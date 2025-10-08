Incredibile offerta Prime Day: MSI GeForce RTX 5060 sotto i 300

MSI GeForce RTX 5060 8G Inspire 2X OC è in sconto per il Prime Day a meno di 300, un prezzo straordinario per una scheda video di nuova generazione basata su architettura NVIDIA Ada Lovelace. Soprattutto se si considera che normalmente questa scheda video viene venduta a 100 euro in più. Dotata di 3840 core CUDA e 8 GB di memoria GDDR7 a 28 Gbps, offre un eccellente equilibrio tra efficienza, potenza e silenziosità.

Il design a doppia ventola Inspire 2X garantisce un raffreddamento efficace anche durante le sessioni di gioco più intense, mentre il connettore di alimentazione 8-pin assicura compatibilità con la maggior parte dei sistemi desktop. La risoluzione massima supportata raggiunge gli 8K (7680 x 4320 pixel), aprendo le porte al gaming di nuova generazione e alla produttività ad alte prestazioni.

Per chi vuole aggiornare il proprio PC con una GPU moderna, compatta e già pronta per le ultime tecnologie grafiche, questa RTX 5060 è una delle migliori occasioni di questo Prime Day.