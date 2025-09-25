Amazon fa crollare i prezzi: componenti e accessori per potenziare il PC

Schede grafiche, CPU, monitor e periferiche top brand sono ora in sconto su Amazon, con la possibilità di creare o aggiornare una postazione da gioco senza spendere una fortuna

Le offerte di questi giorni su Amazon sono un invito irresistibile per chi sogna un setup da gaming di alto livello. Nella lista dei prodotti scontati compaiono schede video NVIDIA GeForce e AMD Radeon, processori Intel Core e Ryzen, ma anche monitor con refresh rate elevato e accessori firmati dai marchi più apprezzati come ASUS, MSI e Logitech. Una selezione che permette di assemblare da zero un PC performante o aggiornare la propria macchina risparmiando cifre consistenti rispetto ai prezzi di listino.

AMD Radeon RX 9060 XT

Per le AMD Radeon RX 9060 XT, disponibili in versioni da 8GB e 16GB, sono queste le migliori occasioni al momento. Occhio alla 9060 XT a meno di 300.

NVIDIA GeForce RTX 5060

Ci sono ottimi prezzi per le NVIDIA GeForce RTX 5060, che introducono l'architettura Blackwell con un incremento di prestazioni del 20% rispetto alla serie 4000. I prezzi partono da poco più di 300 euro.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

Interessanti anche le GeForce RTX 5060 Ti con 16GB di memoria GDDR7, ideali non solo per il gaming ma anche per applicazioni di intelligenza artificiale.

NVIDIA GeForce RTX 5070

GeForce RTX 5070: basata sull'architettura NVIDIA Blackwell, questa GPU offre 7168 CUDA Core, 12 GB di memoria GDDR7 con bus a 192-bit e supporto al DLSS 4. Il boost clock arriva a 2,6 GHz, mentre il consumo si attesta intorno ai 220W. Occhio in particolare alle proposte MSI e ASUS Prime.

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5070 Ti: versione potenziata con 8192 CUDA Core, 16 GB di memoria GDDR7 e bus a 256-bit, capace di gestire anche giochi in 4K grazie al bandwidth elevato e alle ottimizzazioni per Ray Tracing di nuova generazione. Il TGP sale a circa 270W, consigliata per chi cerca il massimo in termini di fluidità e dettagli grafici.

Monitor

Chi cerca un monitor gaming economico ma performante oggi ha tre occasioni irripetibili firmate AOC. Su Amazon troviamo infatti modelli con refresh rate elevato, tempi di risposta ridottissimi e compatibilità con le tecnologie di sincronizzazione più diffuse, a prezzi che partono da soli 79.

ASUS TUF Gaming da 27 con risoluzione QHD, 180Hz e pannello Fast IPS, perfetto per il gaming competitivo.

Processori AMD

Tra le novità più interessanti anche il settore dei processori: AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X hanno già conquistato il mercato con il loro rapporto prezzo/prestazioni, mentre gli utenti più attenti al budget possono ancora puntare su modelli storici come Ryzen 7 5800X.

Processori Intel

Sul fronte Intel, invece, il Core i9-14900K spicca per i suoi 24 core e la frequenza che arriva fino a 6 GHz.

Periferiche Logitech

Per quanto riguarda le periferiche Logitech, partiamo dalle Logitech G435 LIGHTSPEED, cuffie gaming wireless ultra leggere.

Chi vuole il massimo dalle cuffie trova invece il Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED. Oggi disponibili al super prezzo di 94,99.

Restando nel reparto mouse, segnaliamo il Logitech G502 HERO, uno dei modelli più iconici della serie. Altre offerte Logitech si trovano qui.

Questo ripetitore opera unicamente sulla banda 2,4 GHz con standard WLAN-N e raggiunge fino a 600 Mbit/s. A soli 28 è perfetto per espandere la propria rete domestica e aumentare la copertura.

FRITZ!Repeater 1200 AX supporta il Wi-Fi 6 su entrambe le bande.

Modem router Wi-Fi 7: con larrivo del Wi-Fi 7, le connessioni domestiche raggiungono nuovi livelli di velocità e stabilità. I modelli in offerta offrono fino a 7.000 Mbit/s, supporto al Multi-Link Operation e latenze ridottissime, caratteristiche che migliorano lesperienza di streaming, gaming online e smart working. Produttori come AVM e TP-Link garantiscono firmware aggiornati e massima affidabilità.