La RTX 3080 umilia la RTX 2080 Ti in 4K con Doom Eternal: vedere per credere

La GeForce RTX 3080 è stata presentata da Nvidia promettendo prestazioni due volte maggiori rispetto alla RTX 2080 e di conseguenza sapevamo che si sarebbe dimostrata più veloce anche della RTX 2080 Ti: adesso sappiamo anche quanto, o almeno ne abbiamo una buona idea. In un video pubblicato su YouTube, Nvidia mostra per la prima volta la RTX 3080 e la RTX 2080 Ti a confronto durante sessioni di gameplay reali, nel caso specifico con Doom Eternal in 4K e impostazioni di dettaglio massime (Ultra Incubo).

Il video mostra diverse scene di gameplay, con la nuova soluzione Ampere che si dimostra in grado di produrre un frame rate notevolmente superiore alla precedente top di gamma. Ad esempio, in una scena la RTX 2080 Ti raggiunge circa 80 fps, mentre la RTX 3080 tocca oltre 120 fps, e in un altro frangente vediamo la nuova proposta raggiungere i 170-180 fps. È evidente il salto in avanti garantito dalla nuova scheda, che ricordiamo arriverà a 719 euro (Founders Edition) il 17 settembre, mentre la RTX 2080 Ti si è posizionata fin dal debutto sui 1200 euro.

Non conosciamo il sistema su cui è stato svolto il confronto, l'unica cosa che si può notare è che per la RTX 2080 Ti sono stati usati i driver GeForce 451.67, mentre per la RTX 3080 i più aggiornati GeForce 455.77. La GeForce RTX 3080, lo ricordiamo, ha 10 GB di memoria GDDR6X a 19 Gbps su bus a 320 bit e si basa su una GPU con 8704 CUDA core che lavorano di base a 1,44 GHz e a 1,71 GHz in boost. Nvidia indica un TDP di 320W, quindi occhio all'alimentatore se avete intenzione di farla vostra.