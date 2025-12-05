In Cina la prima GPU discreta al mondo che supporta nativamente Windows on Arm

Lisuan ha presentato una nuova GPU da gaming che ha sorpreso l'intera industria non per le sue prestazioni, ma per i driver che supportano nativamente Windows on Arm. La 7G106 potrebbe essere la prima scheda video discreta a supportare nativamente le applicazioni 3D su chip Arm

Se da un lato i progressi dell'industria cinese nel settore GPU sono ormai scontati, dati gli investimenti per il raggiungimento dell'autonomia tecnologica, un produttore ha sicuramente dato una scossa inaspettata alla scena internazionale. Come riporta IT Home, Lisuan ha svelato quella che, potenzialmente, potrebbe essere la prima GPU discreta al mondo a supportare nativamente Windows on Arm.

Dando uno sguardo alla scheda tecnica, la GPU si presenta già interessante: vanta un processo produttivo a 6 nm (presumibilmente di TSMC), 12 GB di memoria GDDR6 su bus a 192 bit, 192 TMU, 96 ROP e interfaccia PCIe 4.0. Il TDP raggiunge i 225 W ed è alimentata da un singolo connettore a 8 pin. Sulla carta, la 7G106  questo il nome della scheda  va a posizionarsi in diretta concorrenza con le più recenti proposte di fascia media di AMD, NVIDIA o Intel come le GeForce e le Radeon serie '60.

A sorprendere, però, è la prova pubblicata sul portale Bilibili in cui la scheda lavora al fianco di un processore CP8180, una CPU domestica basata su 12 core ARMv9 con una frequenza massima di 3,2 GHz.

Nel video il sistema eseguiva 3DMark Steel Nomad, con il Task Manager e dxdiag a confermare il supporto DX12 e l'accelerazione 3D nativa. Considerando che NVIDIA, AMD e Intel non hanno ancora driver pubblici capaci di gestire GPU discrete su piattaforma ARM con Windows 11, Lisuan diventa così la prima realtà ad aver realizzato una soluzione funzionante. Al momento, però, la GPU non è stata ancora commercializzata e con tutta probabilità rimarrà confinata al mercato cinese.

Secondo le informazioni condivise dall'azienda, la 7G106 sarebbe già entrata in produzione di massa, condizione che apre a un debutto sul mercato previsto entro le prossime settimane, anche se la finestra più plausibile sembra il primo trimestre del 2026.

L'interesse attorno alla GPU non deriva chiaramente dalle prestazioni, ma soprattutto dal fatto che dimostra come il gaming su Arm con GPU discrete sia realisticamente possibile. Questo aprirebbe senza dubbio un nuovo scenario nel settore delle CPU, un panorama in cui x86 dovrebbe iniziare a condividere la scena non solo con Qualcomm, ma anche con altri produttori pronti a sviluppare i propri chip personalizzati basati su architettura Arm.

Ma non solo: l'esperienza di Qualcomm in ambito mobile potrebbe aprire nel giro di poco tempo una nuova era per i dispositivi handheld basati su Windows. Insomma, per quanto le prestazioni pure non stupiscano, il supporto a Windows on Arm per le applicazioni 3D potrebbe essere un'importante passo in avanti.