Come sfruttare il Prime Day per potenziare il PC: schede video, monitor OLED, RAM, accessori e molto altro in offerta
Ecco alcune delle offerte più interessanti che abbiamo trovato. Ci trovate anche hard disk esterni, SSD, memorie, sempre e comunque in promozione solo per gli iscritti al programma Primedi Redazione pubblicata il 24 Giugno 2026, alle 10:51 nel canale Schede Video
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Oggi Amazon propone una GeForce RTX 5060 a meno di 300 euro, un prezzo che rende più accessibile l'ingresso nella nuova generazione di schede video NVIDIA per il gaming. La promozione si estende all'intera gamma hardware PC: GeForce RTX 50, AMD Ryzen 9000, Intel Core, RAM DDR5, monitor gaming fino a 360 Hz, alimentatori, case e periferiche. Ecco di seguito tutte le offerte da valutare nella giornata di oggi per potenziare la propria postazione, alcune delle quali richiedono l'abbonamento Prime.
Schede video - le migliori offerte tra le NVIDIA GeForce e AMD Radeon
Memorie RAM - periodo difficile per le RAM, ma si possono comunque fare degli affari
Monitor gaming - ci sono diverse occasioni interessanti tra i monitor
Monitor OLED - ci sono diverse occasioni interessanti tra i monitor
Processori - trovate il meglio di questi giorni tra le CPU Intel e AMD
Schede madri - gran risparmio su articoli di marca, per le CPU più diffuse
FRITZ! per la connessione domestica - consultate questa sezione se volete migliorare la connessione Wi-Fi
Cuffie - a partire da 40 ottime soluzioni da Logitech oggi
Controller wireless DualSense - ottimi prezzi per i DualSense in colorazioni speciali, per PS5 e PC
Alimentatori, dissipatori e case
Schede video
GeForce RTX 5060 e 5060 Ti
Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G Scheda Grafica 8 GB GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, 2512 MHz Frequenza del core, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, NVIDIA DLSS 4, GV-N5060WF2MAX OC-8GD315.01 299.99 Compra ora
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G Scheda Grafica 8 GB GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, 2587 MHz Frequenza del core, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-N506TWF2OC-8GD355.00 341.00 Compra ora
Ottimo prezzo per queste 5060 e 5060 Ti. Valutate il valore aggiunto dato dalla maggiore dotazione di memoria in rapporto al prezzo prima di decidere quale acquistare. Non tutte richiedono l'abbonamento Prime per essere acquistate ai prezzi indicati.
GeForce RTX 5070
MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC Scheda Video GDDR7, 28Gbps, PCIe 5.0, HDMI 2.1, DP 2.1, 6144 CUDA Cores, 192-bit, Torx FAN 5.0, Zero Frozr, Afterburner, Metal Backplate, 650W PSU raccomandato739.00 649.90 Compra ora
Le NVIDIA GeForce RTX 5070 incrementano di molto la potenza rispetto alle soluzioni precedenti e sono probabilmente le occasioni hardware più interessanti di questa fase delle offerte. Quando scendono sotto i 600, infatti, le RTX 5070 sono super interessanti nel rapporto prezzo/prestazioni.
GeForce RTX 5070 Ti
PNY Scheda grafica GeForce RTX 5070Ti 16GB OC Tripla Ventola DLSS 4989.00 944.99 Compra ora
PNY Scheda Grafica GeForce RTX 5070Ti 16GB ARGB OC DLSS 4 Tripla Ventola1009.00 964.99 Compra ora
Alcune delle migliori occasioni nel rapporto tra il prezzo e il volume prestazionale offerto.
GeForce RTX 5080
msi GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC Graphics Card - RTX 5080 GPU, 16GB GDDR7 (30Gbps/256-bit), PCIe 5.0 - TRI FROZR 4 (3 x STORMFORCE Fan), Gaming & Silent Mode, RGB - HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b1539.99 1404.24 Compra ora
Per chi vuole il massimo della potenza, e le tecnologie più recenti, ecco le GeForce RTX 5080 con i migliori prezzi in questo momento.
Radeon RX 9060 XT
XFX Scheda grafica da gioco Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC da 8 GB (RX-96TSW8GBA)379.00 Compra ora
Per le AMD Radeon RX 9060 XT, disponibili in versioni da 8GB e 16GB, sono queste le migliori occasioni al momento.
