È il momento giusto per aggiornare il PC: su Amazon calano i prezzi di GPU, CPU, sedie gaming e monitor

A inizio 2026 Amazon riaccende l'interesse per lhardware PC con una nuova ondata di offerte mirate: schede video NVIDIA e AMD, processori Intel Core e Ryzen, oltre a monitor gaming e periferiche dei marchi più affidabili, sono proposti a prezzi tra i più interessanti delle ultime settimane

L'inizio dellanno si sta rivelando un periodo particolarmente favorevole per chi ha in programma un upgrade del PC o la realizzazione di una nuova configurazione. Amazon ha infatti attivato una serie di promozioni mirate sull'hardware, con ribassi importanti su alcuni dei componenti più richiesti dagli utenti, a partire dalle schede video NVIDIA GeForce e AMD Radeon.

Accanto alle GPU, trovano spazio anche processori Intel Core e AMD Ryzen, soluzioni versatili pensate sia per il gaming sia per la produttività quotidiana. Le offerte si estendono inoltre a monitor gaming ad alto refresh rate, ideali per sfruttare al meglio le nuove configurazioni, e a un'ampia selezione di periferiche firmate dai brand più noti del settore.

Con diversi prodotti proposti a prezzi tra i più bassi del periodo e disponibilità legate al tempo e alle scorte, questa selezione rappresenta una buona opportunità per chi vuole aggiornare il proprio PC puntando su un rapporto qualità-prezzo conveniente. Di seguito, una panoramica delle offerte hardware più interessanti attualmente disponibili su Amazon.

GeForce RTX 5060

Rinunciando a un po' di prestazioni e a un po' di RAM, queste GeForce RTX 5060 hanno dei prezzi eccezionali. Quando costano poco più di 300 come per la giornata di oggi diventano un grosso affare.

GeForce RTX 5060 Ti

Ecco le 5060 Ti migliori. La prima ha 16 GB di RAM, ma occhio perché la disponibilità è in esaurimento, ma se vi accontentate di 8 GB la seconda, Gigabyte, ha ora un prezzo molto interessante. Anche la MSI ora ha un buon prezzo.

GeForce RTX 5070

GeForce RTX 5070: basata sull'architettura NVIDIA Blackwell, questa GPU offre 7168 CUDA Core, 12 GB di memoria GDDR7 con bus a 192-bit e supporto al DLSS 4. Il boost clock arriva a 2,6 GHz, mentre il consumo si attesta intorno ai 220W.

GeForce RTX 5070 Ti

La 5070 Ti sale di molto nelle prestazioni rispetto alla 5070 liscia: ecco ora la migliore proposta su Amazon per questa GPU.

GeForce RTX 5080

Per chi vuole il massimo della potenza, e le tecnologie più recenti, ecco un gran bel prezzo su questa GeForce RTX 5080.

Radeon RX 9060 XT

Per le AMD Radeon RX 9060 XT, disponibili in versioni da 8GB e 16GB, sono queste le migliori occasioni al momento.

Radeon RX 9070

Fra le più potenti AMD Radeon RX 9070 è la migliore occasione in questo momento, con 16 GB GDDR6 in versione OC.

Processori AMD

Partimo dai processori. Tra le novità più interessanti, AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X hanno già conquistato il mercato con il loro rapporto prezzo/prestazioni, mentre gli utenti più attenti al budget, e con piattaforme basate su socket AM4, possono ancora puntare su modelli storici come Ryzen 7 5800X.

Se si vuole puntare al massimo occhio a questi prezzi su AMD Ryzen 9 9950X e Ryzen 9 9950X3D, con architettura Zen 5 e prestazioni top sia per gaming che per creazione di contenuti. Il 9950X3D include tecnologia "3D V-Cache" che migliora le prestazioni nei carichi sensibili alla cache, proprio come il gaming.

