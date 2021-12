La tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution in oltre 70 giochi a sei mesi dal debutto

"È la tecnologia gaming più velocemente adottata della storia di AMD". Con questa frase, Alexander Blake-Davies fa il punto sui primi sei mesi di disponibilità (22 giugno - 22 dicembre) della tecnologia FidelityFX Super Resolution, meglio conosciuta come FSR. Nata come soluzione alternativa al DLSS proprietario di NVIDIA, FSR non contempla l'addestramento di una IA e la presenza di hardware dedicato nelle GPU, ma funziona tramite shader.

La soluzione di upscaling spaziale open-source, in grado di funzionare anche sulle GPU NVIDIA, punta ora a superare quota 70 giochi. Supportata da oltre 80 sviluppatori e publisher, AMD FSR è ora parte di 47 giochi e altri 24 sono i titoli in cantiere che la integreranno. Al lancio i giochi erano 7 e il supporto dall'ecosistema si fermava a 40 realtà tra editori e sviluppatori.

AMD FidelityFX Super Resolution consente di mantenere una qualità grafica elevata (in almeno due modalità delle quattro disponibili), quasi indistinguibile dal rendering nativo, a fronte di un miglioramento prestazionale rilevante, specie alle alte risoluzioni o con effettivi pesanti come quelli di ray tracing: in questo modo è possibile raggiungere fps altrimenti fuori dalla portata della GPU e sfruttare al meglio i monitor ad alto refresh rate moderni.

Come abbiamo visto in diversi articoli, la tecnologia AMD FSR in modalità Performance permette di avere un miglioramento prestazionale medio di 2,5 volte in 4K rispetto al rendering nativo con le GPU Radeon RX 6000.

AMD FidelityFX Super Resolution, oltre al supporto delle singole realtà del settore, è implementato anche dai principali motori di gioco come Unity e Unreal Engine 4 (plug-in per UE4 v4.27.1 o successivo), il che ne facilita di molto l'espansione. Giochi come DEATHLOOP, Horizon Zero Dawn Complete Edition, F1 2021, Far Cry 6 e Resident Evil Village supportano la tecnologia e prossimamente la vedremo anche in Hitman 3, No Man's Sky, The Elder Scrolls Online, Forspoken e God of War solo per citarne alcuni.