Fino al -50% su schede video, CPU, RAM e SSD: Amazon scatena gli sconti sull'Hardware PC, ecco tutti i veri affari di oggi

Amazon lancia una nuova tornata di promozioni sui componenti PC con ribassi reali fino al 50%: in offerta schede video NVIDIA e AMD di ultima generazione, processori Intel e Ryzen, RAM DDR5, SSD NVMe e monitor fino a 360Hz. Che si voglia costruire un nuovo sistema o aggiornare quello esistente, raramente il momento è stato così favorevole

Non capita spesso che GPU, CPU, RAM e storage scendano di prezzo contemporaneamente sullo stesso store, eppure è esattamente quello che sta succedendo oggi su Amazon. Una nuova ondata di sconti sull'hardware PC ha colpito trasversalmente ogni categoria e ogni fascia di budget, con ribassi che in alcuni casi raggiungono il 50% sul prezzo di listino, e non su prodotti di seconda scelta, ma su componenti di ultima generazione firmati NVIDIA, AMD, Intel, Corsair, ASUS, MSI e altri brand di riferimento.

I pezzi più appetibili sono senza dubbio le schede video: in promozione ci sono modelli della famiglia GeForce RTX e Radeon RX capaci di gestire i titoli AAA più recenti, i carichi creativi e i modelli di intelligenza artificiale in locale. Non mancano i processori, con offerte su CPU AMD Ryzen e Intel Core di nuova generazione adatte sia a build compatte che a workstation orientate alla produttività avanzata.

A completare il quadro, sconti su moduli RAM DDR5 ad alte frequenze, SSD NVMe PCIe 4.0 e 5.0 con velocità sequenziali fino a oltre 7.000 MB/s, e monitor con refresh rate da 144Hz a 360Hz su pannelli IPS e OLED a bassa latenza, il componente spesso sottovalutato che più di ogni altro trasforma l'esperienza d'uso. La selezione qui sotto è stata costruita incrociando specifiche tecniche e storico dei prezzi, per includere solo i ribassi concreti e verificati.

Schede video - le migliori offerte tra le NVIDIA GeForce e AMD Radeon

Memorie RAM - periodo difficile per le RAM, ma si possono comunque fare degli affari

Monitor gaming - ci sono diverse occasioni interessanti tra i monitor

Processori - trovate il meglio di questi giorni tra le CPU Intel e AMD

Schede madri - gran risparmio su articoli di marca, per le CPU più diffuse

FRITZ! per la connessione domestica - consultate questa sezione se volete migliorare la connessione Wi-Fi

Cuffie - a partire da 35 ottime soluzioni da Logitech oggi

Mouse e tastiere

Alimentatori, dissipatori e case

GeForce RTX 5050

Ci sono tante occasioni interessanti per la componentistica hardware a cominciare da questa scheda video, comunque ottima per il gaming entry-level, che oggi costa veramente molto poco.

GeForce RTX 5060

Queste le migliori fra le 5060 in questo momento.

GeForce RTX 5060 Ti

Ottimo prezzo per queste 5060 Ti, anche se solo con 8 GB di RAM. Le ultime dell'elenco, quelle proposte da MSI e da Asus, hanno 16 GB. Valutate il valore aggiunto dato dalla maggiore dotazione di memoria in rapporto al prezzo prima di decidere quale acquistare.

GeForce RTX 5070

Le NVIDIA GeForce RTX 5070 incrementano di molto la potenza rispetto alle soluzioni precedenti e sono probabilmente le occasioni hardware più interessanti di questa fase delle offerte. Oggi questa MSI Shadow 2x è una delle migliori occasioni in assoluto per l'hardware.

GeForce RTX 5070 Ti

Una delle migliori occasioni nel rapporto tra il prezzo e il volume prestazionale offerto.

GeForce RTX 5080

Per chi vuole il massimo della potenza, e le tecnologie più recenti, ecco le GeForce RTX 5080 con i migliori prezzi in questo momento. Occhio soprattutto alla proposta di PNY.

Radeon RX 9060 XT

Per le AMD Radeon RX 9060 XT, disponibili in versioni da 8GB e 16GB, sono queste le migliori occasioni al momento.

