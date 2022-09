AMD FSR 2.1: la tecnologia di upscaling si migliora, ecco quali sono i cambiamenti

Dopo aver introdotto l'ottimo FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) a metà maggio, AMD ha annunciato un ulteriore passo avanti con il primo major update della tecnologia di upscaling chiamato FSR 2.1.

Al debutto con la patch 1.7.1 per Farming Simulator 2022, il FidelityFX Super Resolution 2.1 include "cambiamenti significativi a determinate parti dell'algoritmo" che restituiscono maggiore qualità grafica grazie alla riduzione di artefatti come il ghosting e lo shimmering. Si parla anche di tanti piccoli bugfix.

Gli interventi svolti sono stati dettagliati da AMD a questo indirizzo. La società afferma che passare da FSR 2.0 a 2.1 è relativamente semplice per gli sviluppatori, quindi dovremmo assistere a una serie di update nelle prossime settimane.

Infine, oltre ad aggiornare il codice sorgente, AMD ha rilasciato un update per i plugin per Unreal Engine 4.26, 4.27 e 5 in modo che gli sviluppatori possano integrare FSR 2.1 nei titoli senza grattacapi. La tecnologia di upscaling FSR 2.0 è già disponibile in una ventina di giochi sui 45 annunciati e la sua qualità principale non varia: è agnostica, ossia può essere usata con GPU NVIDIA GeForce o Intel Arc.