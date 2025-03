Approfitta delle Offerte di Primavera per aggiornare il PC: Radeon RX 9070 a poco più di 700, oltre a periferiche, monitor, SSD, Hard Disk e altro ancora

Le Offerte di Primavera offrono ottimi sconti su numerosi componenti per migliorare il PC, tra cui mouse, tastiere, monitor, SSD e Hard Disk. Inoltre, alcune schede video di fascia alta sono disponibili a prezzi competitivi, ma con scorte limitate, soprattutto per i modelli più recenti. Di seguito, tutte le migliori offerte per aggiornare la configurazione hardware.

AMD Radeon RX 9070 e RX 9070 XT

Queste le Radeon RX 9070 e RX 9070 XT migliori in questo momento. Le nuove schede di AMD sono scarsamente disponibili in questi primi giorni dal lancio, con prezzi e la stessa disponibilità che variano continuamente. Qui avete una soluzione, la RX 9070, venduta e spedita da Amazon, quindi con il massimo delle garanzie, mentre la RX 9070 XT proviene da un venditore affidabile con quasi tutti feedback positivi.

GeForce RTX 5070, 5070 Ti, 5080 e 5090

La disponibilità delle schede video più potenti è ora molto ridotta, comprese quelle della nuova famiglia GeForce RTX 50 e la nuovissima 5070. Abbiamo, comunque, trovato queste: a voi la decisione se queste video valgono i soldi a cui vengono vendute.

AMD Radeon in offerta

Diverse schede video della famiglia AMD Radeon sono ora in offerta.

GeForce RTX 4060

Oggi le migliori offerte per quanto riguarda le schede video GeForce RTX 4060 riguardano questi modelli, con una 4060 in particolare a poco più di 300€ .

GeForce RTX 4060 Ti

Sempre in casa NVIDIA, se volete salire di prestazioni anche queste GeForce RTX 4060 Ti hanno ora un bel prezzo. Da valutare sicuramente la ASUS DUAL e la MSI.

AMD Ryzen

I processori AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X rappresentano le recenti introduzioni di AMD sul mercato, essendo arrivati nella scorsa estate. Hanno già conquistato la leadership nelle loro fasce di prezzo: tre fasce di prestazioni dedicate a utenti con esigenze diverse, tutte basate sull’architettura più recente di AMD.

La "X" nel nome dei processori AMD Ryzen indica che si tratta di una variante potenziata del processore di base con frequenze di clock più elevate rispetto alla versione non-X dello stesso modello. Questo li rende più adatti per applicazioni che richiedono elevate prestazioni, come il gaming o il rendering.

Ryzen 5 9600X, con 6 core e 12 thread, è pensato per chi cerca un ottimo rapporto qualità-prezzo per gaming e produttività leggera. Ryzen 7 9700X, con 8 core e 16 thread, offre un equilibrio ideale per multitasking più avanzato e carichi di lavoro che richiedono potenza aggiuntiva. Infine, Ryzen 9 9900X si distingue per i suoi 12 core e 24 thread, perfetti per professionisti e creator che necessitano di prestazioni elevate in applicazioni intensive come il rendering 3D e il video editing. Tutti e tre i modelli supportano le ultime tecnologie, come PCIe 5.0 e memoria DDR5 e assicurano compatibilità con le piattaforme di nuova generazione.

Se invece siete disposti a tornare indietro di generazione, ma volete restare nel mondo AMD Ryzen, il punto di riferimento rimane Ryzen 7 5800X perché ha un ottimo prezzo nel rapporto prestazioni/prezzo . Parliamo di un 8 core/16 thread con frequenza di clock di base di 3,8 GHz e frequenza di picco di 4,7 GHz, 36MB di cache e Socket AM4, specifiche ottime per il gaming. Ryzen 7 5800X appartiene alla quinta generazione di processori AMD Ryzen basati sull'architettura Zen 3, lanciata nel 2020. Confrontando il Ryzen 7 5800X con i più recenti Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X, i nuovi modelli sono costruiti sull'architettura Zen 5 e offrono miglioramenti in termini di efficienza energetica, prestazioni single-thread e multi-thread, e un supporto aggiornato per DDR5 e PCIe 5.0.

Intel Core

Tra gli Intel Core, invece, è particolarmente interessante il prezzo di questo Intel Core i9-14900K con 24 core (8 P-core + 16 E-core) e 32 thread, frequenza di clock massima di 6 GHz e di base di 2,2 GHz, Socket LGA 1700. La differenza principale tra i processori "KF" e "K" è che i "KF" non dispongono di grafica integrata. Questo significa che per utilizzare questi processori è necessario avere una scheda grafica dedicata. Questa opzione è spesso scelta da utenti che utilizzano una GPU dedicata e non necessitano della grafica integrata.

Schede madri

Per quanto riguarda le schede madri da abbinare ai processori Ryzen 5000 prima esposti, differiscono per il prezzo. Per il 7600 che abbiamo consigliato, invece, serve una X670 o una B650.

Monitor

I monitor più interessanti in questo momento, di tutti i tipi ma sempre orientati verso le esigenze dei giocatori. In particolare sono ora molto interessanti le soluzioni Samsung Odyssey, LG UltraGear e MSI eSports, tra le linee più amate dai giocatori, ora a prezzi impensabili fino a poco tempo fa per monitor con queste caratteristiche.

Monitor Samsung Odyssey

I Samsung Odyssey rimangono i preferiti dai giocatori e oggi, per le Offerte di Primavera, ci sono un paio di occasioni decisamente da non perdere, su fasce di prezzo diverse.

Monitor gaming OLED

È il momento giusto per passare a un OLED anche per quanto riguarda il gaming, con questi sconti. I pannelli OLED, infatti, garantiscono tempi di risposta molto bassi e particolarmente congeniali per garantire immagini nitide e stabili anche in caso di movimenti repentini.

SSD

Attezione a questi 2 super SSD da ben 4TB ! Il primo, quello da 199€, è un Gen.3 da 3500MB/s, il secondo un Gen.4 da 7450MB/s, che costa poco di più. Si tratta di offerte veramente ottime, che consigliamo se rientrano nelle proprie possibilità economiche. Ma ce ne sono anche altri, che vedremo ora.

Passando ai SATA, questi sono ottimi, esattamente come i brand. Notevole il modello da 1TB sotto i 50€.

Se invece cercate un SSD esterno, le migliori proposte da 1TB, 2TB e 4TB sono queste.

Hard Disk

Stiamo parlando delle ottime Seagate Expansion Desktop nei tagli da 16TB e 20TB, con 2 anni di Recue Service incluso, con interfaccia USB 3.0. Il modello da 20TB, oggi, si assesta sui 17,75€ al TB, veramente pochissimo, mentre quello da 16TB costa anche meno, 17,12€ al TB! Sono cifre pazzesche, specie per modelli Seagate che molto raramente scendono così tanto, anzi, prima non lo avevano mai fatto. Le scorte non sono infinite, se vi interessa non aspettate troppo.

Mouse gaming

Ecco due ottime offerte per quanto riguarda i sempre apprezzati mouse gaming delle migliori marche. Ci sono soluzioni per i giocatori che vogliono passare alla connessione wireless, in quanto non ci sono differenze prestazionali sensibili rispetto alla connessione con cavo. Interessanti anche quelli più leggeri, compatti e agili.

Tastiere

Ecco alcuni tra i principali ribassi di prezzo per quanto riguarda le tastiere più blasonate per le Offerte di Primavera.

Caricatore universale