Come aggiornare il PC risparmiando: Amazon lancia sconti su schede video, CPU e accessori
Amazon propone nuove promozioni dedicate all'hardware per PC: schede video, processori, monitor e periferiche a prezzi scontati, con alcune offerte tra le più convenienti delle ultime settimanedi Redazione pubblicata il 05 Febbraio 2026, alle 11:56 nel canale Schede Video
offerteAmazonscontiNVIDIAGeForceAMDRadeonRyzenIntelCoreLogitechAOCKTCmonitor
Chi desidera potenziare il proprio PC ha ora l'occasione giusta: Amazon ha attivato una serie di offerte sull'hardware, che coinvolgono le componenti più richieste del momento. Tra i prodotti in promozione ci sono schede video NVIDIA e AMD, processori Intel Core e AMD Ryzen, monitor gaming ad alto refresh rate, periferiche e accessori per la postazione.
Le promozioni non riguardano solo le GPU di ultima generazione: anche CPU, display e prodotti dei principali brand del settore registrano ribassi significativi, con prezzi che in diversi casi toccano i minimi delle ultime settimane.
GeForce RTX 5060
La migliore delle 5060 ora, una scheda video con soli 8 GB di RAM, il che può essere limitante in alcuni tipi di applicazioni. Ma, in considerazione del prezzo molto basso, rimangono comunque la scelta ideale, ottime per giocare sostanzialmente qualsiasi tipo di gioco, anche di nuova generazione.
GeForce RTX 5060 Ti
Ottimo prezzo per questa 5060 Ti, anche se solo con 8 GB di RAM.
GeForce RTX 5070
MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC Carte Graphique - 12 Go GDDR7 (28 GB/s /192 Bits), PCIe 5.0 - Double Ventilateur (2X Ventilateurs TORX 5.0), HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b, SFF Ready659.00 Compra ora
Un gradino sopra si colloca la MSI GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC, che con 7168 CUDA Core, 12 GB di GDDR7 e architettura NVIDIA Blackwell offre un netto salto prestazionale.
GeForce RTX 5080
Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G Scheda Grafica - 16GB GDDR7, 256 bit, PCI-E 5.0, 2730MHz Core Clock, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-N5080GAMING OC-16GD1513.79 Compra ora
Per chi vuole il massimo della potenza, e le tecnologie più recenti, ecco un gran bel prezzo su questa GeForce RTX 5080.
GeForce RTX 5090
Anche una splendida 5090 disponibile ora, da Gigabyte.
Radeon RX 9060 XT
XFX Scheda grafica da gioco Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC da 8 GB (RX-96TSW8GBA)379.00 Compra ora
Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8G Scheda Grafica - 8GB GDDR6, 128bit, PCI-E 5.0, 3320 MHz Frequenza core, 2 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-R9060XTGAMING OC-8GD479.99 421.16 Compra ora
Per le AMD Radeon RX 9060 XT, disponibili in versioni da 8GB e 16GB, sono queste le migliori occasioni al momento.
Radeon RX 9070 XT
Fra le più potenti AMD Radeon RX 9070 XT è la migliore occasione in questo momento, con 16 GB GDDR6 in versione OC.
Processori AMD
AMD Ryzen 5 9600X (scheda grafica integrata Radeon, 6 Cores/12 Threads, 65W DTP, Socket AM5, Cache 38MB, Boost di Frequenza fino a 5.4 GHz max, senza ventole)288.99 198.00 Compra ora
Processore AMD Ryzen 7 8700G (Grafica integrata Radeon. Ryzen AI. 8 core / 16 thread. TDP 65W. Socket AM5. Cache da 24 MB. Frequenza boost fino a 5,1 GHz. Dissipatore Wraith Stealth incluso)297.32 Compra ora
AMD Ryzen 7 9700X (8 Cores/16 Threads) 65W DTP, AM5 socket, 40MB Cache, Boost di Frequenza fino a 5.5 GHz max, senza ventole)374.99 285.00 Compra ora
AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X hanno già conquistato il mercato con il loro rapporto prezzo/prestazioni, mentre gli utenti più attenti al budget, e con piattaforme basate su socket AM4, possono ancora puntare su modelli storici come Ryzen 7 5800X.
AMD RYZEN 7 9850X3D519.99 Compra ora
AMD Ryzen 9 9950X (scheda grafica integrata Radeon, 16 Cores/32 Threads, 170 W DTP, AM5 Socket, 80MB Cache, Boost di Frequenza fino a 5.7 GHz Frequency Boost, senza ventole)653.99 534.24 Compra ora
Se si vuole puntare al massimo occhio a questi prezzi su Ryzen 7 9950X3D, Ryzen 9 9950X e 9950X3D, con architettura Zen 5 e prestazioni top sia per gaming che per creazione di contenuti. Il 9950X3D include tecnologia "3D V-Cache" che migliora le prestazioni nei carichi sensibili alla cache, proprio come il gaming.
Schede madri
TUF GAMING B850-PLUS WIFI279.00 210.99 Compra ora
MSI MAG B850M MORTAR WIFI (Socket AM5/B850/DDR5/S-ATA 6Gb/s/Micro ATX)239.99 218.99 Compra ora
Ecco degli ottimi prezzi per delle schede madri basate su chipset B850 di AMD appartenente alla generazione più recente di piattaforme per socket AM5.
