Black Friday 2025: tutte le migliori offerte sulle schede video più potenti

Abbiamo raccolto in un unico posto le offerte sulle schede video, che partono adesso con l'inizio della Settimana del Black Friday. Dalle GeForce medium level ai top di gamma, passando dalle più recenti Radeon, ecco la nostra selezione sugli affari migliori che è possibile fare oggidi Redazione pubblicata il 20 Novembre 2025, alle 00:09 nel canale Schede Video
Inizia la Settimana del Black Friday e Amazon lancia una selezione imperdibile di sconti sulle schede video ad alte prestazioni. Dai modelli più recenti per gaming 4K e ray tracing fino alle GPU professionali per creatori di contenuti, questa è l'occasione giusta per aggiornare il PC senza spendere una fortuna.
GeForce RTX 5080
Per chi vuole il massimo della potenza, e le tecnologie più recenti, ecco un gran bel prezzo su questa GeForce RTX 5080 in concomitanza dell'inizio della Settimana del Black Friday. Ora a 1.149.
GeForce RTX 5070 Ti
Si scende solo di poco nelle prestazioni, ma questa è un'altra grande bella occasione per una potente GeForce RTX 5070 Ti a 820.
AMD Radeon RX 9070 XT e 9070
Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G Scheda Grafica - 16 GB GDDR6, 256 bit, PCI-E 5.0, 3060 MHz Frequenza Base, 2 x DisplayPort, 2 x HDMI, GV-R9070XTGAMING OC-16GD713.86 669.99 Compra ora
In casa AMD Radeon sono queste le migliori occasioni per la fascia alta, con prezzi rispettivamente di 646,99 e 579.
GeForce RTX 5060 Ti
ASUS Prime NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti OC Edition, Scheda Grafica 16 GB GDDR7, 128 Bit, PCIe 5.0, 3 Ventole Axial-Tech, 1 HDMI 2.1, 3 DisplayPort 2.1, GPU Tweak III, Nera, PRIME-RTX5060TI-O16G520.40 479.99 Compra ora
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G Scheda Grafica 8 GB GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, 2587 MHz Frequenza del core, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-N506TWF2OC-8GD406.99 Compra ora
Ecco le 5060 Ti migliori, a prezzi che vanno da 479,99 a 369. La prima ha 16 GB di RAM.
GeForce RTX 5060
Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G Scheda Grafica 8 GB GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, 2512 MHz Frequenza del core, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, NVIDIA DLSS 4, GV-N5060WF2MAX OC-8GD299.99 Compra ora
MSI GeForce RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC Scheda Video - Core 3840, Memoria 8GB GDDR7, Risoluzione massima (7680 x 4320), Connettori di alimentazione 8-pin x1, Velocità Memory Clock (MHz) 28 Gbps389.00 289.00 Compra ora
Rinunciando a un po' di prestazioni e a un po' di RAM, queste GeForce RTX 5060 hanno dei prezzi eccezionali, a meno di 300 solo per la Settimana del Black Friday.