GPU Intel Arc, un trailer per far salire l'attesa tra i videogiocatori

Nelle scorse ore Intel ha scelto i The Game Awards per confermare l'arrivo delle GPU dedicate della linea Arc nel primo trimestre 2022. Il filmato, come potete vedere di seguito, non mostra molto, ma chiaramente serve a far salire un po' di attesa tra i videogiocatori in vista del CES 2022 di inizio gennaio dove l'azienda dovrebbe darci ulteriori informazioni.

In attesa di dettagli ufficiali, Moore's Law is Dead ha pubblicato un video in cui mostra le foto dei due chip, noti come SOC1 e SOC2, che daranno forma alla lineup delle GPU Arc "Alchemist". SOC1 conta fino a 512 Execution Unit, mentre SOC si ferma a un massimo 128EU. Stando allo Youtuber, la produzione di massa di queste GPU non sarebbe ancora iniziata e l'invio ai partner dei sample quasi finali, noti come "qualification sample", avverrà solo a gennaio.

Per questa ragione, contrariamente a voci precedenti, non si esclude del tutto la possibilità di poter assistere all'arrivo sul mercato anzitutto delle schede video desktop e successivamente delle GPU mobile a bordo dei futuri notebook basati su CPU Alder Lake.

Clicca per ingrandire

Moore's Law is Dead ha diffuso anche la presunta segmentazione della gamma Arc, ribadendo che la scheda video top di gamma dovrebbe offrire prestazioni in linea con le GeForce RTX 3070 e 3070 Ti di NVIDIA. In ambito notebook, la GPU dovrebbe competere con i modelli GeForce RTX 3070 e 3080 mobile.

L'assalto alla fascia più alta del mercato non dovrebbe avvenire nel 2022, ma forse nel 2023 con la seconda generazione di GPU, nome in codice "Battlemage". Ovviamente quelle GPU si scontreranno con la prossima generazione di soluzioni NVIDIA e AMD, rispettivamente le GeForce RTX 4000 "Ada Lovelace" e le Radeon RX 7000 "RDNA 3".

Clicca per ingrandire

Clicca per ingrandire

Oltre a una lineup di soluzioni consumer, Intel avrebbe in cantiere anche diversi modelli professionali diretti al mondo delle workstation, competitivi con le analoghe proposte di NVIDIA soprattutto in termini di prezzo. Lo Youtuber non esclude l'arrivo di una proposta con 32 GB di memoria nel quarto trimestre, anche se al momento non c'è la massima certezza su questo sviluppo.