Memorie RAM
CORSAIR VENGEANCE DDR5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 AMD EXPO Intel XMP iCUE Memoria Compatibile per Computer - Grigio (CMK32GX5M2E6000Z36)604.99 349.99 Compra ora
CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB (2 x 16GB) Fino a 6000MHz CL38-44-44-96 1,35 V Intel XMP 3.0 e AMD EXPO Memoria Desktop del Computer Grigio408.99 394.99 Compra ora
CORSAIR VENGEANCE DDR5 RAM 32GB (2x16GB) Fino a 6000MHz CL36 Intel XMP Compatibile iCUE Memoria per Computer - Nero (CMK32GX5M2E6000C36)465.97 453.99 Compra ora
Per i noti fatti non è il momento migliore per comprare memorie RAM. Detto questo, è comunque possibile fare degli affari, magari acquistandole a un prezzo conveniente e aspettando una rivalutazione che quasi sicuramente ci sarà. Per il Prime Day le Corsair Vengeance DDR5 32GB sono scese a meno di 350, non lo facevano da molto tempo.
Monitor gaming
Ecco un altro calo interessante su questo monitor Lenovo, FullHD e con una super frequenza di aggiornamento che arriva fino a 240 Hz, ideale per il gaming competitivo. Un prezzo impensabile per specifiche del genere fino a pochissimo tempo fa.
Se volete spendere poco, ma non volete rinunciare a specifiche di alto livello, fareste bene a prendere in considerazione questo ottimo KTC, un marchio che sta rapidamente conquistando il favore dei giocatori, con un pannello paragonabile a quello montato dai brand più blasonati.
Altra ottima occasione per i monitor gaming, dall'altrettanto affidabile marchio cinese KOORUI, un 27 pollici con refresh rate addirittura da 320 Hz, Fast IPS, con tempo di risposto di 1ms, un prezzo impensabile fino a pochissimo fa per specifiche del genere.
Monitor OLED
Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G5 (S27FG506SU), Flat, 27'', 2560x1440 (QHD), 16:9, QD-OLED Glare Free, 180Hz, 0,03ms (GtG), Compatibilità G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio549.00 359.90 Compra ora
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMES, Monitor Gaming da 26,5" QHD QD-OLED (2560 x 1440), 0,03ms Response Time, 240 Hz, ELMB e Compatibile con G-SYNC, Neo Proximity Sensor, DisplayWidget Center, Nero529.00 399.00 Compra ora
AOC Monitor AG346UCDAM 34 pollici, Curvo 3440x1440, UW-QHD, 175Hz, QD-OLED Panel, 0.03ms GtG, USB Hub Speakers, (HDMI2x 2.0 DP 1x 1.4) Adaptive Sync, HDR400 TrueBlack, FreeSync Prem, G-Sync Comp, Nero649.00 599.00 Compra ora
Se volete fare un salto qualitativo consistente rispetto alla vostra attuale dotazione, non c'è scelta migliore dei monitor OLED, perché garantiscono una consistenza e immagini pulite, reattive e prive di scie a un livello superiore rispetto alle precedenti tecnologie. Per il Prime Day tanti monitor OLED sono in offerta, ecco le migliori proposte.
Processori AMD
AMD Ryzen 5 9600X (scheda grafica integrata Radeon, 6 Cores/12 Threads, 65W DTP, Socket AM5, Cache 38MB, Boost di Frequenza fino a 5.4 GHz max, senza ventole)186.00 Compra ora
AMD Ryzen 7 9700X (8 Cores/16 Threads) 65W DTP, AM5 socket, 40MB Cache, Boost di Frequenza fino a 5.5 GHz max, senza ventole)374.99 311.86 Compra ora
AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X hanno già conquistato il mercato con il loro rapporto prezzo/prestazioni, mentre gli utenti più attenti al budget, e con piattaforme basate su socket AM4, possono ancora puntare su modelli storici come Ryzen 7 5800X.
AMD RYZEN 7 9850X3D519.99 483.03 Compra ora
AMD Ryzen 9 9950X (scheda grafica integrata Radeon, 16 Cores/32 Threads, 170 W DTP, AM5 Socket, 80MB Cache, Boost di Frequenza fino a 5.7 GHz Frequency Boost, senza ventole)653.99 550.36 Compra ora
Se si vuole puntare al massimo occhio a questi prezzi su Ryzen 7 9950X3D, Ryzen 9 9950X e 9950X3D, con architettura Zen 5 e prestazioni top sia per gaming che per creazione di contenuti. Il 9950X3D include tecnologia "3D V-Cache" che migliora le prestazioni nei carichi sensibili alla cache, proprio come il gaming.
