Il salto di qualità di AMD: FSR 4 porta prestazioni e grafica a un nuovo livello in Mafia Terra Madre

AMD ha segnato una cesura netta nel suo approccio alle tecnologie di upscaling con FidelityFX Super Resolution 4, il software che adotta strumenti di intelligenza artificiale per rendere le immagini dettagliate anche se processate a una risoluzione inferiore rispetto all'output. A differenza delle iterazioni precedenti, che si basavano su algoritmi puramente spaziali o sull'accumulo temporale dei dati, FSR 4 adotta un algoritmo di upscaling ML-accelerato (ML sta per Machine Learning). Questo modello, addestrato con dati di gioco di alta qualità su GPU AMD Instinct, sfrutta le funzionalità di accelerazione hardware dell'architettura RDNA 4, le stesse che alimentano le schede grafiche della serie Radeon RX 9000. È una decisione che limita la compatibilità, ma che consente un passo avanti decisivo nella qualità visiva.

Il principio di funzionamento è semplice quanto efficace: la GPU renderizza i fotogrammi a una risoluzione inferiore, per poi inviare i dati a FSR 4. Qui, un modello di Machine Learning entra in azione per ricostruire l'immagine a una risoluzione superiore. Questo processo, combinato con la "Frame Generation", che crea fotogrammi aggiuntivi per aumentare il framerate, permette di ottenere prestazioni nettamente superiori senza sacrificare in modo eccessivo la qualità. Il software è progettato per migliorare la stabilità temporale, che si traduce in meno artefatti, e per ridurre l'effetto "ghosting" su oggetti in movimento, un problema comune nelle tecnologie di upscaling del passato.

Per la nostra analisi, abbiamo messo alla prova FSR 4 in Mafia Terra Madre, il nuovo titolo prodotto da 2K Games e sviluppato da Hangar 13 su Unreal Engine 5. Il test si è svolto su un PC equipaggiato con una scheda grafica AMD Radeon RX 9070 XT, un processore AMD Ryzen 9 7950X e 32 GB di RAM. Il software utilizzato per attivare la tecnologia era l'ultima versione del driver Adrenalin 25.8.1. Come accade in molti giochi con supporto, bisogna forzare l'attivazione di FSR 4 dai driver Adrenalin, recandosi nella scheda Giochi. Se la spunta corrispondente a FS4 è abilitata, al lancio del gioco il driver ci segnalerà, tramite un overlay, che FSR 4 è pronto all'utilizzo.



Nativa

FSR 4 Qualità

FSR 4 Bilanciata

FSR 4 Prestazioni

FSR 4 Prestazioni Alta

In questo primo confronto vediamo come i vari preset messi a disposizione da FSR 4 vanno a ridurre la qualità dell'immagine per migliorare le prestazioni e al contempo possiamo raffrontare il risultato finale con l'opzione Nativa, ovvero con la versione del gioco in cui non è stata utilizzata alcuna meccanica di upscaling. Abbiamo scelto questa particolare inquadratura perché la capigliatura del personaggio evidenzia nella parte finale delle approssimazioni quando vengono usate le tecniche di upscaling più aggressive, fermo restando che le immagini originali sono state catturate alla risoluzione 4K e al preset grafico più dettagliato, Epico. Potete vedere che sono nelle impostazioni Prestazioni e Prestazioni Alta si nota effettivamente un deterioramento del dettaglio grafico.

I capelli, infatti, diventano sempre più diradati, fino a ridursi a qualche sporadico filo in Prestazioni Alta. Anche la vegetazione sullo sfondo perde in dettaglio, fino a diventare sfuocata. Tra FSR 4 Qualità, ovvero la migliore impostazione disponibile con FSR, e Nativa c'è comunque differenza, nel senso che con upscaling attivato non arriviamo al livello di dettaglio originale, ma è ridottissima, soprattutto con immagini in movimento.

FSR, con la nuova versione, fa dunque un ottimo lavoro per contenere il degrado alla qualità ai minimi fattori. Certo, non abbiamo più tutto il dettaglio originale ma, con immagini in movimento, è pressoché impossibile distinguere che vi è un'applicazione di upscaling, né ci sono conseguenze sul gameplay, nella precisione nella mira e nei movimenti, o altro. Il seguente confronto, invece, si concentra sulla sfida tra FSR 3 e FSR 4.



FSR 4 Qualità

FSR 4 Bilanciata

FSR 4 Prestazioni

FSR 4 Prestazioni Alta

FSR 3 Qualità

FSR 3 Bilanciata

FSR 3 Prestazioni

FSR 3 Prestazioni Alta

Ci sembra piuttosto evidente come FSR 4 faccia un miglior lavoro di FS3, in termini di qualità e dettaglio visivo, a tutte le impostazioni, con la forchetta che si allarga soprattutto in quelle più spinte, Prestazioni e Prestazioni Alta.

Ecco, quindi, FSR contro Intel XeSS, l'equivalente tecnica di upscaling realizzata da Intel, e nuovamente con l'impostazione Nativa.



Nativa

FSR 4 Qualità

Intel XeSS Qualità

FSR 4 Prestazioni Alta

Intel XeSS Prestazioni Alta

Intel XeSS si rivela meno efficace nel recupero qualitativo e, come vedremo, in questo gioco anche in quello prestazionale. Detto questo, è opportuno verificare quali conseguenze abbia tutto questo con le immagini in movimento, dato che le tecniche di upscaling di precedente generazione producevano artefatti e distorsioni rilevabili solo in movimento.

Mafia Terra Madre: prova FSR3 Prestazioni Alta

Mafia Terra Madre: prova FSR4 Prestazioni Alta

Mafia Terra Madre: prova FSR3 Qualità

Mafia Terra Madre: prova FSR4 Qualità

Mafia Terra Madre: prova impostazione Nativa

Questi video evidenziano come l'attivazione di FSR risulti comunque sempre poco percepibile, a meno di utilizzare le tecniche più aggressive che generano tremolii e distorsioni poco piacevoli in concomitanza dei bordi dei poligoni e, in questo caso, come in precedenza, soprattutto sulla capigliatura del personaggio.

Spostiamoci adesso al confronto prestazionale, il quale ci mostra come FSR 4 fatichi a confermare il numero di frame rate al secondo di FSR3 alle impostazioni più spinte. Questo accade, però, principalmente perché sacrifica di meno il dettaglio visivo, al cospetto di una perdita prestazionale irrilevante se la si confronta con il guadagno nel frame rate consentito dall'FSR. Intel XeSS, invece, perlomeno in questo gioco, con una scheda Radeon di ultima generazione, rimane sconsigliato.

In definitiva, le tecniche di upscaling come FSR si confermano il modo ideale per guadagnare in frame rate, soprattutto in presenza di giochi pesanti, con ray tracing o non completamente ottimizzati come Mafia Terra Madre, un titolo che, purtroppo, tende a perdere qualche frame anche su configurazioni corrazzate come quella che abbiamo usato noi. Tranne che alle impostazioni più aggressive, la perdita di qualità è trascurabile e non comporta alcuna compromissione del gameplay.