Processori Intel
Intel® Core i3-12100, processore desktop, per sistemi desktop cache 12M, fino a 4,30 GHz149.94 141.18 Compra ora
Intel® Core i7 Processore per sistemi desktop 14700KF 20 core (8 P-core + 12 E-core) fino a 5,6 GHz372.00 Compra ora
Intel® Core Ultra 7 per sistemi processore desktop 265.20 cores (8 P-cores + 12 E-cores) fino a 5.3 GHz381.64 Compra ora
Intel® Core i9-12900, processore desktop, per sistemi desktop cache 30M, fino a 5,10 GHz358.49 Compra ora
Processore Intel i9-14900KF LGA 1700514.88 Compra ora
Ecco altri prezzi interessanti, stavolta sui processori Intel. Gli Intel Core di ultima e penultima generazione offrono prestazioni solide per ogni tipo di configurazione, dal gaming alluso professionale. Il modello Core i3-12100 è una buona scelta per chi cerca efficienza e buone frequenze, ideale per PC da ufficio o gaming leggero. Salendo di gamma, il moderno i7-14700KF con architettura ibrida (20 core totali) garantisce potenza estrema per multitasking e giochi next-gen. Al vertice, i Core i9-12900 e i9-14900KF raggiungono frequenze fino a 6 GHz e prestazioni di fascia enthusiast, pensate per chi vuole il massimo da ogni frame o applicazione.
Monitor gaming
AOC Gaming 27G15N, monitor Full HD da 27 pollici, 180 Hz, VA veloce, 1 ms, sincronizzazione adattiva, HDR10, ritardo di ingresso basso 1920x1080, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 24 pollice FHD HDR10159.00 99.00 Compra ora
Su Amazon arrivano nuove offerte dedicate ai monitor gaming, con due modelli che si rivolgono a esigenze differenti ma condividono prezzi estremamente aggressivi. Da una parte AOC Gaming 27G15N a 99 euro, dall'altra il più avanzato KTC 27 pollici 2K a 159,99 euro.
FRITZ! per la connessione domestica
Questo ripetitore opera unicamente sulla banda 2,4 GHz con standard WLAN-N e raggiunge fino a 600 Mbit/s. A soli 33 è perfetto per espandere la propria rete domestica e aumentare la copertura.
FRITZ!Repeater 1200 AX supporta il Wi-Fi 6 su entrambe le bande.
Super prezzo oggi per il Ripetitore Dual Band con Wi-Fi fino a 1.733 Mbit/s su 5 GHz e 600 Mbit/s su 2,4 GHz. Supporta Mesh, Access Point e include porta Gigabit LAN. Garantisce ottima copertura anche su più piani, perfetto per chi vuole estendere la rete senza incorrere in problemi.
Modem router Wi-Fi 7: con larrivo del Wi-Fi 7, le connessioni domestiche raggiungono nuovi livelli di velocità e stabilità. I modelli in offerta offrono fino a 7.000 Mbit/s, supporto al Multi-Link Operation e latenze ridottissime, caratteristiche che migliorano lesperienza di streaming, gaming online e smart working. Qui tutte le offerte sui prodotti FRITZ!.
Mouse Logitech
Più economico, ma pur sempre l'iconico G502 che ha assistito generazioni di giocatori nei titoli multiplayer, e non solo, più complessi.
Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale, Senza Fili, Ricevitore Bluetooth o Logi Bolt USB, Clic Silenziosi, 4 Tasti, Compatibile con Windows/macOS/iPadOS, Laptop, PC - Bianco81.99 38.09 Compra ora
Per l'ufficio, invece, è ora ottimo il prezzo di questo Logitech MX Master 3S, un mouse che è diventato un punto di riferimento per la produttività per la sua praticità d'uso, leggerezza e solidità di funzionamento.
Visori VR
Meta Quest 3S 128 GB Vivi la realtà virtuale Migliaia di esperienze immersive Visore all-in-one Prova di 3 mesi di Meta Horizon+ inclusaCompra ora
Se state pensando di entrare nel mondo della realtà virtuale, su Amazon è arrivata un'offerta decisamente interessante sul Meta Quest 3S. Il visore VR all-in-one è disponibile a 299 euro nella versione da 128 GB e a 389,99 euro nella variante da 256 GB, prezzi che lo rendono una delle soluzioni più alla portata.
Case
NZXT H3 Flow Case PC Gaming Micro-ATX Flusso d'aria ottimizzato 1 ventola 120mm inclusa GPU full-size Radiatore 280mm frontale, 240mm superiore Scheda madre con conn. posteriore Nero79.90 59.99 Compra ora
NZXT H7 Flow | Case Airflow ATX mid-tower | 3 ventole 120mm sul fondo per raffreddare la GPU | 3 ventole 120mm anteriori | Supporto anteriore radiatore da 420mm | Gestione cavi | Bianco139.99 89.93 Compra ora
NZXT H7 Flow RGB, Case Airflow ATX mid-tower con raffreddamento GPU dal basso, Unità single-frame da 360mm con illuminazione RGB, Gestione cavi, Bianco159.99 79.99 Compra ora
Chiudiamo con alcuni case dai prezzi interessanti, da NZXT.
Ancora più interessante il ribasso di prezzo su questo Sharkoon ELITE, sicuramente molto accattivante da vedere.