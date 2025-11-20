Black Friday Amazon: la GeForce RTX 5070 crolla a 544,29 e super offerte anche su 5070 Ti e 5080
L'ondata di sconti Black Friday coinvolge alcune delle schede video più desiderate del momento, con tagli di prezzo che rendono lupgrade del PC molto più accessibile. Il valore più sorprendente riguarda RTX 5070, che scende a 544,29, uno dei prezzi più bassi mai registrati per una GPU di nuova generazione con memoria GDDR7di Redazione pubblicata il 20 Novembre 2025, alle 14:31 nel canale Schede Video
La MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC scende a 544,29 ed è la proposta più interessante di questa tornata Black Friday per quanto riguarda le schede video. La GPU adotta 12GB di memoria GDDR7 a 28 Gbps, bus 192-bit e 6144 CUDA Cores, una base tecnica che porta ottime prestazioni in 1440p e grande efficienza energetica.
MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC Scheda Video GDDR7, 28Gbps, PCIe 5.0, HDMI 2.1b, DP 2.1b, 6144 CUDA Cores, 192-bit, Torx FAN 5.0, Afterburner, Metal Backplate, 650W PSU raccomandato789.00 544.29 Compra ora
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC 16 GB GDDR7 (28 Gbps / 256-bit) PCIe 5.0 Design termico a tripla ventola (3 x TORX FAN 5.0) HDMI 2.1b / 3 x DisplayPort 2.1b839.00 809.00 Compra ora
Il design VENTUS 3X con ventole TORX FAN 5.0 migliora la dissipazione, mentre il backplate metallico aggiunge rigidità alla struttura. Supporta PCIe 5.0 e offre connessioni HDMI 2.1b e DP 2.1b, il tutto con un prezzo che in questo momento diventa uno dei più competitivi dellintera fascia.
Sempre da MSI ma stavolta per la famiglia Shadow, la 5070 Ti è invece disponibile a 809,00 e propone un salto prestazionale grazie ai 16GB di memoria GDDR7 su bus 256-bit. Il sistema di raffreddamento a tripla ventola con TORX FAN 5.0 mantiene la scheda stabile anche sotto carico prolungato, mentre linterfaccia PCIe 5.0 assicura massima compatibilità con le piattaforme più recenti. Una GPU orientata al gaming ad alto refresh e alle applicazioni creative che sfruttano accelerazione hardware.
Per chi desidera la GeForce RTX 5080, questa scheda video passa a 1.149,00 per il Black Friday e integra il meglio dellarchitettura di ultima generazione. La memoria GDDR7 16GB su bus 256-bit, la frequenza boost fino a 2655 MHz e il supporto a tecnologie come DLSS 4 la rendono una soluzione adatta a 4K, ray tracing avanzato e carichi professionali. Il design INSPIRE 3X, con tre ventole e connessioni DP 2.1 + HDMI 2.1, completa una configurazione pronta anche per sistemi compatti grazie allottimizzazione SFF.