Processori Intel

Ecco altri prezzi interessanti, stavolta sui processori Intel. Gli Intel Core di ultima e penultima generazione offrono prestazioni solide per ogni tipo di configurazione, dal gaming alluso professionale. Il modello Core i3-12100 è una buona scelta per chi cerca efficienza e buone frequenze, ideale per PC da ufficio o gaming leggero. Salendo di gamma, il moderno i7-14700KF con architettura ibrida (20 core totali) garantisce potenza estrema per multitasking e giochi next-gen. Al vertice, i Core i9-12900 e i9-14900KF raggiungono frequenze fino a 6 GHz e prestazioni di fascia enthusiast, pensate per chi vuole il massimo da ogni frame o applicazione.

FRITZ! per la connessione domestica

Questo ripetitore opera unicamente sulla banda 2,4 GHz con standard WLAN-N e raggiunge fino a 600 Mbit/s. A soli 29 è perfetto per espandere la propria rete domestica e aumentare la copertura.

FRITZ!Repeater 1200 AX supporta il Wi-Fi 6 su entrambe le bande.

Super prezzo oggi per il Ripetitore Dual Band con Wi-Fi fino a 1.733 Mbit/s su 5 GHz e 600 Mbit/s su 2,4 GHz. Supporta Mesh, Access Point e include porta Gigabit LAN. Garantisce ottima copertura anche su più piani, perfetto per chi vuole estendere la rete senza incorrere in problemi.

Il 7590 AX, oggi a un prezzo decisamente diverso dal solito a poco di 200 euro. Parliamo di un Router Wi-Fi 6 con velocità fino a 2.400 Mbit/s su 5 GHz e 1.200 Mbit/s su 2,4 GHz, con chiavetta USB SanDisk inclusa, supporto Mesh e base DECT. Perfetto per connessioni in fibra o VDSL, ora a un prezzo decisamente interessante.

Modem router Wi-Fi 7: con larrivo del Wi-Fi 7, le connessioni domestiche raggiungono nuovi livelli di velocità e stabilità. I modelli in offerta offrono fino a 7.000 Mbit/s, supporto al Multi-Link Operation e latenze ridottissime, caratteristiche che migliorano lesperienza di streaming, gaming online e smart working. Qui tutte le offerte sui prodotti FRITZ!.

Monitor

Tra le proposte più accessibili spiccano i monitor da 24 pollici pensati per chi desidera un display semplice ma fluido.

Ancora più marcato il posizionamento professionale del BenQ PV3200U, monitor da 32 pollici 4K UHD ora disponibile a 699 dopo un forte ribasso di prezzo nelle ultime ore. È una soluzione pensata per video editor, fotografi e content creator che cercano precisione cromatica e affidabilità.

Periferiche Logitech

Segnaliamo il Logitech G502 HERO, uno dei modelli più iconici della serie, a un ottimo prezzo.

Ecco un Mouse da gaming wireless leggerissimo da 60 g, progettato per destrimani con sensore 44k DPI e cinque tasti programmabili. Ricarica USB-C e polling fino a 8 kHz per prestazioni fluide su PC e Mac.

Per il lavoro e per gli usi di tutti i giorni, Logitech mette a disposizione dei kit mouse con tastiera a prezzi ultra ribassati.

Sedie gaming e per ufficio

Tra le proposte più accessibili spicca questa soluzione ergonomica a meno di 70 euro nella versione bianca, con la variante verde proposta a pochi euro in più. Offre schienale regolabile, seduta girevole e un design in stile racing. Una scelta ideale per chi cerca una sedia gaming economica adatta anche all'uso da ufficio.

Interessante anche la proposta naspaluro, una sedia da ufficio ergonomica con supporto lombare adattivo a forma di C, poggiatesta regolabile e braccioli ribaltabili. Il rivestimento in rete traspirante favorisce la ventilazione, mentre il prezzo ulteriormente ribassato grazie al coupon la rende una scelta molto equilibrata per uffici, studi e postazioni domestiche.

Chi cerca invece il massimo del comfort può orientarsi sulla GTPLAYER, caratterizzata da poggiapiedi integrato e supporto lombare massaggiante. Lo schienale regolabile da 90° a 135° permette di alternare facilmente lavoro, gioco e momenti di relax, mentre la portata fino a 150 kg ne sottolinea la solidità costruttiva. Un modello completo, curato anche dal punto di vista estetico, ideale per chi passa molte ore seduto.

Case

Chiudiamo con un paio di case dai prezzi interessanti, da Fractal Design e da NZXT.