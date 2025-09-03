GeForce RTX 5070 Ti da 16 GB a 839 su Amazon con Borderlands 4 incluso in omaggio e sconto extra. E la 5060 Ti a 308

PNY GeForce RTX 5070Ti 16GB OC con DLSS 4 e architettura NVIDIA Blackwell è disponibile a 839 su Amazon. Oltre alla scheda c'è Borderlands 4 in omaggio e un ulteriore sconto tramite il coupon IT15Y

La PNY GeForce RTX 5070Ti 16GB OC è proposta su Amazon a 839 e l'acquisto include anche una copia di Borderlands 4. Con l'aggiunta del codice IT15Y, valido in occasione dei 15 anni di attività di Amazon, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 15 euro (per i dettagli sull'uso del codice coupon vi rimandiamo a questo articolo).

La scheda utilizza l'architettura NVIDIA Blackwell e integra 8960 CUDA core, 16 GB di memoria GDDR7 con bus a 256 bit e una larghezza di banda fino a 896 GB/sec. Il clock base è fissato a 2295 MHz mentre il boost raggiunge i 2572 MHz, valori che consentono di affrontare senza compromessi anche i giochi più esigenti.

Con il prezzo competitivo, il titolo Borderlands 4 incluso e lo sconto extra tramite coupon, questa proposta diventa una delle più interessanti per chi vuole aggiornare la propria postazione con una GPU di ultima generazione.

In alternativa, è molto interessante la MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS, disponibile oggi a 308,87 dopo l'applicazione del coupon, un prezzo decisamente competitivo considerando che questo modello di scheda video viene normalmente venduto a non meno di 380.

La compatibilità con DLSS 4 e il ray tracing completo offerti da entrambe le schede video qui in esame permette di ottenere un livello di realismo grafico avanzato, con frame rate fluidi anche a risoluzioni elevate. Il sistema di raffreddamento a tripla ventola mantiene temperature ottimali in sessioni di gaming prolungate.

L'interfaccia PCI Express 5.0 garantisce ampia compatibilità con configurazioni moderne, mentre le uscite DisplayPort e HDMI assicurano flessibilità per setup multischermo o gaming 4K. Attraverso il software è inoltre possibile gestire parametri di clock, voltaggio e ventole in modo dettagliato.