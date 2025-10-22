Come aggiornare il PC spendendo poco: GPU (RTX 5060 a poco più di 300), monitor e accessori con risparmi fino al 50% su Amazon

Amazon lancia una serie di sconti incredibili su schede video NVIDIA e AMD, monitor da gaming e periferiche di fascia alta. È l'occasione perfetta per aggiornare il PC con componenti top spendendo molto meno del previsto

Amazon torna a sorprendere gli appassionati di tecnologia con una nuova ondata di offerte eccezionali per PC. GPU NVIDIA GeForce e AMD Radeon raggiungono prezzi storicamente bassi, mentre monitor da gaming, processori e periferiche dei brand più noti come ASUS, MSI, Logitech e Samsung diventano irresistibili.

Sia che si voglia assemblare un nuovo PC da gaming o potenziare il proprio attuale sistema, questa tornata di sconti permette di ottenere componenti di livello top senza spendere una fortuna. Una vera occasione per portare le prestazioni del PC al massimo con risparmi fino al 50%.

NVIDIA GeForce RTX 5060

Ci sono ottimi prezzi per le NVIDIA GeForce RTX 5060, che introducono l'architettura Blackwell con un incremento di prestazioni del 20% rispetto alla serie 4000. I prezzi partono da poco più di 300 euro.

AMD Radeon RX 9060 XT

Per le AMD Radeon RX 9060 XT, disponibili in versioni da 8GB e 16GB, sono queste le migliori occasioni al momento. Occhio alla 9060 XT a meno di 300.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

Interessanti anche le GeForce RTX 5060 Ti con 16GB di memoria GDDR7, ideali non solo per il gaming ma anche per applicazioni di intelligenza artificiale.

NVIDIA GeForce RTX 5070

GeForce RTX 5070: basata sull'architettura NVIDIA Blackwell, questa GPU offre 7168 CUDA Core, 12 GB di memoria GDDR7 con bus a 192-bit e supporto al DLSS 4. Il boost clock arriva a 2,6 GHz, mentre il consumo si attesta intorno ai 220W. Occhio in particolare alle proposte MSI e ASUS Prime.

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5070 Ti: versione potenziata con 8192 CUDA Core, 16 GB di memoria GDDR7 e bus a 256-bit, capace di gestire anche giochi in 4K grazie al bandwidth elevato e alle ottimizzazioni per Ray Tracing di nuova generazione. Il TGP sale a circa 270W, consigliata per chi cerca il massimo in termini di fluidità e dettagli grafici.

NVIDIA GeForce RTX 5080

Se volete la più potente GeForce RTX 5080 questa è ora la scelta più interessante.

Processori AMD

Tra le novità più interessanti anche il settore dei processori: AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X hanno già conquistato il mercato con il loro rapporto prezzo/prestazioni, mentre gli utenti più attenti al budget possono ancora puntare su modelli storici come Ryzen 7 5800X.

Processori Intel

Sul fronte Intel, invece, il Core i9-14900K spicca per i suoi 24 core e la frequenza che arriva fino a 6 GHz.

FRITZ! per la connessione domestica

Questo ripetitore opera unicamente sulla banda 2,4 GHz con standard WLAN-N e raggiunge fino a 600 Mbit/s. A soli 29 è perfetto per espandere la propria rete domestica e aumentare la copertura.

FRITZ!Repeater 1200 AX supporta il Wi-Fi 6 su entrambe le bande.

FRITZ!Repeater 3000 AX, invece, è il modello Tri-Band con supporto al Wi-Fi 6, perfetto per gestire connessioni multiple in contemporanea. Raggiunge fino a 4.200 Mbit/s complessivi e offre due porte Gigabit LAN. Ideale per chi vuole una rete stabile e veloce anche in ambienti con molti dispositivi connessi.

Modem router Wi-Fi 7: con larrivo del Wi-Fi 7, le connessioni domestiche raggiungono nuovi livelli di velocità e stabilità. I modelli in offerta offrono fino a 7.000 Mbit/s, supporto al Multi-Link Operation e latenze ridottissime, caratteristiche che migliorano lesperienza di streaming, gaming online e smart working.

Monitor

Monitor Full HD da 27 con refresh rate a 100 Hz e tempo di risposta di 1 ms, ideale per lavoro e intrattenimento, con altoparlanti integrati e design essenziale.

E poi Samsung Odyssey Neo G9 (S57CG952), un mostruoso monitor curvo da 57 Dual UHD con tecnologia Mini LED, 240 Hz e HDR1000, ideale per i gamer che vogliono la massima immersione e qualità dimmagine.

Periferiche Logitech

Segnaliamo il Logitech G502 HERO, uno dei modelli più iconici della serie, a un ottimo prezzo.

Ecco un Mouse da gaming wireless leggerissimo da 60 g, progettato per destrimani con sensore 44k DPI e cinque tasti programmabili. Ricarica USB-C e polling fino a 8 kHz per prestazioni fluide su PC e Mac.

Tastiera wireless Bluetooth multidispositivo con tasti personalizzabili e tecnologia Easy-Switch. Compatibile con Windows, macOS, iPadOS, Android e ChromeOS, layout italiano QWERTY.

Il nuovo Logitech MX Master 4 è già il punto di riferimento per l'uso professionale.

Uno dei più apprezzati microfoni da influencer e creator con Array a tre capsule. Il microfono USB professionale produce un suono nitido e potente in qualità broadcast per video YouTube, Twitch streaming, podcast, riunioni Zoom, registrazione di musica e altro.

PC Desktop

È in offerta anche HP Victus 15L TG02 con AMD Ryzen 5 5600G, RTX 4060 e 16GB di RAM, ideale per chi cerca prestazioni solide in un formato compatto.