I driver NVIDIA crashano al torneo milionario di Counter-Strike 2 causando una sconfitta

Solo qualche settimana fa la PGL eSport, una delle più grandi organizzatrici di tornei professionistici del settore videoludico,annunciava l'aggiornamento della configurazione dei suoi PC. L'occasione era il più grande evento internazionale di Counter-Strike 2, il CS2 Major Copenhagen 2024, con un montepremi di 1.250.000 dollari. Ebbene, durante l'evento i driver della scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 sono crashati impedendo ad un giocatore di concludere la partita.

Va chiarito che questo non significa che la GPU in questione sia una scheda da sconsigliare, anzi possiamo confermare quanto detto in sede di recensione: la GeForce RTX 4080 rappresenta ancora adesso una delle migliori soluzioni disponibili sul mercato.

Inoltre, i crash dei driver video non sono obbligatoriamente legati a un problema hardware e talvolta neanche ai driver stessi. Le variabili sono talmente tante che valutare la ragione di un crash dei driver diventa piuttosto complesso. D'altronde, come annunciato dalla stessa PGL, tutte le build messe a disposizione per il torneo ospitavano la GPU di NVIDIA, ma solo in un caso si è verificato il malfunzionamento.

Tuttavia, come riporta PCGamesN, il giocatore Jame dei Virtus Pro non ha potuto prendere parte agli ultimi round di una partita che hanno determinato la vittoria dei G2 per 13-11, impedendo alla sua squadra di accedere ai playoff. A tal proposito Jame ha commentato l'accaduto spiegando che questo tipo di problematiche fanno parte del gioco e rimane comunque fiducioso per i prossimi tornei.

Nel frattempo, PGL e NVIDIA stanno collaborando per identificare l'origine del problema e risolverlo. In particolare, risulta quantomeno strano che si sia verificato un intoppo simile dato che la PGL aveva dichiarato di aver "ottimizzato meticolosamente" tutte le macchine utilizzate per l'evento, anche se come premesso talvolta questo tipo di problematiche sono del tutto casuali. Non rimane che attendere aggiornamenti direttamente dalle due società.