Chip NVIDIA H200 in Cina? 'Come vendere armi nucleari alla Corea del Nord' secondo il CEO di Anthropic

Il dibattito sull'export di chip avanzati per l'intelligenza artificiale in Cina torna al centro dell'attenzione dopo le dichiarazioni di Dario Amodei, CEO di Anthropic, che ha criticato duramente la decisione dell'amministrazione statunitense di consentire a NVIDIA la vendita degli acceleratori H200 sul mercato cinese. Secondo Amodei, si tratterebbe di una scelta con implicazioni rilevanti per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e per l'equilibrio geopolitico nel settore dell'AI.

Intervenendo al World Economic Forum di Davos e in successive interviste a Bloomberg, Amodei ha utilizzato un'analogia particolarmente forte, paragonando l'autorizzazione all'export dei chip H200 a una cessione di armamenti strategici a Paesi ostili. "Penso che sia una follia. È un po' come vendere armi nucleari alla Corea del Nord".

Una posizione che riflette la linea storicamente adottata da Anthropic, favorevole al mantenimento di rigide restrizioni sull'accesso cinese alle tecnologie di calcolo avanzato sviluppate negli Stati Uniti.

La decisione dell'amministrazione Trump rappresenta un cambio di rotta rispetto alle politiche introdotte negli ultimi anni, pensate per rallentare lo sviluppo di capacità di intelligenza artificiale avanzata in Cina, in particolare con potenziali applicazioni militari e di sorveglianza. L'allentamento del blocco sugli acceleratori H200 costituisce un risultato significativo per NVIDIA, che da tempo sostiene come un divieto prolungato finirebbe per incentivare Pechino ad accelerare lo sviluppo di alternative domestiche.

Gli acceleratori H200, basati sull'architettura Hopper e introdotti oltre due anni fa, sarebbero i chip AI più avanzati esportabili legalmente in Cina. Le soluzioni di nuova generazione, come Blackwell, così come la futura famiglia "Vera Rubin", resteranno invece soggette a restrizioni per motivi di sicurezza nazionale. Anche AMD può commercializzare l'acceleratore MI325X sul mercato cinese.

Amodei sostiene che la Cina sia ancora in ritardo nello sviluppo dell'AI di frontiera proprio a causa della limitata disponibilità di potenza di calcolo. Secondo il CEO di Anthropic, diverse aziende cinesi avrebbero ammesso pubblicamente di essere rimaste indietro per la carenza di GPU NVIDIA, e anche chip "di una generazione precedente" come quelli della famiglia Hopper risulterebbero comunque competitivi rispetto alle soluzioni domestiche disponibili in Cina.

Il confronto tra le parti resta acceso. Da un lato NVIDIA, con il CEO Jensen Huang, continua a criticare le posizioni più restrittive dell'amministrazione, sottolineando l'inevitabilità della crescita tecnologica cinese e la necessità, quantomeno, di mantenere un controllo a livello di framework, ovvero CUDA.

Dall'altro, Anthropic supporta politiche come l'AI Diffusion Rule e richiama l'attenzione su pratiche di contrabbando dei chip, che dimostrerebbero l'elevato valore strategico di queste tecnologie. La decisione finale, tuttavia, resta politica: per ora, NVIDIA è nuovamente autorizzata a operare in Cina, ma tutto può cambiare con Trump in cabina di regia.