Processori Intel
Intel® Core i7 Processore per sistemi desktop 14700KF 20 core (8 P-core + 12 E-core) fino a 5,6 GHz493.88 324.85 Compra ora
Intel® Core Ultra 7 per sistemi processore desktop 265.20 cores (8 P-cores + 12 E-cores) fino a 5.3 GHz396.39 Compra ora
Processore Intel i9-14900KF LGA 1700485.48 Compra ora
Ecco altri prezzi interessanti, stavolta sui processori Intel. Gli Intel Core di ultima e penultima generazione offrono prestazioni solide per ogni tipo di configurazione, dal gaming alluso professionale. Il modello Core i3-12100 è una buona scelta per chi cerca efficienza e buone frequenze, ideale per PC da ufficio o gaming leggero. Salendo di gamma, il moderno i7-14700KF con architettura ibrida (20 core totali) garantisce potenza estrema per multitasking e giochi next-gen. Al vertice, i Core i9-12900 e i9-14900KF raggiungono frequenze fino a 6 GHz e prestazioni di fascia enthusiast, pensate per chi vuole il massimo da ogni frame o applicazione.
Schede madri
ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi, Scheda Madre AMD ATX, 14+2+1 Fasi Alimentazione, Slot DDR5, PCIe 5.0, 3 slot M.2, WiFi 7, Ethernet Realtek 2,5 GB, USB-C da 20 Gbps, BIOS Flashback e Aura Sync279.00 159.99 Compra ora
MB ASRock AMD AM5 B850 Riptide WiFi227.50 213.00 Compra ora
MAG B850M MORTAR WIFI217.99 199.99 Compra ora
Ecco degli ottimi prezzi per delle schede madri basate su chipset B850 di AMD appartenente alla generazione più recente di piattaforme per socket AM5.
FRITZ! per la connessione domestica
Queste sono le proposte FRITZ! più interessanti per migliorare la connessione domestica tramite le offerte Prime Day. Sia modem router che solo router se siete già dotati della parte modem, con il 4050 che raggiunge un prezzo inaudito. Ma anche i ripetitori hanno prezzi interessanti ora.
Cuffie
Soprattutto in colore bianco, queste cuffie Logitech sono ora molto interessanti, per giocare e non solo. Offrono il supporto che i giocatori si aspettano in termini di suono posizionale, potenza dei bassi e qualità audio in generale. Ottime anche esteticamente.
Prezzo super anche per le iconiche Astro A50, leader del settore per audio posizionale.
Mouse e Tastiere
Logitech G G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto - Nero47.99 20.41 Compra ora
Per chi vuole spendere poco resta molto interessante il Logitech G203 LIGHTSYNC, mouse gaming cablato con illuminazione RGB personalizzabile, sensore fino a 8.000 DPI e peso ridotto. Il Logitech G G502 non ha bisogno di presentazioni, è il punto di riferimento per i giocatori.
Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale, Senza Fili, Ricevitore Bluetooth o Logi Bolt USB, Clic Silenziosi, 4 Tasti, Compatibile con Windows, macOS, iPadOS, Laptop, PC - Bianco81.99 49.99 Compra ora
Logitech MX Master 3S - Mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento ultraveloce, Ergo, 8000 DPI, tracciamento su vetro, clic discreti, Bluetooth, Windows, Linux, Chrome - Graphite99.99 78.29 Compra ora
Per l'ufficio, invece, è ora ottimo il prezzo di questo Logitech MX Master 3S, un mouse che è diventato un punto di riferimento per la produttività per la sua praticità d'uso, leggerezza e solidità di funzionamento.
Controller wireless DualSense
Controller wireless DualSense® Chroma Teal79.99 59.99 Compra ora
Playstation Controller wireless DualSense® - Remix Green84.99 59.99 Compra ora
Playstation Controller wireless DualSense® - Techno Red84.99 59.99 Compra ora
Questi tre controller dalle colorazioni speciali, per PlayStation 5 e PC, vengono offerti ora a prezzi decisamente interessanti.
Alimentatori, dissipatori e case
CORSAIR RM750e (2025) Alimentatore ATX Modulare Silenzioso 12V-2x6 Nero129.90 84.90 Compra ora
CORSAIR RM850x Alimentatore ATX Basso Rumore Completamente Modulare Nero169.90 109.90 Compra ora
Se state costruendo o aggiornando un PC nel 2025, la scelta dell'alimentatore ATX è decisiva quanto quella della GPU. Corsair propone oggi quattro soluzioni della sua serie RM che coprono ogni esigenza di potenza, tutte accumunate dalla certificazione di efficienza energetica Gold e dalla piena compatibilità con i più recenti standard di alimentazione.
