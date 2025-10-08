Incredibile offerta Prime Day: MSI GeForce RTX 5060 sotto i 300
Durante il Prime Day, la nuova MSI GeForce RTX 5060 8G Inspire 2X OC scende sotto la soglia dei 300, un prezzo che la rende una delle GPU più appetibili del momento per chi vuole giocare in 1440p o 4K senza compromessidi Redazione pubblicata il 08 Ottobre 2025, alle 14:31 nel canale Schede Video
offerteAmazonscontiMSINVIDIAGeForcePrimeprime day
MSI GeForce RTX 5060 8G Inspire 2X OC è in sconto per il Prime Day a meno di 300, un prezzo straordinario per una scheda video di nuova generazione basata su architettura NVIDIA Ada Lovelace. Soprattutto se si considera che normalmente questa scheda video viene venduta a 100 euro in più. Dotata di 3840 core CUDA e 8 GB di memoria GDDR7 a 28 Gbps, offre un eccellente equilibrio tra efficienza, potenza e silenziosità.
Il design a doppia ventola Inspire 2X garantisce un raffreddamento efficace anche durante le sessioni di gioco più intense, mentre il connettore di alimentazione 8-pin assicura compatibilità con la maggior parte dei sistemi desktop. La risoluzione massima supportata raggiunge gli 8K (7680 x 4320 pixel), aprendo le porte al gaming di nuova generazione e alla produttività ad alte prestazioni.
Per chi vuole aggiornare il proprio PC con una GPU moderna, compatta e già pronta per le ultime tecnologie grafiche, questa RTX 5060 è una delle migliori occasioni di questo Prime Day.