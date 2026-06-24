Come sfruttare il Prime Day per potenziare il PC: schede video, monitor OLED, RAM, accessori e molto altro in offerta

Ecco alcune delle offerte più interessanti che abbiamo trovato. Ci trovate anche hard disk esterni, SSD, memorie, sempre e comunque in promozione solo per gli iscritti al programma Prime

Oggi Amazon propone una GeForce RTX 5060 a meno di 300 euro, un prezzo che rende più accessibile l'ingresso nella nuova generazione di schede video NVIDIA per il gaming. La promozione si estende all'intera gamma hardware PC: GeForce RTX 50, AMD Ryzen 9000, Intel Core, RAM DDR5, monitor gaming fino a 360 Hz, alimentatori, case e periferiche. Ecco di seguito tutte le offerte da valutare nella giornata di oggi per potenziare la propria postazione, alcune delle quali richiedono l'abbonamento Prime.

Schede video - le migliori offerte tra le NVIDIA GeForce e AMD Radeon

Memorie RAM - periodo difficile per le RAM, ma si possono comunque fare degli affari

Monitor gaming - ci sono diverse occasioni interessanti tra i monitor

Monitor OLED - ci sono diverse occasioni interessanti tra i monitor

Processori - trovate il meglio di questi giorni tra le CPU Intel e AMD

Schede madri - gran risparmio su articoli di marca, per le CPU più diffuse

FRITZ! per la connessione domestica - consultate questa sezione se volete migliorare la connessione Wi-Fi

Cuffie - a partire da 40 ottime soluzioni da Logitech oggi

Mouse e tastiere

Controller wireless DualSense - ottimi prezzi per i DualSense in colorazioni speciali, per PS5 e PC

Alimentatori, dissipatori e case

Schede video

GeForce RTX 5060 e 5060 Ti

Ottimo prezzo per queste 5060 e 5060 Ti. Valutate il valore aggiunto dato dalla maggiore dotazione di memoria in rapporto al prezzo prima di decidere quale acquistare. Non tutte richiedono l'abbonamento Prime per essere acquistate ai prezzi indicati.

GeForce RTX 5070

Le NVIDIA GeForce RTX 5070 incrementano di molto la potenza rispetto alle soluzioni precedenti e sono probabilmente le occasioni hardware più interessanti di questa fase delle offerte. Quando scendono sotto i 600, infatti, le RTX 5070 sono super interessanti nel rapporto prezzo/prestazioni.

GeForce RTX 5070 Ti

Alcune delle migliori occasioni nel rapporto tra il prezzo e il volume prestazionale offerto.

GeForce RTX 5080

Per chi vuole il massimo della potenza, e le tecnologie più recenti, ecco le GeForce RTX 5080 con i migliori prezzi in questo momento.

Radeon RX 9060 XT

Per le AMD Radeon RX 9060 XT, disponibili in versioni da 8GB e 16GB, sono queste le migliori occasioni al momento.

Memorie RAM

Per i noti fatti non è il momento migliore per comprare memorie RAM. Detto questo, è comunque possibile fare degli affari, magari acquistandole a un prezzo conveniente e aspettando una rivalutazione che quasi sicuramente ci sarà. Per il Prime Day le Corsair Vengeance DDR5 32GB sono scese a meno di 350, non lo facevano da molto tempo.

Monitor gaming

Ecco un altro calo interessante su questo monitor Lenovo, FullHD e con una super frequenza di aggiornamento che arriva fino a 240 Hz, ideale per il gaming competitivo. Un prezzo impensabile per specifiche del genere fino a pochissimo tempo fa.

Se volete spendere poco, ma non volete rinunciare a specifiche di alto livello, fareste bene a prendere in considerazione questo ottimo KTC, un marchio che sta rapidamente conquistando il favore dei giocatori, con un pannello paragonabile a quello montato dai brand più blasonati.

Altra ottima occasione per i monitor gaming, dall'altrettanto affidabile marchio cinese KOORUI, un 27 pollici con refresh rate addirittura da 320 Hz, Fast IPS, con tempo di risposto di 1ms, un prezzo impensabile fino a pochissimo fa per specifiche del genere.

Monitor OLED

Se volete fare un salto qualitativo consistente rispetto alla vostra attuale dotazione, non c'è scelta migliore dei monitor OLED, perché garantiscono una consistenza e immagini pulite, reattive e prive di scie a un livello superiore rispetto alle precedenti tecnologie. Per il Prime Day tanti monitor OLED sono in offerta, ecco le migliori proposte.

