Black Friday Amazon: la GeForce RTX 5070 crolla a 544,29 e super offerte anche su 5070 Ti e 5080

La MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC scende a 544,29 ed è la proposta più interessante di questa tornata Black Friday per quanto riguarda le schede video. La GPU adotta 12GB di memoria GDDR7 a 28 Gbps, bus 192-bit e 6144 CUDA Cores, una base tecnica che porta ottime prestazioni in 1440p e grande efficienza energetica.

Il design VENTUS 3X con ventole TORX FAN 5.0 migliora la dissipazione, mentre il backplate metallico aggiunge rigidità alla struttura. Supporta PCIe 5.0 e offre connessioni HDMI 2.1b e DP 2.1b, il tutto con un prezzo che in questo momento diventa uno dei più competitivi dellintera fascia.

Sempre da MSI ma stavolta per la famiglia Shadow, la 5070 Ti è invece disponibile a 809,00 e propone un salto prestazionale grazie ai 16GB di memoria GDDR7 su bus 256-bit. Il sistema di raffreddamento a tripla ventola con TORX FAN 5.0 mantiene la scheda stabile anche sotto carico prolungato, mentre linterfaccia PCIe 5.0 assicura massima compatibilità con le piattaforme più recenti. Una GPU orientata al gaming ad alto refresh e alle applicazioni creative che sfruttano accelerazione hardware.

Per chi desidera la GeForce RTX 5080, questa scheda video passa a 1.149,00 per il Black Friday e integra il meglio dellarchitettura di ultima generazione. La memoria GDDR7 16GB su bus 256-bit, la frequenza boost fino a 2655 MHz e il supporto a tecnologie come DLSS 4 la rendono una soluzione adatta a 4K, ray tracing avanzato e carichi professionali. Il design INSPIRE 3X, con tre ventole e connessioni DP 2.1 + HDMI 2.1, completa una configurazione pronta anche per sistemi compatti grazie allottimizzazione SFF.