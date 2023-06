Le schede video più convenienti su Amazon: ecco le migliori GeForce RTX 3060, 4060 Ti, 4070 e 4080

Partiamo dalla più potente: questa GeForce RTX 4080 di PNY è ora la migliore scelta possibile su Amazon in quanto a prezzo, visto che tutte le altre 4080 hanno prezzi proibitivi. Per chi si aspetta il massimo delle prestazioni dalle propria postazione di gioco, e non vuole scendere a compromessi!

GeForce RTX 3060 fornisce prestazioni soddisfacenti per tutti i giochi, anche se forse non sempre a 4K, e perché costa in proporzione alla potenza offerta molto poco . Infatti, su Amazon la si può trovare a prezzi che partono da poco più di 300 euro, mentre salendo leggermente ecco le soluzioni OC.

Poi, oggi è molto conveniente il modello Palit GeForce RTX 3060Ti, con prestazioni che vanno a sfiorare quelle di una RTX 3070. Normalmente questa GPU viene venduta a quasi 500 euro , mentre oggi il suo prezzo è crollato!

GeForce RTX 4070 offre il miglior compromesso tra prezzo e prestazioni massime (mentre andare ancora oltre significa spendere molto di più). La nuovissima GeForce RTX 4070 è basata su architettura Ada Lovelace e offre prestazioni in linea con quelle della RTX 3080 della scorsa generazione, ma in più offre il DLSS 3. MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC è una variante della RTX 4070 VENTUS 2X 12G overcloccata dal produttore. Fondamentalmente, quindi, è una OC a prezzo base .

Il cuore della GeForce RTX 4070 rimane la GPU AD104, ma rispetto alla RTX 4070 Ti abbiamo un minor numero di CUDA core, RT core e Tensor core attivi, insieme a frequenze di clock della GPU più contenute. In particolare i CUDA core scendono a 5888 unità rispetto alle 7680 della 4070 Ti: di conseguenza, gli RT core si fermano a 46 contro 60 e i Tensor core a 184 contro 240.

Questa scheda offre ben 12GB di memoria GDDR6X e tecnologia TORX Fan 4.0 caratterizzata da ventole accoppiate e ZERO FROZR (modalità 0 RPM). È interessante anche il design, con un robusto pannello posteriore con design a flusso passante che rinforza la struttura. La scheda PCIe 4.0 x16 a 2 slot è lunga solo 242 mm e pesa solo 651 grammi. Connessioni sul retro: 3x DisplayPort 1.4a & 1x HDMI 2.1a (4K/120Hz). Nella nostra recensione l'abbiamo definita come la migliore di questa generazione.

GeForce RTX 4060 Ti è appena arrivata su Amazon e queste sono le schede con i prezzi migliori . Occhio in particolare alla MSI VENTUS 3X 8G OC, perché è quella con le frequenze più alte, senza impattare considerevolmente sul prezzo.

A 200 euro in meno rispetto alla già uscita GeForce RTX 4070, la nuova proposta di NVIDIA può rappresentare la scelta ideale per molti giocatori. "In estrema sintesi, la GeForce RTX 4060 Ti può essere vista come una RTX 3070 che consuma 60W in meno e ha in più il DLSS 3. La GeForce RTX 3070 fu presentata, per la cronaca, a 519€, e la RTX 2080 Ti - prestazionalmente simile - a 1259€" abbiamo scritto nella nostra recensione.

GeForce RTX 4060 Ti 8 GB è una scheda video basata su architettura Ada Lovelace. La nuova arrivata, il quinto modello della famiglia GeForce RTX 4000, è la prima proposta desktop a essere basata su GPU AD106. Equipaggia 4352 CUDA core attivi per effetto di 34 unità Streaming Multiprocessor (128 CUDA core per SM) e 136 Tensor core di 4a generazione, 34 RT core di terza generazione, 136 texture unit e 48 ROPs.