIDIA al Computex 2022 non ha riservato nuove schede video, ma c'era da aspettarselo: quelle arriveranno tra la fine dell'estate e l'autunno. L'azienda ha invece posto l'accento sull'espansione dell'ecosistema RTX e anticipato l'arrivo di un monitor G-Sync con refresh rate a 500 Hz. Andiamo con ordine.

Sul mercato a oggi ci sono oltre 250 i giochi e le applicazioni "RTX" disponibili, il doppio rispetto al Computex dello scorso anno. Il DLSS è ora integrato in oltre 180 giochi e applicazioni e nelle prossime settimane 12 nuovi giochi si aggiungeranno alla lista. NVIDIA Reflex, invece, è supportato in 38 giochi, 22 monitor e 45 mouse. Ogni mese 20 milioni di giocatori giocano con Reflex attivo, tanto che NVIDIA la descrive come "una delle nostre tecnologie di maggior successo".

Oggi HITMAN 3 guadagna il DLSS insieme al ray tracing per riflessi opachi e ombre. "Con tutte le opzioni al massimo e il ray tracing attivo il DLSS aumenta il frame rate in HITMAN 3 di oltre 2 volte in 4K", segnala NVIDIA. Nelle prossime ore l'azienda pubblicherà un driver GeForce Game Ready Driver dedicato proprio a HITMAN 3, pensato anche per ottimizzare le prestazioni in My Time at Sandrock (che il 26 maggio debutterà con NVIDIA Reflex) e Sniper Elite 5. Di seguito la lista degli altri giochi disponibili da poco o in arrivo con le tecnologie RTX:

F1 22 : il 1° luglio debutterà con DLSS e ray tracing per riflessi opachi, riflessi trasparenti, ambient occlusion e ombre.

: il 1° luglio debutterà con per riflessi opachi, riflessi trasparenti, ambient occlusion e ombre. Icarus guadagnerà il supporto a NVIDIA Reflex a giugno per una migliore latenza e una maggiore reattività.

guadagnerà il supporto a a giugno per una migliore latenza e una maggiore reattività. Deep Rock Galactic sarà aggiornato con DLSS e NVIDIA DLAA . Grazie al NVIDIA DLSS i giocatori sperimentare prestazioni il 60% maggiori.

. Grazie al NVIDIA DLSS i giocatori sperimentare prestazioni il 60% maggiori. Loopmancer supporterà riflessi in ray tracing e DLSS al debutto previsto per questa estate.

supporterà al debutto previsto per questa estate. Warstride Challenges è disponibile da subito con DLSS e NVIDIA Reflex .

è disponibile da subito con . LEAP supporterà il DLSS quando debutterà l'1° giugno in Early Access.

supporterà il quando debutterà l'1° giugno in Early Access. Vampire: The Masquerade - Swansong è disponibile da subito con supporto al DLSS per giocare, con tutte le GPU RTX della serie 30, a 60 FPS in 4K con dettagli al massimo.

è disponibile da subito con supporto al per giocare, con tutte le GPU RTX della serie 30, a 60 FPS in 4K con dettagli al massimo. Raji: An Ancient Epic debutta oggi con supporto al DLSS e ray tracing per riflessi, ombre e ambient occlusion.

debutta oggi con supporto al per riflessi, ombre e ambient occlusion. Turbo Sloths arriverà questa estate con supporto al DLSS e ray tracing per ombre e riflessi.

arriverà questa estate con supporto al per ombre e riflessi. Propnight sarà aggiornato oggi per integrare NVIDIA DLSS

sarà aggiornato oggi per integrare Hydroneer è già disponibile e offre NVIDIA DLSS

è già disponibile e offre Ghost riceverà un aggiornamento per supportare il DLSS

riceverà un aggiornamento per supportare il Soda Crisis è appena uscito e supporta NVIDIA Reflex

Al Computex 2022 NVIDIA ha annunciato l'arrivo in futuro, insieme ad ASUS, di un monitor gaming della serie ROG Swift con refresh rate di 500 Hz e supporto G-Sync. A bordo quello che viene definito "Esports TN panel", con risoluzione Full HD, e supporto NVIDIA Reflex Analyzer e Reflex.

Infine, Philips ha aggiunto due nuovi TV OLED alla propria linea di prodotti con supporto G-Sync e compatibilità GeForce NOW.