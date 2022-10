DLSS 3, ecco i primi giochi che integreranno la nuova tecnologia di NVIDIA

Come abbiamo avuto modo di scrivere analizzando le novità dell'architettura Ada Lovelace delle nuove GeForce RTX 4000, le tecnologie di upscaling e IA avranno sempre più peso nel caratterizzare le prestazioni delle schede video in futuro.

Il DLSS 3 ne è una prova e, recensendo la GeForce RTX 4090, abbiamo visto come migliori enormemente le prestazioni rispetto al rendering nativo. Da oggi (in linea assolutamente teorica) anche il resto del mondo potrà sperimentare la nuova tecnologia, a patto però di dotarsi della top di gamma di nuova generazione.

NVIDIA, infatti, ha annunciato la disponibilità di SUPER PEOPLE: Early Access con supporto al DLSS 3, così come aggiornamenti per Loopmancer e il visual showcase Justice "Fuyun Court". Il 17 ottobre diventerà disponibile una versione beta per gli iscritti al programma Xbox Insider di Microsoft Flight Simulator con supporto DLSS 3, mentre un giorno più tardi la tecnologia arriverà su A Plague Tale: Requiem.

In totale si parla di oltre 35 giochi e applicazioni che supporteranno il DLSS 3 nel corso delle prossime settimane:

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Bright Memory: Infinite

Chernobylite

Conqueror's Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Desert Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 - Reprobed

Dying Light 2 Stay Human

F1 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Frostbite Engine

HITMAN 3

Hogwarts Legacy

ICARUS

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Marauders

Marvel's Spider-Man Remastered

Microsoft Flight Simulator

Midnight Ghost Hunt

Mount & Blade II: Bannerlord

Naraka: Bladepoint

NVIDIA Omniverse

NVIDIA Racer RTX

PERISH

Portal With RTX

Ripout

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

Scathe

SUPER PEOPLE

Sword and Fairy 7

SYNCED

The Lord of the Rings: Gollum

The Witcher 3: Wild Hunt

THRONE AND LIBERTY

Tower of Fantasy

Unity

Unreal Engine 4 & 5

Warhammer 40,000: Darktide

Secondo NVIDIA, se un gioco supporta già la tecnologia DLSS 2 (ribattezzata DLSS Super Resolution), il processo di aggiornamento al DLSS 3 da parte degli sviluppatori è piuttosto semplice. Non solo, la tecnologia sarà integrata anche nei principali motori - Unity, Unreal Engine e Frostbite Engine - per un'integrazione diretta a livello di engine.

Come abbiamo avuto modo di spiegare nell'articolo su Ada Lovelace, la tecnologia DLSS 3 guadagna la cosiddetta "Frame Generation" che permette di ricostruire fino a sette ottavi dei pixel visualizzati, accelerando le prestazioni in modo più marcato rispetto alle versioni di DLSS precedenti. Per questo motivo, se per il DLSS 2 NVIDIA dichiara un miglioramento fino a 2 volte delle prestazioni nei giochi "GPU limited" rispetto al rendering nativo, per il DLSS 3 l'azienda parla di un boost fino a 4 volte con giochi con effetti di ray tracing avanzati e diffusi.

Allo stesso tempo, il DLSS 3 viene definito come benefico in quei titoli che pesano sulla CPU, ambiti in cui il DLSS 2 riesce a impattare meno: girando sulla GPU, il DLSS 3 aggira i colli di bottiglia della CPU e incrementa il frame rate. Ad esempio, le prestazioni in Microsoft Flight Simulator con il DLSS 3 possono migliorare fino a 2 volte rispetto al rendering nativo.

I giocatori privi di una scheda video della famiglia GeForce RTX 4000 che avvieranno titoli con supporto DLSS 3 godranno del DLSS Super Resolution (DLSS 2) e della tecnologia Reflex, ma non della nuova Frame Generation.