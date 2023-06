Ecco su Amazon la nuovissima GeForce RTX 4060, in versione OC , la stessa da noi provata, al prezzo base di 335 euro . In altre parole, non c'è un modo migliore, e più conveniente, per portarsi a casa la nuova soluzione di NVIDIA di fascia media.

Per tutti coloro che giocano con GPU di precedenti generazioni, l'architettura Ada Lovelace di NVIDIA - cuore pulsante della GeForce RTX 4060 - offre uno straordinario salto in avanti, sia in termini di prestazioni in gaming – moltiplicate grazie al DLSS 3 potenziato dall’IA – sia in tutte le app creative. Inoltre, grazie all'efficienza dell'architettura Ada Lovelace, il consumo di energia è sensibilmente ridotto, la scheda grafica è più silenziosa e fresca e le ventole funzionano a velocità più bassa o addirittura al minimo. Le menti più creative apprezzeranno anche l'NV Encoder di ottava generazione con supporto AV1.

Per tutte le specifiche tecniche e i benchmark prestazionali vi rimandiamo alla nostra prova.

