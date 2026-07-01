Etched esce allo scoperto per sfidare NVIDIA: ecco la startup che vuole cambiare il futuro dell'AI

Etched ha presentato ufficialmente la propria piattaforma Frontier Inference Clusters, composta da chip, rack e software sviluppati congiuntamente per accelerare l'inferenza AI. La startup ha raccolto 800 milioni di dollari, dichiarato oltre un miliardo di contratti già acquisiti e avviato la produzione delle prime soluzioni destinate ai datacenter.

La startup statunitense Etched ha annunciato ufficialmente la propria uscita dalla fase di "stealth", presentandosi al mondo con una piattaforma hardware completa dedicata all'inferenza dei modelli di intelligenza artificiale. L'azienda, fondata nel 2022, sostiene di aver già raccolto oltre 800 milioni di dollari di finanziamenti e di aver acquisito più di 1 miliardo di dollari di contratti per i propri sistemi, nonostante il primo prodotto sia ancora nella fase di validazione presso i clienti.

L'obiettivo dichiarato della società non è realizzare un semplice acceleratore AI, bensì sviluppare un'infrastruttura completa composta da processori, rack, software e tecnologie produttive progettati congiuntamente. Secondo Etched, questo approccio consentirebbe di ottenere prestazioni superiori in termini di throughput, latenza, consumi energetici e costo operativo durante l'esecuzione dei grandi modelli linguistici, una fase nota come inferenza.

We're coming out of stealth.



We've built our first racks after a successful A0 tapeout, $1B+ in customer contracts, and $800m raised.



Early customer tests show us achieving SOTA throughput, latency, and power efficiency on inference workloads.



Our first racks ship this summer. pic.twitter.com/FLccrkLTza — Etched (@Etched) June 30, 2026

La società afferma che il primo chip, identificato come A0 silicon, è stato prodotto con successo da TSMC utilizzando il processo produttivo N4P. Attualmente il componente è impiegato nella validazione dei primi sistemi rack destinati ai clienti, mentre le consegne commerciali sono previste nel corso dell'estate.

La nuova piattaforma, denominata Frontier Inference Clusters, è stata progettata per gestire modelli AI di grandi dimensioni, inclusi quelli basati su architetture Mixture of Experts (MoE) con migliaia di miliardi di parametri, applicazioni con contesti molto estesi e carichi di lavoro legati agli agenti AI.

Per raggiungere questi obiettivi, Etched dichiara di aver sviluppato due tecnologie proprietarie.

La prima prende il nome di Low Voltage Inference (LVI) ed è focalizzata sull'aumento del throughput. Secondo l'azienda, gli acceleratori AI tradizionali riducono la frequenza operativa quando aumentano consumi e temperature, causando un utilizzo sostenuto delle capacità di calcolo inferiore al 50% del picco teorico. La nuova architettura di Etched prevede invece le unità matematiche che operano con meno della metà della tensione normalmente impiegata dai chip AI attuali, consentendo una densità di calcolo superiore e mantenendo fino all'80% delle prestazioni teoriche senza incorrere nel thermal throttling, anche nell'esecuzione di modelli MoE con migliaia di miliardi di parametri.

Per ottenere questo risultato, l'azienda afferma di aver riprogettato numerosi elementi dell'infrastruttura, dai transistor ai sistemi di alimentazione, passando per packaging avanzato, dissipazione, interconnessioni e algoritmi di scheduling.

La seconda tecnologia, chiamata Cluster Scale Memory (CSM), affronta invece il problema della latenza nella fase di decodifica dei modelli AI. Secondo Etched, gli acceleratori basati esclusivamente su memoria HBM non riescono a raggiungere le velocità offerte dalla SRAM, mentre le soluzioni interamente SRAM sacrificano capacità di memoria e potenza di calcolo.

Per questo motivo la startup ha sviluppato una soluzione ibrida che combina HBM e SRAM attraverso un'interconnessione proprietaria a bassa latenza e alta larghezza di banda, creando un pool di memoria condiviso tra più chip. L'obiettivo è ridurre contemporaneamente la latenza di accesso ai dati e mantenere elevata la capacità di memoria, evitando alcuni compromessi legati a costo, affidabilità, resa produttiva e dissipazione termica che caratterizzano altre architetture.

Etched dichiara che i primi test effettuati con i clienti avrebbero evidenziato risultati ai vertici del settore per throughput, latenza ed efficienza energetica nelle attività di inferenza. L'azienda prevede di pubblicare ulteriori dati prestazionali e la roadmap dei prodotti nel corso dell'estate.

Per sostenere la produzione, la startup ha aperto uno stabilimento a Taiwan dedicato alle attività di ingegneria e ha realizzato presso la sede di San Jose un datacenter da circa 2 MW, un laboratorio di prototipazione e un'infrastruttura destinata alla validazione dei sistemi prima della produzione su larga scala.

La società conta oggi oltre 400 ingegneri provenienti da aziende come NVIDIA, Google, Broadcom, TSMC e SK Hynix.

Tra gli investitori figurano Jane Street, Hudson River Trading, Two Sigma, Ribbit Capital e diversi nomi di rilievo del settore AI, tra cui Andrej Karpathy, Geoffrey Hinton, Fei-Fei Li, Arthur Mensch e Scott Wu, oltre agli investitori Peter Thiel e Stanley Druckenmiller.