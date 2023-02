Intel anticipa tutti e rilascia i driver per Hogwarts Legacy prima di NVIDIA e AMD

Non senza una certa sorpresa, Intel ha rilasciato per prima i driver ottimizzati per Hogwarts Legacy e le GPU della famiglia Arc, anticipando sia NVIDIA che AMD. Un avvenimento piuttosto interessante considerando che solo di recente la casa di Santa Clara è entrata nel settore delle schede video dedicate.

A differenza di NVIDIA e AMD che possono contare su un know-how e un'esperienza decennale nel settore grafico, Intel ha lanciato le sue schede Arc solo nella seconda metà dello scorso anno e con non pochi problemi. Le prestazioni sotto le aspettative, la disponibilità praticamente inesistente e i problemi legati a driver poco maturi hanno reso il lancio delle schede Arc poco entusiasmante.

Tuttavia, proprio alcuni giorni fa vi abbiamo raccontato dell'impegno investito da Intel sul fronte software e i notevoli risultati ottenuti in questi mesi. In particolare, in DirectX 9 le schede video Arc hanno visto un miglioramento prestazionale fino al 77% rispetto ai driver del lancio.

Riuscire a proporre per prima i driver ottimizzati per il nuovo gioco di Warner Bros e Avalanche dimostra la volontà di Intel di offrire ai giocatori la migliore esperienza possibile con le proprie schede video.

Il titolo, ambientato nel mondo di Harry Potter, è senza dubbio uno dei più interessanti per le tecnologie integrate. Il gioco supporta DLSS 2 e DLSS 3 (riservato alle sole schede Ada Lovelace) di NVIDIA insieme a FSR 1.0 e FSR 2.0 di AMD e XeSS di Intel.

Non manca neanche il supporto al ray tracing che, come abbiamo riportato alcune settimane fa, si estende a ombre, riflessi, occlusione ambientale e ad alcuni preset in qualità alta. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile da venerdì 10 febbraio su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Una versione per console di vecchia generazione e Nintendo Switch arriverà successivamente. Potete leggere le nostre impressioni su Hogwarts Legacy nella recensione pubblicata quest'oggi.