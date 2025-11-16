ASUS ROG Matrix RTX 5090 costa 4000 dollari: solo 1.000 unità per una scheda elitaria

ASUS ha avviato i preordini della ROG Matrix RTX 5090, scheda video da collezione disponibile in sole 1.000 unità. La nuova arrivata è una soluzione estrema, venduta a 3.999 dollari e dotata di un doppio ingresso di alimentazione fino a 800W.

ASUS ha ufficialmente aperto i preordini della ROG Matrix GeForce RTX 5090, una delle edizioni più estreme e costose dell'intera generazione basata su architettura NVIDIA Blackwell. Il prezzo fissato per il mercato statunitense è di 3.999 dollari, il doppio dell'MSRP della RTX 5090 Founders Edition.

La ROG Matrix nasce come modello celebrativo per il 30° anniversario delle schede video ASUS e rappresenta la massima espressione tecnologica dell'azienda taiwanese. È proposta come prodotto di fascia ultra-enthusiast, con una tiratura limitata a soli 1.000 esemplari in tutto il mondo, caratteristica che contribuisce al forte sovrapprezzo rispetto alle altre varianti custom.

Dal punto di vista tecnico, il progetto punta all'eccellenza delle prestazioni e dell'overclock. La scheda utilizza un imponente sistema di raffreddamento a quattro ventole, una camera di vapore in rame, strati di PCB da 3 once e metallo liquido per massimizzare l'efficienza termica. ASUS ha inoltre integrato la cosiddetta "sag detection" (in GPU Tweak), un sistema capace di rilevare micro-spostamenti del PCB anche nell'ordine di 0,10°, utile per una GPU dalle dimensioni e dal peso particolarmente elevati.

Uno degli elementi più distintivi è il sistema di alimentazione ibrido, composto da un connettore 12V-2x6 standard e un GC-HPWR dedicato alle motherboard ASUS BTF. La combinazione consente un assorbimento fino a 800 watt, valore che apre la porta a un margine di overclock fino al 10% superiore rispetto alle soluzioni tradizionali.

La scheda mantiene il classico approccio estetico della linea Matrix, con una cornice circolare dotata di illuminazione ARGB sincronizzabile tramite Aura Sync. L'hardware prevede 32 GB di memoria GDDR7 a 28 Gbps, 21.760 CUDA core, bus a 512 bit e frequenze operative fino a 2.760 MHz in modalità OC.

Considerando che con una cifra simile è possibile assemblare un PC completo basato su RTX 5090 e Ryzen 9 9950X3D, la ROG Matrix si rivolge inevitabilmente a un pubblico di collezionisti e appassionati dell'estetica ROG più che a utenti orientati al rapporto prezzo/prestazioni.