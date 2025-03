Non usate questi driver se avete una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4000 o 3000

I driver più recenti di NVIDIA stanno causando instabilità su GeForce RTX 4000 e RTX 3000, con crash e cali di frame rate. Gli sviluppatori consigliano di usare driver precedenti per affrontare la situazione in attesa di nuove release risolutive.

Gli ultimi driver NVIDIA stanno causando problemi ai possessori di schede grafiche GeForce RTX 4000 e RTX 3000, al punto che alcuni sviluppatori di videogiochi consigliano di utilizzare versioni precedenti per avere stabilità e prestazioni adeguate.

I team di sviluppo di inZoi e The First Berserker: Khazan, due titoli rilasciati da pochi giorni, hanno segnalato che le versioni più recenti dei driver NVIDIA (572.XX) stanno provocando instabilità con i sistemi dotati di GPU GeForce RTX 4000, con sintomi che includono crash improvvisi, freeze e cali di frame rate. Non solo: anche le schede RTX 3000 sembrano risentire degli stessi problemi con queste versioni dei driver.

Clicca per ingrandire

Per questo motivo, gli sviluppatori raccomandano ai possessori di schede RTX 4000 e 3000 di utilizzare il driver 566.36, rilasciato a dicembre 2024, mentre per le RTX 5000 l'indicazione è di restare sulla versione più recente, la 572.83. Purtroppo, per i possessori di RTX 5000 che riscontrano difficoltà, non esiste una soluzione alternativa, poiché le versioni precedenti ai driver 572.XX non supportano questa nuova generazione di GPU.

Clicca per ingrandire

NVIDIA non si è ancora esposta pubblicamente sulle segnalazioni, e potrebbe non farlo, ma visti gli avvisi dei partner ne è certamente a conoscenza e cercherà di rimediare quanto prima.