L'idea di John Carmack per fermare gli scalper: un sistema di aste gestito dai produttori

John Carmack, fondatore di Id Software oggi coinvolto nel progetto Oculus di Facebook, si è lasciato andare ad alcuni commenti sul fenomeno degli scalper, nonché l'ultima evoluzione del settore delle schede video, ossia la scelta di Nvidia di inserire un "limitatore" contro il mining sulla prossima RTX 3060 e varare la nuova linea di schede CMP proprio per il pubblico dei miner di criptovalute.

Secondo lo storico sviluppatore di videogiochi, che ha twittato il suo pensiero al mondo, un sistema di aste gestito direttamente dalle aziende per prodotti popolari come GPU, PS5 e Xbox Series X potrebbe risolvere (o mitigare) la situazione attuale che vede i cosiddetti scalper, bagarini, acquistare la tecnologia più desiderata del momento in massa (per mezzo di bot automatici) con l'obiettivo di creare scarsità e lucrarci sopra con la rivendita.

"Date le carenze e gli speculatori su prodotti come la GPU RTX 3090 e la nuove console, sembra che staremmo davvero meglio con un sistema di aste trasparente gestito direttamente dai produttori e un mercato più efficiente". Da una parte Carmack ha ragione: le aste renderebbero meno appetibili i prodotti tecnologici agli scalper, in quanto più l'asta sale minore è il possibile guadagno sulla rivendita. Al tempo stesso però, alcuni consumatori si ritroverebbero a spendere di più, mentre altri di meno.

Insomma, si tratterebbe di un sistema da pensare e ideare con una certa cura e mettendo qualche paletto qua e là. Sappiamo tuttavia che il sistema delle aste non è esente da possibili "magheggi" in grado minarne il meccanismo, senza contare che comunque non si cancellerebbe il tema dei prodotti venduti a prezzi elevati, si sposterebbe semplicemente il guadagno dagli scalper ai produttori, senza davvero eradicare il problema. Le aste potrebbero poi diventare un "gioco d'azzardo per soli ricchi", lasciando a bocca asciutta chi non può permettersi di partecipare.

I produttori potrebbero poi avere seri problemi con i rivenditori (e forse anche con qualche autorità) e il sistema potrebbe funzionare solo se tutte le aziende lo adottassero. Vi è poi da aggiungere che i produttori si avvalgono di determinati canali di vendita che non gestiscono direttamente proprio perché sarebbe complicato, se non impossibile, farsi carico di tutto l'iter che segue un acquisto.

Insomma, detta in parole povere ci sembra qualcosa di poco praticabile. Al momento, alcuni rivenditori hanno varato sistemi di code e acquisti contingentati, ma non tutti lo fanno e molti scalper riescono ad aggirare comunque le contromisure. Staremo a vedere se ci saranno novità anche sotto questo aspetto.

Leggi anche: Gli scalper di PS5 e schede video non capiscono perché sono odiati dalle persone

Carmack, infine, ha commentato la scelta di Nvidia di "castrare" la RTX 3060 rendendola meno attraente per i miner di Ethereum. "Che compito ingegneristico terribile da dare a qualcuno", ha scritto sottolineando che è brutto "rompere" qualcosa in cui un prodotto si comporta bene. "Se le schede CMP avranno un prezzo simile (alle GeForce, ndr) sarà una buona aggiunta, ma sospetto di no", ha concluso.