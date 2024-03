Le GeForce RTX 4070 scendono di prezzo: ora è possibile acquistarne una a poco più di 600

GeForce RTX 4070

Quando vengono introdotti nuovi modelli di schede video, inevitabilmente quelli già presenti sul mercato subiscono un calo di prezzo. Sta succedendo anche con le GeForce RTX 4070 e 4070 Ti rispetto alla nuove GeForce RTX 4070 SUPER e GeForce RTX 4070 Ti SUPER, vediamo nello specifico quali sono le differenze tra queste schede video e quale conviene prendere alla luce dei nuovi sconti su Amazon.

Tra 4070 SUPER e non SUPER spicca senza dubbio l'incremento del numero di CUDA core, un aumento di quasi il 22% dai 5888 precedenti. Sale, di 60 Hz, il base clock, mentre non ci sono cambiamenti sul fronte della memoria. In virtù di questi cambiamenti, il TGP è salito di 20W dai precedenti 200W.

Quanto alle prestazioni, la RTX 4070 SUPER offre prestazioni superiori alla RTX 3090, consumando decisamente meno (220W vs 350W), arrivando a staccarla del 50% con l'ausilio del DLSS 3 ove supportato.

La soluzione che senza dubbio ha subito più cambiamenti rispetto al predecessore è la GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Il primo è che rispetto alla RTX 4070 Ti abbiamo un cambio di GPU, dall'AD104 all'AD103: questo si deve al fatto che la RTX 4070 Ti sfrutta già l'AD104 al suo massimo, quindi NVIDIA doveva necessariamente usare un'altra GPU.

Infatti, laddove la RTX 4070 Ti prevede 7680 CUDA core, la RTX 4070 Ti SUPER offre 8448 CUDA core, che operano a 2340 / 2610 MHz, clock simili a quelli della soluzione precedente (2310 / 2610 MHz).

Non è l'unica novità: la nuova proposta ha 16 GB di memoria GDDR6X a 21 Gbps su bus a 256 bit, quindi ben 4 GB in più della RTX 4070 Ti (che ha un bus a 192 bit).

Un bel prezzo riguarda ora questa GeForce RTX 4070 Ti della linea MSI SUPRIM, che si contraddistingue per velocità di clock potenziate, una vera e propria versione OC.

Tanti marchi sono presenti, come potete vedere, con MSI, Zotac, Gigabyte, Asus. Potete trovare la scheda nella versione bianca o in quella nera, OC e non OC, oppure nelle varianti elaborate come nel caso della AMP Etreme Airo. Si tratta di una proposta di valore perché la GeForce RTX 4080 di base ultimamente non si trovava a meno di 1.300 euro.

Lo stesso ragionamento di prima vale anche per la fascia media. Le GeForce RTX 4060 Ti sono le schede video con i maggiori ribassi in questo momento. Qualora non voleste spendere così tanto come per una top di gamma, queste potrebbero essere le soluzioni più adatte per risparmiare. La GeForce RTX 4060 Ti possiede 4352 CUDA core, a differenza della 4060 che ne possiede 3072. C'è da precisare che entrambe le schede video hanno una memoria GDDR6 da 8GB. Al momento NVIDIA non ha ancora rilasciato una GeForce RTX 4060 Ti SUPER.