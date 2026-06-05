MSI al Computex 2026: 40 anni di storia, produzione 100% Taiwan e una sorpresa che non vi aspettavate

Il Computex 2026 di Taipei è la cornice scelta da MSI per celebrare un traguardo straordinario: 40 anni di attività. Fondata nell'agosto del 1986 da Joseph Hsu insieme ad altri quattro soci in un piccolo ufficio di Taipei sotto il nome di MicroStar International, l'azienda è nata come produttrice esclusiva di schede madri per poi diventare uno dei brand hardware più riconosciuti al mondo nel gaming e nel computing ad alte prestazioni. La celebrazione si materializza in una mostra gratuita presso il Warehouse 5 del Songshan Cultural and Creative Park, aperta fino al 7 giugno 2026, con otto zone tematiche che ripercorrono l'intera storia dell'azienda e guardano al futuro dell'AI.

Dalle origini alle GPU: i 40 anni di MSI in sintesi

La prima svolta significativa arriva nel 1997, quando MSI si trasferisce nella sua sede principale a Taipei e avvia la produzione di GPU, affiancandole alle schede madri. Nel 2004 viene presentato il primo notebook MSI, mentre l'espansione globale procede in parallelo: il primo ufficio europeo apre nel 1993 in Francia, e nel 2010 arriva in Italia, con una sede milanese tuttora attiva. Nel corso degli anni MSI consolida una connotazione gaming fortissima: a differenza di altri produttori taiwanesi che hanno creato brand separati per il gaming, MSI ha scelto di fare del gaming la propria identità principale. Tra i modelli storici esposti spiccano la prima scheda madre 286 overcloccabile al mondo, la leggendaria K7 Pro, la Z87-G45 GAMING rossonera e la GeForce GTX 960 dal design compatto ancora oggi iconico, lo stesso design che MSI ha recentemente riproposto in alcuni progetti moderni.

Uno degli elementi distintivi di MSI rispetto alla concorrenza taiwanese è la produzione quasi interamente interna negli stabilimenti di Taiwan. Il processo produttivo si articola in otto fasi: ispezione intelligente dei materiali, applicazione millimetrica della pasta saldante sul PCB, posizionamento robotizzato ad alta velocità di condensatori, resistori e chip, passaggio in forno a rifusione a 250-270°C, ispezione ottica automatizzata con telecamere ad alta risoluzione, assemblaggio delle parti strutturali e termiche con dissipatori e ventole, test completo sotto carico di alimentazione, segnali e connettività, e infine packaging automatizzato con verifica del peso. L'unica eccezione riguarda i pannelli display, commissionati a produttori specializzati esterni, una prassi comune a tutti i produttori di laptop a livello mondiale.

Nel corso degli anni MSI ha ricevuto numerosi riconoscimenti dall'European Hardware Association di cui fa parte anche Hardware Upgrade, non solo per schede video e notebook gaming, ma anche per i monitor Quantum OLED e per la serie di router Radix con Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7. Recentemente l'azienda ha ampliato la propria presenza nel networking con la linea Roamii BE Lite per il Wi-Fi mesh in ambienti di grandi dimensioni e la serie Pro Max con finiture sobrie per contesti professionali.

Wallbox per veicoli elettrici: MSI entra nella ricarica EV

Una delle novità più sorprendenti è l'ingresso di MSI nel mercato delle wallbox per la ricarica di veicoli elettrici. L'azienda presenta due modelli già funzionanti: l'EZ GO, una versione portatile con potenza di ricarica fino a 7 kW, e una versione fissa da installazione con potenze di 11 o 22 kW. Entrambi i prodotti sono stati sviluppati per il mercato europeo con la versione portatile che arriverà in Italia entro la fine del 2026, e vengono prodotti negli stabilimenti MSI di Taiwan, a differenza della maggior parte delle wallbox concorrenti che provengono dalla Cina. MSI punta su questo elemento per differenziarsi in termini di qualità costruttiva e affidabilità.

La celebrazione si concretizza anche in una linea di prodotti in edizione limitata con grafica e colorazioni commemorative: dalle cuffie Maestro 500 Wireless con logo 40° anniversario alla Radeon RX 5080 Supreme con riedizione del logo storico MSI, passando per il mouse Versa Alloy Wireless, i laptop della linea Titan, i case MEG Maestro, le GeForce RTX Supreme, il dissipatore MEG Corel Liquid e il monitor MEG Vision X. La mostra di Songshan ospita inoltre collaborazioni con IP di grande richiamo come Frieren: Beyond Journey's End con tecnologia termoreattiva che cambia colore a 40°C, oltre a edizioni speciali a tema Evangelion, Monster Hunter, World of Warcraft Midnight e Toy Story. Il 5, 6 e 7 giugno sono previste sfide gaming live con noti streamer e creator.