Radeon RX 9070 XT

Fra le più potenti AMD Radeon RX 9070 XT è la migliore occasione in questo momento, con 16 GB GDDR6 in versione OC.

Memorie RAM

Per i noti fatti non è il momento migliore per comprare memorie RAM. Detto questo, è comunque possibile fare degli affari, magari acquistandole a un prezzo conveniente e aspettando una rivalutazione che quasi sicuramente ci sarà.

Monitor gaming

Se volete spendere poco, ma non volete rinunciare a specifiche di alto livello, fareste bene a prendere in considerazione questo ottimo KTC, un marchio che sta rapidamente conquistando il favore dei giocatori, con un pannello paragonabile a quello montato dai brand più blasonati.

Tra i QD-OLED è ora questo il miglior rapporto tra specifiche e prezzo.

Al vertice troviamo dei bellissimi bellissimi QD-OLED 4K. MSI MPG 321CURX propone pannello curvo 32 pollici 1700R con risoluzione 3840 x 2160, refresh rate 240Hz, tempo di risposta di 0,03 ms, copertura 99% DCI-P3 e DisplayHDR True Black 400, con HDMI 2.1, DP 1.4a e USB Type-C. MSI MPG 322URX mantiene diagonale da 31,5 pollici 4K QD-OLED a 240Hz con 0,03 ms, integra KVM e connettività DP 2.1a oltre a HDMI 2.1 e USB-C. MSI MPG 321URXW completa la triade con pannello QD-OLED 4K 240Hz, KVM, RGB e dotazione DP 1.4a, HDMI 2.1 e USB Type-C.

Processori AMD

AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X hanno già conquistato il mercato con il loro rapporto prezzo/prestazioni, mentre gli utenti più attenti al budget, e con piattaforme basate su socket AM4, possono ancora puntare su modelli storici come Ryzen 7 5800X.

Se si vuole puntare al massimo occhio a questi prezzi su Ryzen 7 9950X3D, Ryzen 9 9950X e 9950X3D, con architettura Zen 5 e prestazioni top sia per gaming che per creazione di contenuti. Il 9950X3D include tecnologia "3D V-Cache" che migliora le prestazioni nei carichi sensibili alla cache, proprio come il gaming.

Processori Intel

Ecco altri prezzi interessanti, stavolta sui processori Intel. Gli Intel Core di ultima e penultima generazione offrono prestazioni solide per ogni tipo di configurazione, dal gaming alluso professionale. Il modello Core i3-12100 è una buona scelta per chi cerca efficienza e buone frequenze, ideale per PC da ufficio o gaming leggero. Salendo di gamma, il moderno i7-14700KF con architettura ibrida (20 core totali) garantisce potenza estrema per multitasking e giochi next-gen. Al vertice, i Core i9-12900 e i9-14900KF raggiungono frequenze fino a 6 GHz e prestazioni di fascia enthusiast, pensate per chi vuole il massimo da ogni frame o applicazione.

Schede madri

Ecco degli ottimi prezzi per delle schede madri basate su chipset B850 di AMD appartenente alla generazione più recente di piattaforme per socket AM5.

FRITZ! per la connessione domestica

Il più conveniente. Ripetitore Wi-Fi fino a 600 Mbit/s sulla banda 2,4 GHz, con tecnologia Mesh e funzione Access Point. Perfetto per estendere la rete domestica e migliorare la copertura in stanze difficili da raggiungere. Un'occasione incredibile a meno di 30 per una rete più stabile.

Super prezzo oggi anche per il Ripetitore Dual Band con Wi-Fi fino a 1.733 Mbit/s su 5 GHz e 600 Mbit/s su 2,4 GHz. Supporta Mesh, Access Point e include porta Gigabit LAN. Garantisce ottima copertura anche su più piani, perfetto per chi vuole estendere la rete senza incorrere in problemi.

Se volete il massimo delle prestazioni in Wi-Fi 7 allora dovete optare per il nuovo 5690 Pro. Anche questo "mostro" della connessione oggi vede un ribasso di prezzo, che lo rende un'occasione unica per rara per l'acquisto. Arriva a 18.500 Mbit/s teorici, supporta la rete sulla banda da 6 GHz.