Anche questa unità Phanteks ha ora un prezzo interessante.
Dissipatori a liquido
PCCOOLER Raffreddamento Liquido AIO per CPU, Schermo IPS da 2,4 Pollici, Radiatore Liquido da 360mm Compatibile con AM4 AM5 Intel LGA 1700/1851/115X Raffreddamento a Acqua CPS (DS360 Display BK)95.99 62.42 Compra ora
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 - Dissipatore AIO per CPU, 3 x 120 mm Raffreddamento a Liquido, Radiatore da 38 mm, Pompa PWM, Ventola VRM, AM5/AM4, Intel LGA1851/1700 Telaio di Contatto - Nero129.99 71.32 Compra ora
Se siete alla ricerca di un dissipatore a liquido, oggi Amazon propone varie soluzioni interessanti nella categoria.
Ventole
Phanteks M25-140 Gen2, 3er Pack, ventola di raffreddamento ad alte prestazioni ARGB da 140 mm, telaio ventola unificato a Daisy-Chain, hub Infinity Mirror, connessione a cavo singolo, Bianco29.90 24.90 Compra ora
Ventole di raffreddamento ad alte prestazioni Phanteks M25-120 Gen2 Reversed Blade 3er Pack, 120mm ARGB, telaio ventola unificato a Daisy-Chain, hub Infinity Mirror, connessione a cavo singolo, Bianco29.90 24.90 Compra ora
Ventole di raffreddamento ad alte prestazioni Phanteks M25-120 Gen2 Reversed Blade, 3er Pack, 120mm ARGB, telaio ventola unificato a Daisy-Chain, hub Infinity Mirror, connessione a cavo singolo, Nero29.90 24.90 Compra ora
Phanteks M25-140 Gen2 in confezione da 3 pezzi e punta su una ventola ARGB da 140 mm pensata per offrire raffreddamento ad alte prestazioni con un look molto pulito in bianco.
Case
Tra i case spicca oggi questo consistente ribasso di prezzo sull'ASUS Prime AP202 ARGB, una soluzione mATX con accattivante vetro temperato.
Phanteks NV5 MK2, Case Vetrina Mid-Tower, Supporto per Scheda Madre con Connettori Posteriori, Illuminazione D/A-RGB integrata, Vetro Temprato senza giunzioni, 8 slot per Ventole, Nero126.55 87.90 Compra ora
Phanteks Evolv X2, telaio di gioco a metà torre, sistema di raffreddamento verticale, telaio in vetro temperato trasparente, pannello interno in alluminio spazzolato con illuminazione D-RGB integrata,149.90 129.90 Compra ora
Phanteks Evolv Series S2 Case - Silver Black119.90 89.90 Compra ora
Phanteks Eclipse G370A, Case da Gaming Mid-Tower, Mesh ad Alto Flusso d'Aria, 3 Ventole M25 D-RGB Incluse, Nero59.90 54.90 Compra ora
Phanteks XT View, chassis gaming mid-tower, finestrino anteriore e laterale in vetro temperato, USB-C 3.2 Gen2, 3 ventole M25-120 D-RGB incluse (Nero)79.90 64.90 Compra ora
Phanteks XT View Matrix Case da Gaming Mid-Tower, Schermo Matrix da 600 LED, Vetro Temperato Frontale e Laterale, USB-C 3.2 Gen2, 3x Ventole M25-120 D-RGB Incluse, Nero Carbone89.90 Compra ora
Occhio a questo bellissimo Phanteks Evolv X2. Ma sono tanti i prodotti Phanteks interessanti per il Prime Day, vi lasciamo consultare l'elenco per individuare quello che fa al caso vostro.
NZXT H9 Flow (2025) Grande Case PC ATX Mid-Tower a Doppia Camera con Flusso d'Aria Include 3 Ventole da 140mm e 1 da 120mm Supporto Radiatore da 420mm Vetro Temperato Bianco179.90 119.00 Compra ora
Case MiD-Tower - Nzxt - CM-H72fW-01 - H7 Flow - Bianco139.99 120.42 Compra ora
NZXT H7 Flow RGB, Case Airflow ATX mid-tower con raffreddamento GPU dal basso, Unità single-frame da 360mm con illuminazione RGB, Gestione cavi, Bianco159.99 125.00 Compra ora
Chiudiamo con alcuni case dai prezzi interessanti, da NZXT.