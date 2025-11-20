Black Friday 2025: tutte le migliori offerte sulle schede video più potenti

Abbiamo raccolto in un unico posto le offerte sulle schede video, che partono adesso con l'inizio della Settimana del Black Friday. Dalle GeForce medium level ai top di gamma, passando dalle più recenti Radeon, ecco la nostra selezione sugli affari migliori che è possibile fare oggi

Inizia la Settimana del Black Friday e Amazon lancia una selezione imperdibile di sconti sulle schede video ad alte prestazioni. Dai modelli più recenti per gaming 4K e ray tracing fino alle GPU professionali per creatori di contenuti, questa è l'occasione giusta per aggiornare il PC senza spendere una fortuna.

GeForce RTX 5080

Per chi vuole il massimo della potenza, e le tecnologie più recenti, ecco un gran bel prezzo su questa GeForce RTX 5080 in concomitanza dell'inizio della Settimana del Black Friday. Ora a 1.149.

GeForce RTX 5070 Ti

Si scende solo di poco nelle prestazioni, ma questa è un'altra grande bella occasione per una potente GeForce RTX 5070 Ti a 820.

AMD Radeon RX 9070 XT e 9070

In casa AMD Radeon sono queste le migliori occasioni per la fascia alta, con prezzi rispettivamente di 646,99 e 579.

GeForce RTX 5060 Ti

Ecco le 5060 Ti migliori, a prezzi che vanno da 479,99 a 369. La prima ha 16 GB di RAM.

GeForce RTX 5060

Rinunciando a un po' di prestazioni e a un po' di RAM, queste GeForce RTX 5060 hanno dei prezzi eccezionali, a meno di 300 solo per la Settimana del Black Friday.