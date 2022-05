AMD annuncia ufficialmente Smart Access Storage, la sua implementazione di DirectStorage

Durante il keynote al Computex 2022, tra le numerose informazioni rilasciate sulla nuova generazione di CPU, AMD ha dedicato alcuni secondi alla nuova tecnologia denominata Smart Access Storage (SAS). Si tratta di una soluzione simile a Smart Access Memory, ma rivolta ai sistemi di archiviazione dati, ovvero gli SSD, pensata per i videogiochi.

Da diverso tempo si vociferava dell'arrivo di questa nuova tecnologia di AMD, ma adesso abbiamo la conferma che non solo esiste ma è anche in procinto di esordire. Sfortunatamente, però, la società guidata da Lisa Su non ha fornito particolari dettagli. La tecnologia si baserà sull'API DirectStorage di Microsoft con l'obiettivo di ridurre sensibilmente il tempo di caricamento nei giochi fornendo un'esperienza più fluida.

Per fare questo, DirectStorage bypassa parzialmente la CPU e completamente la RAM mettendo in comunicazione diretta l'unità di archiviazione con la GPU. In questo modo si va a ridurre il carico di lavoro sul processore e contemporaneamente viene sfruttata la maggiore ampiezza di banda dell'interfaccia PCIe. Velocizzando lo streaming delle texture e affidando la decompressione dei dati alla scheda video, i tempi di caricamento vengono notevolmente ridotti.

Un primo assaggio della soluzione elaborata da Microsoft l'avevamo già avuto a marzo quando furono condivisi i primi risultati ottenuti su Forspoken, il primo gioco che implementerà DirectStorage. I miglioramenti mostrati non fanno gridare al miracolo, ma secondo gli sviluppatori Luminous Production ci sono ancora grandi margini per progredire, soprattutto perché all'epoca non era ancora stata implementa la decompressione degli asset tramite la GPU.

Chiaramente, laddove la tecnologia di Microsoft sarà accessibile a tutti, Smart Access Storage sarà il modo su cui approderà a bordo dei PC totalmente composti da hardware AMD. Sarà interessante capire, quindi, se ci saranno differenze rispetto all'implementazione RTX IO prevista da NVIDIA. Non rimane che attendere i prossimi mesi, quando AMD rilascerà ulteriori informazioni sulla nuova soluzione. Non è da escludere l'azienda approfondisca SAS in occasione della presentazione delle nuove GPU basate su RDNA 3, attese entro l'anno (in autunno, periodo che coincide con l'uscita di Forspoken).