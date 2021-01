GeForce RTX 'Game On', cosa aspettarsi dall'evento Nvidia al CES 2021

Un brevissimo video da nove secondi pubblicato da Nvidia su Twitter anticipa gli annunci dell'evento GeForce RTX "Game On" che sarà trasmesso in streaming il 12 gennaio alle 18:00 sui canali Twitch e YouTube dell'azienda. Il filmato conferma la presentazione delle GPU GeForce RTX 3000 per il mondo mobile, infatti si vede la sagoma di un portatile aperto. La seconda immagine in successione mostra un frame di Outriders, gioco sviluppato da People Can Fly e in uscita il primo aprile: potrebbe trattarsi di un titolo "RTX", con supporto al ray tracing e al DLSS, ma durante l'evento ci aspettiamo uno sguardo più ampio al mondo del gaming.

La terza immagine mostra la scritta GeForce RTX su quello che sembra il lato di una scheda video desktop in versione Founders Edition. Sappiamo che Nvidia sta lavorando per espandere la gamma delle sue proposte e in particolare l'azienda potrebbe annunciare la GeForce RTX 3060 12 GB (la scorsa settimana si è vociferato di una possibile denominazione Ultra, ma non ci sono conferme e potrebbe trattarsi di un fake).

La quarta immagine mostra invece una GPU circondata da otto chip di memoria, collegata a sua volta a una CPU tramite otto linee PCIe. L'immagine sembra indicare la capacità di sfruttare la memoria al massimo, facendo intendere che all'evento si parlerà della funzionalità Resizable BAR, introdotta da AMD con il nome Smart Access Memory (SAM). Nvidia potrebbe supportarla tanto su desktop quanto su mobile, come fa pensare l'immagine nel filmato.