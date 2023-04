Ecco perché qualsiasi lettore di Hardware Upgrade dovrebbe acquistare una di queste schede video: GeForce RTX 3060 e 4070 a prezzi super!

La nuovissima GeForce RTX 4070 è basata su architettura Ada Lovelace e offre prestazioni in linea con quelle della RTX 3080 della scorsa generazione, ma in più offre il DLSS 3. MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC è una variante della RTX 4070 VENTUS 2X 12G overcloccata dal produttore. Fondamentalmente, quindi, è una OC a prezzo base .

Come sanno bene i nostri lettori, le RTX 3080 hanno avuto prezzi intorno ai 1000 euro, e continuano ad averli. Inoltre, stiamo uscendo da un periodo parecchio delicato per i prezzi delle schede video, che sono stati molto condizionati dalla crisi delle materie prime e degli approvvigionamenti di risorse. Quindi la proposta di NVIDIA con la 4070 ha un grandissimo valore, allineandosi alle prestazioni della scheda video top di gamma della passata generazione.

Allo stesso tempo, sono molto convenienti le GeForce RTX 3060, perché costano molto meno e garantiscono comunque prestazioni sufficienti per giocare a tutti i giochi almeno in FullHD e, in molti casi, anche spingersi oltre. Queste le migliori offerte per quanto riguarda la 3060 ora su Amazon, con 12 o 8 GB on board e con frequenze OC nel caso delle due Gigabyte.