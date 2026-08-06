ASUS, Gigabyte e MSI aumentano i prezzi delle GPU, i rivenditori speculano senza pietà

ASUS, Gigabyte e MSI hanno annunciato aumenti fino al 20% per le proprie GPU NVIDIA a causa della carenza di memorie DRAM. Nel frattempo, i rivenditori starebbero accumulando scorte ai prezzi attuali per poi rivenderle dopo i rincari a prezzi maggiorati

Le schede video continuano a registrare aumenti di prezzo e il fenomeno coinvolge ormai gran parte dei principali produttori. Insieme ad ASUS e Gigabyte, anche MSI ha confermato un nuovo adeguamento dei listini delle proprie GPU NVIDIA, una chiara conseguenza della persistente carenza di memorie DRAM che interessa sia i prodotti di nuova generazione sia quelli precedenti.

Stando a quanto riportato su BoardChannel, i fornitori hanno riferito che gli aumenti potranno superare il 20% e riguarderanno numerosi modelli della famiglia GeForce RTX 5000 e GeForce RTX 3000. Tra gli incrementi più consistenti figura la GeForce RTX 5080, che potrebbe registrare un aumento fino a 2.100 yuan, pari a 270 euro. Anche la GeForce RTX 5070 Ti subirà rincari fino a 1.350 yuan, circa 175 euro.

Le schede della fascia media non resteranno escluse. La GeForce RTX 5060 Ti 8 GB e la GeForce RTX 5060 potrebbero aumentare di circa 90 euro, mentre la GeForce RTX 5050 dovrebbe registrare un incremento fino a 70 euro. Gli aumenti interesseranno anche la precedente generazione RTX 3000, a conferma di un rialzo che coinvolge l'intero catalogo.

Parallelamente, anche ASUS e Gigabyte hanno introdotto una nuova politica di adeguamento dei prezzi destinata sia alle GPU NVIDIA sia alle GPU AMD Radeon RX 9000. Nel mercato cinese gli aumenti previsti risultano molto variabili: si parte da 300 yuan (circa 40 euro) fino ad arrivare a 4.500 yuan (circa 600 euro) per alcuni modelli di fascia più elevata come la RTX 5090 D V2.

La Radeon RX 9060 XT potrebbe aumentare fino a 650 yuan (circa 85 euro), mentre la Radeon RX 9070 XT arriverebbe a un incremento massimo di 1.150 yuan (circa 150 euro). Anche le vecchie RTX 3060, RTX 3050 e le Radeon RX 7000 rientrano tra i prodotti interessati dagli adeguamenti.

Guardando al futuro, la situazione non sembra mostrare cenni di miglioramento, anzi. Le previsioni riportate dagli analisti indicano un ulteriore incremento dei prezzi delle memorie nel corso del terzo trimestre 2026, con aumenti fino al 50%, seguito da un ulteriore rialzo del 40% nel quarto trimestre 2026. I produttori di memorie prevedono inoltre che le difficoltà di approvvigionamento possano intensificarsi anche nel 2027 e nel 2028.

Come dimostrano gli aumenti, i rincari non riguarderanno esclusivamente le tecnologie DRAM più recenti. Questo significa che interesseranno praticamente l'intero settore hardware, dalle schede video alle unità di storage. Considerando che il segmento consumer già adesso ha registrato una significativa battuta d'arresto rispetto allo scorso anno, è scontato che nel prossimo futuro la frenata sarà ancor più evidente.

Peraltro, proprio nelle scorse ore abbiamo riportato che alcuni rivenditori, in Giappone, hanno annullato gli ordini a causa della scarsa e incerta disponibilità. Tuttavia, sempre stando a quanto emerso in Cina, sarebbe anche iniziata una speculazione senza pietà. Pare, infatti, che i rivenditori stiano accumulando le GPU ai prezzi attuali per poi rivenderle rincarate dopo l'adeguamento.