Anche 7590 AX oggi a un prezzo decisamente diverso dal solito, meno di 200 euro. Parliamo di un Router Wi-Fi 6 con velocità fino a 2.400 Mbit/s su 5 GHz e 1.200 Mbit/s su 2,4 GHz, con chiavetta USB SanDisk inclusa, supporto Mesh e base DECT. Perfetto per connessioni in fibra o VDSL, ora a un prezzo decisamente interessante.

Cuffie

Sul piano tecnico, G435 LIGHTSPEED pesa 165 g, monta driver da 40 mm con risposta in frequenza 20-20.000 Hz e impedenza da 45 Ω, e abbina connettività LIGHTSPEED a bassa latenza con Bluetooth 4.2. I due microfoni beamforming, con risposta tra 100 Hz e 8 kHz, filtrano i rumori di fondo senza braccetto esterno. La batteria LiPo da 240 mAh garantisce 18 ore di autonomia con ricarica USB-C, e la compatibilità copre PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Chi preferisce un modello cablato può invece puntare sulle Logitech G Pro X SE, dotate di microfono staccabile, supporto DTS Headphone:X 7.1 e DAC USB incluso per migliorare la qualità audio su PC e console.

Mouse e Tastiere

Un altro punto di riferimento per il gaming è Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX, un mouse gaming wireless destrimano dal peso contenuto di 60 grammi, progettato per sessioni competitive prolungate senza compromessi sulla precisione. Monta il sensore ottico esclusivo HERO 2 con sensibilità fino a 44.000 DPI, velocità di tracciamento a 888 IPS e accelerazione massima di 88 G. La connessione LIGHTSPEED 2.4 GHz supporta un polling rate fino a 8.000 Hz (0,125 ms di latenza), con autonomia dichiarata fino a 95 ore e ricarica tramite USB-C. I 5 pulsanti programmabili con switch LIGHTFORCE completano un profilo tecnico orientato al gaming agonistico.

Per chi vuole spendere ancora meno resta molto interessante il Logitech G203 LIGHTSYNC, mouse gaming cablato con illuminazione RGB personalizzabile, sensore fino a 8.000 DPI e peso ridotto.

Per l'ufficio, invece, è ora ottimo il prezzo di questo Logitech MX Master 3S, un mouse che è diventato un punto di riferimento per la produttività per la sua praticità d'uso, leggerezza e solidità di funzionamento.

Logitech G G512 è una tastiera gaming meccanica full-size con struttura in alluminio spazzolato e switch GX Brown Tactile: attuazione a 45 g di forza con feedback tattile senza click udibile, punto di attivazione a 2 mm su 4 mm di corsa totale. La retroilluminazione LIGHTSYNC RGB è gestibile chiave per chiave via software G HUB, con supporto a illuminazione ambientale reattiva al gioco. Include passthrough USB integrato, cavo da 1,8 m e layout QWERTY italiano; il polling rate è di 1 ms per una risposta istantanea agli input.

Interessanti anche le offerte per la produttività. La Logitech MX Keys Mini è una tastiera wireless compatta retroilluminata con struttura in metallo e connessione Bluetooth multipiattaforma, compatibile con macOS, Windows, Linux, Android e iOS, ideale per chi lavora su più dispositivi.

Alimentatori, dissipatori e case

Se state costruendo o aggiornando un PC nel 2025, la scelta dell'alimentatore ATX è decisiva quanto quella della GPU. Corsair propone oggi quattro soluzioni della sua serie RM che coprono ogni esigenza di potenza, tutte accumunate dalla certificazione di efficienza energetica Gold e dalla piena compatibilità con i più recenti standard di alimentazione.

Dissipatori a liquido

Se siete alla ricerca di un dissipatore a liquido, oggi Amazon propone varie soluzioni interessanti nella categoria.

Case

Occhio a questo bellissimo Phanteks Evolv X2.

Chiudiamo con alcuni case dai prezzi interessanti, da NZXT.