Nemici più astuti e molto altro: il ruolo dell'intelligenza artificiale nei giochi secondo AMD

Intervistato dalla rivista nipponica 4Gamer alla fine dello scorso anno, il responsabile delle architetture grafiche di AMD, David Wang, ha parlato del ruolo dell'intelligenza artificiale e il modo in cui la società intende avvantaggiarsene.

"Pensiamo che ciò che dovrebbe essere fatto con l'acceleratore di inferenza installato nella GPU non dovrebbe essere limitato a un uso incentrato sul processo dell'immagine come fa il DLSS di NVIDIA. Prendete FidelityFX SuperResolution (FSR), una delle tecnologie della serie FidelityFX. L'anti-aliasing e il calcolo della super risoluzione di FSR sono realizzati senza usare un acceleratore di inferenza, fornendo prestazioni e qualità che possono competere pienamente con il DLSS di NVIDIA".

Secondo Wang, "il motivo per cui NVIDIA sta cercando di usare attivamente la tecnologia AI anche in applicazioni che possono essere svolte senza usarla è che ha installato un acceleratore di inferenza su larga scala nella GPU. Per farne un uso efficace, sembra che stiano lavorando su un tema che mobiliti molti acceleratori di inferenza. Questa è la loro strategia, il che è fantastico, ma non penso che dovremmo avere la stessa strategia".

Wang pensa che AMD dovrebbe concentrarsi a integrare soluzioni "che gli utenti desiderano e di cui hanno bisogno per divertirsi con le GPU consumer. Altrimenti, gli utenti pagano per funzionalità che non usano mai. Riteniamo che gli acceleratori di inferenza che dovrebbero essere implementati nelle GPU gaming dovrebbero essere usati per rendere i giochi più avanzati e divertenti".

Un esempio? "Il movimento e il comportamento dei personaggi nemici e degli NPC (personaggi non giocanti) sono probabilmente gli esempi più ovvi. Inoltre, anche se l'AI viene usata per processare le immagini, dovrebbe essere responsabile di un'elaborazione più avanzata. In particolare, un tema come la 'grafica neurale', che sta attualmente guadagnando slancio nel settore della grafica 3D, potrebbe essere appropriato".

Nell'intervista Wang ha anche sottolineato la necessità di rendere la GPU più indipendente dalla CPU per quanto riguarda il rendering grafico. L'azienda ha compiuto diversi passi in tale direzione nel corso delle ultime generazioni, il più recente dei quali è il multi-draw indirect accelerator (MDIA) introdotto con RDNA 3 che serve a inviare più comandi draw istanziati sulla GPU, riducendo l'overhead a livello della CPU. RDNA 3 è fino a 2,3 volte più efficiente rispetto a RDNA 2 in tal senso e quindi dobbiamo attenderci novità in merito anche con la futura architettura RDNA 4.