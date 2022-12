Dopo quasi 6 anni di predominio, la GTX 1060 passa il testimone alla GTX 1650 come GPU più popolare

Nell'ultimo sondaggio di Steam sull'hardware più popolare tra i videogiocatori, nella sezione dedicata alle GPU c'è un cambio di guardia al vertice: la GeForce GTX 1650 di NVIDIA ha spodestato la gloriosa GTX 1060.

La GTX 1650 è una scheda video di fascia bassa basata sull'architettura Turing, la stessa delle RTX 2000, sebbene rispetto ai modelli RTX sia priva di unità RT e Tensor core utili non solo a gestire il ray tracing ma anche la tecnoogia DLSS. Rispetto al precedente sondaggio, la GTX 1650 ha guadagnato uno 0,66% mentre la GTX 1060 ha perso l'1,85%.

La GTX 1650 è una soluzione meno potente della GTX 1060, il che dimostra come il mercato delle GPU negli ultimi mesi risulti ancora di difficile accesso, costringendo la fetta maggiore degli appassionati a dare priorità al prezzo anziché alle prestazioni o, forse, più semplicemente alla disponibilità.

Se sposta l'attenzione sui portatili, si può notare la grande popolarità della RTX 3060. Si tratta di una GPU di ultima generazione che supporta il set completo di nuove funzionalità fornite dall'architettura Ampere, ray tracing e DLSS inclusi. Sembra quindi che le dinamiche che regolano i settori desktop e notebook siano ben distinte.

È interessante notare inoltre che, tra le prime dieci GPU, non appare alcuna soluzione di AMD, nonostante l'offerta notoriamente più abbordabile. Ma non è tutto: si ravvisa una presenza maggiore delle soluzioni RTX 3000 che delle RTX 2000, con la RTX 2060 come una rappresentante (per giunta in diminuzione dell'1,46%).

Sarà interessante capire a questo punto NVIDIA in che mondo vorrà introdurre le schede di fascia medio-bassa per la gamma RTX 4000. Attualmente, la fascia alta è intercettabile dai 1.600 agli oltre 2.600 euro e conta esclusivamente due modelli: RTX 4080 (recensita qui) e RTX 4090 (recensita qui).