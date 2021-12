Chi vende più schede video tra NVIDIA e AMD? Ecco gli ultimissimi dati

Chi comanda nel mondo delle schede video desktop? La risposta per chi è appassionato è semplice, ma se non ne avete idea, eccola: NVIDIA. I dati sul terzo trimestre 2021 diffusi da Jon Peddie Research ci dicono che il mercato delle schede video AIB (add-in board) ha raggiunto un volume d'affari crescendo del 10,9% sul trimestre precedente e del 25,7% sullo scorso anno.

In questo scenario NVIDIA ha visto assestarsi la sua quota di mercato al 78,2% (sintetizzata da JPR con il 79% nel grafico qui sotto), a fronte del 21,8% di AMD. Il produttore delle GPU GeForce si tiene quindi su valori elevatissimi, che da anni fluttuano tra il 78% e l'83%, ma se ci soffermiamo sul singolo trimestre, vediamo come AMD sia riuscita a crescere dell'1%.

Complessivamente il mercato ha mosso circa 12,7 milioni di unità nel trimestre, quasi l'11% in più rispetto agli 11,5 milioni dei tre mesi precedenti. AMD ha visto aumentare le consegne di schede video dell'17,7% rispetto al Q2 2021 e del 20,8% sul Q3 2020. NVIDIA, invece, è cresciuta rispettivamente del 9,3% e del 27,1%.

Il mercato delle schede video desktop, destinate ai PC gaming e alle workstation professionali, è in forte espansione e quindi i due concorrenti, aldilà dei rapporti di forza, stanno passando all'incasso come si può evincere semplicemente guardando le ultime rispettive trimestrali. Nel 2022, tuttavia, il settore accoglierà un terzo incomodo di peso,Intel.

"Intel è pronta a entrare nel mercato AIB nel 2022. Non è noto se l'azienda venderà schede AIB come fanno AMD e Nvidia, oppure se offrirà solo chip. L'azienda sta entrando nel mercato in un momento di picco e potrebbe rimanere sorpresa quando i postumi di COVID e mining scemeranno. La grande domanda che la maggior parte delle persone si pone è quanta quota di mercato riuscirà a guadagnare?", ha dichiarato l'analista Jon Peddie. La risposta non è all'ordine del giorno, Intel svelerà le sue GPU (ribattezzate Arc) solo nella prima parte del 2022.