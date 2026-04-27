GeForce in offerta: PNY RTX 5080 o MSI RTX 5070? Blackwell a confronto, 1.289 vs 599,99

Su Amazon sono disponibili a ottimi prezzi due schede grafiche NVIDIA Blackwell di ultima generazione: la PNY GeForce RTX 5080 16GB OC Triple Fan a 1.289 e la MSI GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC a 599,99. Stessa architettura, stesso DLSS 4 e stesso PCIe 5.0, ma con differenze sostanziali in termini di CUDA core, memoria, TDP e prestazioni, soprattutto a 4K

Con il lancio dell'architettura Blackwell, NVIDIA ha ridisegnato l'intera gamma desktop introducendo DLSS 4 con Multi Frame Generation, nuovi RT Core di quinta generazione e supporto nativo PCIe 5.0 su tutti i modelli. In questo momento su Amazon si trovano in offerta due delle schede più interessanti della serie: la PNY GeForce RTX 5080 16GB OC Triple Fan a 1.289 e la MSI GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC a 599,99. La differenza di prezzo è netta, ma lo sono anche le prestazioni: in entrambi i casi si tratta di prezzi molto competitivi in considerazione dell'andamento del mercato.

Sul piano architetturale, la RTX 5080 monta 9.728 CUDA Core Blackwell contro i 6.144 della RTX 5070, con una potenza di calcolo di 56,34 TFLOPS rispetto ai 30,84 TFLOPS del modello inferiore, quasi il doppio. La memoria è 16 GB GDDR7 a 30 Gbps su bus a 256 bit per la 5080, contro 12 GB GDDR7 a 28 Gbps su bus a 192 bit per la 5070: una differenza che si traduce in una banda passante sensibilmente superiore e in una gestione delle texture ad alta risoluzione più efficiente, fondamentale nei giochi moderni con asset 4K e ray tracing avanzato. Il TDP sale però da 250W della 5070 a 360W della 5080: chi aggiorna da una generazione precedente dovrà verificare che l'alimentatore abbia margine sufficiente.

La PNY RTX 5080 16GB OC Triple Fan adotta un sistema di raffreddamento a tre ventole con overclock di fabbrica, pensato per mantenere temperature contenute anche sotto carico prolungato come nei casi di gaming intensivo, rendering 3D o inferenza AI locale con modelli LLM. La scheda supporta DLSS 4 con Multi Frame Generation, che può moltiplicare fino a 8x i frame generati artificialmente rispetto al rendering nativo, e i nuovi RT Core Gen 5 per la gestione dell'illuminazione ray tracing in tempo reale. Le uscite video comprendono HDMI 2.1b e DisplayPort 2.1b, con supporto fino a 8K@60Hz o più monitor 4K@165Hz simultanei.

La MSI RTX 5070 12G Shadow 2X OC si distingue per il form factor compatto: è certificata SFF Ready (Small Form Factor), compatibile con i case mini-tower che richiedono schede grafiche di lunghezza ridotta, un dettaglio non banale per chi costruisce un PC compatto o aggiorna un sistema con spazio interno limitato. Il sistema di raffreddamento a doppia ventola TORX 5.0 di MSI garantisce una gestione termica efficiente nonostante le dimensioni contenute. Le uscite sono 1x HDMI 2.1b e 3x DisplayPort 2.1b, con supporto multi-monitor e risoluzione massima 7680×4320 pixel. La frequenza boost di fabbrica è di 2.512 MHz in modalità standard, portata in OC a valori superiori dal BIOS MSI. A 599,99, è attualmente uno dei migliori punti di ingresso nell'architettura Blackwell per chi gioca prevalentemente a 1080p e 1440p o non ha uno schermo 4K.