Processori AMD

AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X hanno già conquistato il mercato con il loro rapporto prezzo/prestazioni, mentre gli utenti più attenti al budget, e con piattaforme basate su socket AM4, possono ancora puntare su modelli storici come Ryzen 7 5800X.

Se si vuole puntare al massimo occhio a questi prezzi su Ryzen 7 9950X3D, Ryzen 9 9950X e 9950X3D, con architettura Zen 5 e prestazioni top sia per gaming che per creazione di contenuti. Il 9950X3D include tecnologia "3D V-Cache" che migliora le prestazioni nei carichi sensibili alla cache, proprio come il gaming.

Processori Intel

Ecco altri prezzi interessanti, stavolta sui processori Intel. Gli Intel Core di ultima e penultima generazione offrono prestazioni solide per ogni tipo di configurazione, dal gaming alluso professionale. Il modello Core i3-12100 è una buona scelta per chi cerca efficienza e buone frequenze, ideale per PC da ufficio o gaming leggero. Salendo di gamma, il moderno i7-14700KF con architettura ibrida (20 core totali) garantisce potenza estrema per multitasking e giochi next-gen. Al vertice, i Core i9-12900 e i9-14900KF raggiungono frequenze fino a 6 GHz e prestazioni di fascia enthusiast, pensate per chi vuole il massimo da ogni frame o applicazione.

Schede madri

Ecco degli ottimi prezzi per delle schede madri basate su chipset B850 di AMD appartenente alla generazione più recente di piattaforme per socket AM5.

FRITZ! per la connessione domestica

Queste sono le proposte FRITZ! più interessanti per migliorare la connessione domestica tramite le offerte Prime Day. Sia modem router che solo router se siete già dotati della parte modem, con il 4050 che raggiunge un prezzo inaudito. Ma anche i ripetitori hanno prezzi interessanti ora.

Cuffie

Soprattutto in colore bianco, queste cuffie Logitech sono ora molto interessanti, per giocare e non solo. Offrono il supporto che i giocatori si aspettano in termini di suono posizionale, potenza dei bassi e qualità audio in generale. Ottime anche esteticamente.

Prezzo super anche per le iconiche Astro A50, leader del settore per audio posizionale.

Mouse e Tastiere

Per chi vuole spendere poco resta molto interessante il Logitech G203 LIGHTSYNC, mouse gaming cablato con illuminazione RGB personalizzabile, sensore fino a 8.000 DPI e peso ridotto. Il Logitech G G502 non ha bisogno di presentazioni, è il punto di riferimento per i giocatori.

Per l'ufficio, invece, è ora ottimo il prezzo di questo Logitech MX Master 3S, un mouse che è diventato un punto di riferimento per la produttività per la sua praticità d'uso, leggerezza e solidità di funzionamento.

Controller wireless DualSense

Questi tre controller dalle colorazioni speciali, per PlayStation 5 e PC, vengono offerti ora a prezzi decisamente interessanti.

Alimentatori, dissipatori e case

Se state costruendo o aggiornando un PC nel 2025, la scelta dell'alimentatore ATX è decisiva quanto quella della GPU. Corsair propone oggi quattro soluzioni della sua serie RM che coprono ogni esigenza di potenza, tutte accumunate dalla certificazione di efficienza energetica Gold e dalla piena compatibilità con i più recenti standard di alimentazione.

Anche questa unità Phanteks ha ora un prezzo interessante.

Dissipatori a liquido

Se siete alla ricerca di un dissipatore a liquido, oggi Amazon propone varie soluzioni interessanti nella categoria.

Ventole

Phanteks M25-140 Gen2 in confezione da 3 pezzi e punta su una ventola ARGB da 140 mm pensata per offrire raffreddamento ad alte prestazioni con un look molto pulito in bianco.

Case

Tra i case spicca oggi questo consistente ribasso di prezzo sull'ASUS Prime AP202 ARGB, una soluzione mATX con accattivante vetro temperato.

Occhio a questo bellissimo Phanteks Evolv X2. Ma sono tanti i prodotti Phanteks interessanti per il Prime Day, vi lasciamo consultare l'elenco per individuare quello che fa al caso vostro.

Chiudiamo con alcuni case dai prezzi interessanti, da NZXT.