DLSSTweaks permette di attivare il DLAA anche nei giochi non ufficialmente supportati

Grazie al rilascio dell'SDK della tecnologia DLSS 3.1, molti sviluppatori hanno iniziato ad implementare le funzionalità di DLAA (Deep Learning Antialiasing) di NVIDIA nei loro titoli. Tuttavia, nel caso in cui la funzionalità non dovesse essere ufficialmente supportata, da adesso DLSSTweaks consente di forzarlo su alcuni di loro.

Al momento la lista conta solamente una ventina di giochi, a cui se ne aggiungeranno altri nei mesi a venire. Per chi non lo sapesse, il DLAA migliora la qualità generale dei dettagli eliminando la fastidiosa scalettatura dei poligoni. Funziona con il medesimo algoritmo dell'antialiasing convenzionale, ma in più si avvale dell'intelligenza artificiale per migliorarne le prestazioni. Il primo gioco a implementarlo è stato The Elder Scrolls Online.

È una tecnologia utile soprattutto nei giochi che non richiedono un'elevata potenza sul fronte grafico, ma che attualmente è implementata in pochi titoli. In alcuni casi, come nel recente Hogwarts Legacy, il supporto è presente a prescindere dai risultati reali ottenuti.

Questo perché il supporto al DLSS abilita automaticamente all'uso del DLAA, ed è proprio qui che interviene DLSSTweaks. Il software, infatti, va a forzare una funzionalità già presente quando questa non appare tra le impostazioni del gioco. Naturalmente, la premessa rimane quella di avere una scheda della gamma GeForce RTX a disposizione.

La lista dei 20 giochi attualmente supportati da DLSSTweaks è la seguente:

Dying Light 2

Shadow of the Tomb Raider

Judgement

Lost Judgement

Death Stranding

Cyberpunk 2077

Red Dead Redemption 2

A Plague Tale Requiem

Chernobylite

Ghostwire Tokyo

God of War

Uncharted 4

Horizon Zero Dawn

Deathloop

Ready or Not

Hitman 3

NiOh 2

FIST: Forged in Shadow Torch

Metro Exodus Enhanced Edition

Assetto Corsa Competizione

L'SDK del DLSS 3.1 ha fornito anche le basi per implementare la funzionalità nei titoli che sfruttano le librerie Vulkan. DLSSTweaks può essere scaricato direttamente dalla pagina ufficiale di GitHub, anche se ne sconsigliamo l'uso con giochi che sfruttano software anticheat.