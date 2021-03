Cyberpunk 2077 patch 1.2, il ray tracing è una mazzata per le GPU AMD

Nelle scorse ore Cyberpunk 2077 è stato aggiornato alla versione 1.2, introducendo non solo una serie di correttivi per le magagne evidenziate dal titolo sulle diverse piattaforme, ma introducendo su PC anche il supporto al ray tracing da parte delle schede video AMD della famiglia Radeon RX 6000. L'update, dal peso di 34 GB, consente di attivare l'effetto non solo per quanto concerne i riflessi, ma anche per le ombre e soprattutto nell'illuminazione globale e in quella diffusa.

Il titolo è stato sviluppato dal punto di vista tecnico, e più in particolare per quanto riguarda il ray tracing, in simbiosi con Nvidia, che vede il proprio logo capeggiare nella schermata di avvio. Non stupisce quindi che la possibilità di attivare il ray tracing sulle GPU AMD sia arrivata solo ora. Curiosi di capire l'impatto della tecnologia sulle prestazioni, abbiamo aggiornato il gioco e installato la Radeon RX 6900 XT, attuale punta di diamante dell'offerta AMD. Abbiamo inoltre preso la RTX 3090 e la RTX 3060, i due estremi dell'offerta Ampere di Nvidia (per il momento!). Ecco cosa abbiamo rilevato:

L'impatto del ray tracing (provato con illuminazione su Ultra e il resto delle voci spostando su Acceso) è drammatico per le prestazioni della GPU AMD. Passare da 119 fps in Full HD senza RTX a 38 fps equivale a un calo del 68% e con le altre risoluzioni siamo più o meno su questo valore. Il problema è che AMD non ha ancora una tecnologia "simil DLSS" per salvaguardare la qualità di immagine e riguadagnare una parte delle prestazioni perdute, quindi è chiaro che per ottenere un frame rate adeguato sia necessario spegnere alcuni effetti in ray tracing e/o ridurre il dettaglio dell'illuminazione in ray tracing.

La RTX 3060 è dietro alla RX 6900 XT con ray tracing attivo, ma grazie al DLSS (impostato su Qualità, ma ci sono vari livelli che consentono di migliorare ulteriormente le prestazioni a discapito del dettaglio dell'immagine) passa davanti in modo evidente, specie in Full HD. La RTX 3090, come vediamo, è vicina alla RX 6900 XT nel caso del test senza ray tracing, mentre è nettamente avanti con la tecnologia abilitata e ancora di più con il DLSS.

Per la portabandiera di Nvidia l'impatto del ray tracing è quantificabile, a tutte le risoluzioni, in un calo intorno al 46%, molto meno della proposta di AMD. Insomma, si conferma il gap prestazionale esistente in termini di ray tracing tra AMD e Nvidia già visto su altri titoli, in Cyberpunk è forse ancora più marcato a dire il vero: molto dipende dal tipo di ray tracing implementato in un gioco o dalla concomitanza di più effetti.