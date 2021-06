I prezzi delle schede video stanno (forse) scendendo, ma non diciamolo troppo forte!

Non grideremmo al cambio di rotta conclamato, la cautela infatti deve essere massima, ma dopo mesi terribili nelle ultime ore sono apparse notizie che sembrano timidamente disegnare un progressivo calo dei prezzi delle schede video nelle prossime settimane. Ribadiamo: estrema cautela, ma qualche spiraglio di luce da monitorare sembra esserci.

La prima notizia giunge dall'Asia, con ASRock che commentando i suoi ottimi risultati finanziari - come tutto il mondo hardware, d'altronde, in questi mesi - ha dichiarato che si aspetta di crescere anche nel terzo trimestre malgrado, come riporta il Digitimes, "lo shortage dei componenti e i prezzi in calo delle schede video legati a una contrazione della domanda dal settore del cryptomining in Cina". Erano mesi che non vedevamo associata la parola calo ai prezzi delle schede video.

La seconda notizia arriva da ComputerBase e da un suo monitoraggio svolto tramite il comparatore prezzi sul proprio sito che scandaglia numerosi shop in giro per l'Europa. Secondo il sito tedesco, mentre un mese fa la situazione era ancora da bollino rosso, adesso ci sono dei segnali decisamente migliori, con una disponibilità delle schede video più recenti in aumento e cali dei prezzi dai massimi di un mese fa in alcuni casi oltre il 30%.

"Mentre un mese fa erano disponibili solo cinque modelli di GeForce RTX 3060, ora ci sono 24 modelli disponibili. Il prezzo minimo è attualmente di 639 euro, invece di 949 euro circa di quattro settimane fa. La situazione è simile con la GeForce RTX 3070, di cui sono disponibili 26 modelli a partire da 999 euro. Un mese fa c'erano solo 4 modelli da 1499 euro. La GeForce RTX 3080 con 24 modelli da 1499 euro costa circa 800 euro in meno. La GeForce RTX 3090 non era disponibile a metà maggio, mentre 18 modelli sono disponibili a partire da 2199 euro", scrive il sito.

Passando al mondo Radeon, la situazione sembra persino migliore. "La Radeon RX 6700 XT è scesa da 929 a 799 euro e sono disponibili 20 modelli invece dei precedenti 9. Con la Radeon RX 6800, il numero di schede disponibili è passato da 3 a 6 e il prezzo minimo è sceso da 1499 euro a 1049 euro. Inoltre, sono ora disponibili otto modelli di Radeon RX 6800 XT a partire da 1249 euro, invece dei 3 modelli da 1499 euro a maggio. Per la Radeon RX 6900 XT troviamo quattro modelli in più, mentre il prezzo di partenza è sceso da 1699 a 1589 euro".

RX 6700 XT RX 6800 RX 6800 XT RX 6900 XT RTX 3060 RTX 3060 Ti RTX 3070 RTX 3080 RTX 3090 Prezzo di listino 479 € 579 € 649 € 999 € 329 € 419 € 519 € 719 € 1.549 € Prezzo minimo 17 maggio 929 € 1.499 € 1.499 € 1.699 € 949 € - 1.499 € 2.299 € - Prezzo minimo 17 giugno 799 € 1.049 € 1.249 € 1.589 € 639 € 999 € 999 € 1.499 € 2.199 € Disponibilità 17 maggio 9 3 3 9 5 - 4 3 - Disponibilità 17 giugno 20 6 8 13 24 2 26 24 18

I prezzi sembrerebbero - il condizionale rimane d'obbligo - in calo, ma certamente siamo ben lontani dai listini declamati dai produttori al lancio delle schede video. In Italia, dando un'occhiata tramite Trovaprezzi, la situazione è un po' a macchia di leopardo, nel senso che sembra esserci sì una migliore disponibilità, ma almeno per le GeForce i prezzi restano alti, mentre per le Radeon non c'è una distanza così netta rispetto ai listini citati da ComputerBase. Lo scenario è però altamente volatile e le cose potrebbero cambiare anche repentinamente, in un verso o nell'altro.

Anche negli Stati Uniti, come segnala Tom's Hardware, il prezzo delle GPU sembra in discesa. Il sito segnala il post di un utente Reddit che sta tracciando i listini delle schede vendute su eBay. Il grafico presente in quel post evidenzia un calo medio del prezzo di tutte le schede del 20% rispetto a maggio, con le soluzioni più potenti come la RTX 3090 che mostrano le riduzioni maggiori.

Perché i prezzi stanno, apparentemente, scendendo? I motivi possono essere vari, a partire da un aumento della produzione. Come detto da ASRock, il venir meno della domanda da parte dei miner - in virtù delle azioni del governo di Pechino e del calo del valore delle crypto più quotate - potrebbe rappresentare una spiegazione. Prossimamente, inoltre, ci sarà il passaggio di Ethereum da Proof of Work a Proof of Stake, e questo potrebbe già avere qualche effetto. Difficile valutare, infine, le azioni di Nvidia contro il mondo del mining, con il limitatore a bordo di tutte le nuove schede prodotte.

In conclusione, ribadiamo l'estrema cautela nel definire lo scenario attuale, anche perché la situazione di shortage nel mondo tecnologico rimane e non si può certo dire archiviata da un mese all'altro (anzi, continuano le chiusure temporanee di stabilimenti automobilistici per gestire la ridotta disponibilità di componenti). Adesso è semplicemente venuto il momento di capire se questi timidi segnali si confermeranno anche nelle prossime settimane o se si è trattato di un "una tantum". Di certo. la strada per vedere le nuove GPU ai prezzi di listini indicati dai produttori è ancora lunga, molto lunga.

Leggi anche: Miner e speculatori hanno sottratto 700 mila schede video ai giocatori nel primo trimestre