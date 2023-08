Amazon Gaming Week come un mini Black Friday per il gaming: ecco le migliori offerte sulle schede video

Guardate che ribassi per le schede video in occasione della Amazon Gaming Week. Questa MSI GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC costava più di 1500 euro fino a pochissimi giorni fa, mentre le GeForce RTX 4070 offrono probabilmente il miglior compromesso tra prestazioni e prezzo.

GeForce RTX 4070 offre il miglior compromesso tra prezzo e prestazioni massime (mentre andare ancora oltre significa spendere molto di più). Questa MSI viene venduta al prezzo di base di 669€ .

Qui tutte le offerte di MSI per la Amazon Gaming Week

GeForce RTX 3060 fornisce prestazioni soddisfacenti per tutti i giochi, anche se forse non sempre a 4K, e perché costa in proporzione alla potenza offerta molto poco . Infatti, su Amazon la si può trovare a prezzi che partono da poco più di 300 euro, mentre salendo leggermente ecco le soluzioni OC.

Poi, oggi è molto conveniente il modello Palit GeForce RTX 3060Ti, con prestazioni che vanno a sfiorare quelle di una RTX 3070. Normalmente questa GPU viene venduta a quasi 500 euro , mentre oggi il suo prezzo è crollato!