Amazon fa crollare i prezzi: componenti e accessori per potenziare il PC
Schede grafiche, CPU, monitor e periferiche top brand sono ora in sconto su Amazon, con la possibilità di creare o aggiornare una postazione da gioco senza spendere una fortunadi Redazione pubblicata il 25 Settembre 2025, alle 11:05 nel canale Schede Video
offerteAmazonscontiNVIDIAGeForceASUSLogitechAMDRadeonRyzenIntelCore
Le offerte di questi giorni su Amazon sono un invito irresistibile per chi sogna un setup da gaming di alto livello. Nella lista dei prodotti scontati compaiono schede video NVIDIA GeForce e AMD Radeon, processori Intel Core e Ryzen, ma anche monitor con refresh rate elevato e accessori firmati dai marchi più apprezzati come ASUS, MSI e Logitech. Una selezione che permette di assemblare da zero un PC performante o aggiornare la propria macchina risparmiando cifre consistenti rispetto ai prezzi di listino.
AMD Radeon RX 9060 XT
Per le AMD Radeon RX 9060 XT, disponibili in versioni da 8GB e 16GB, sono queste le migliori occasioni al momento. Occhio alla 9060 XT a meno di 300.
NVIDIA GeForce RTX 5060
Gigabyte GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8G Scheda Grafica - 8GB GDDR7, 128bit, PCI-E 5.0, 2550 MHz Frequenza core, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-N5060EAGLE OC-8GD344.99 321.58 Compra ora
Ci sono ottimi prezzi per le NVIDIA GeForce RTX 5060, che introducono l'architettura Blackwell con un incremento di prestazioni del 20% rispetto alla serie 4000. I prezzi partono da poco più di 300 euro.
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti OC Edition, Scheda Grafica da 8 GB GDDR7, 128 Bit, PCIe 5.0, 2,5 Ventole Axial-Tech, 1 HDMI 2.1, 3 DisplayPort 2.1, GPU Tweak III, Bianco, DUAL-RTX5060TI-O8G426.90 426.93 Compra ora
Interessanti anche le GeForce RTX 5060 Ti con 16GB di memoria GDDR7, ideali non solo per il gaming ma anche per applicazioni di intelligenza artificiale.
NVIDIA GeForce RTX 5070
MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC Scheda Video GDDR7, 28Gbps, PCIe 5.0, HDMI 2.1b, DP 2.1b, 6144 CUDA Cores, 192-bit, Torx FAN 5.0, Afterburner, Metal Backplate, 650W PSU raccomandato789.00 594.59 Compra ora
GeForce RTX 5070: basata sull'architettura NVIDIA Blackwell, questa GPU offre 7168 CUDA Core, 12 GB di memoria GDDR7 con bus a 192-bit e supporto al DLSS 4. Il boost clock arriva a 2,6 GHz, mentre il consumo si attesta intorno ai 220W. Occhio in particolare alle proposte MSI e ASUS Prime.
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
PNY Scheda Grafica GEFORCE RTX 5070 Ti 16GB Triple Fan DLSS4989.00 869.99 Compra ora
GeForce RTX 5070 Ti: versione potenziata con 8192 CUDA Core, 16 GB di memoria GDDR7 e bus a 256-bit, capace di gestire anche giochi in 4K grazie al bandwidth elevato e alle ottimizzazioni per Ray Tracing di nuova generazione. Il TGP sale a circa 270W, consigliata per chi cerca il massimo in termini di fluidità e dettagli grafici.
Monitor
AOC Gaming 24G4XED Monitor FHD da 24 pollici, 180 Hz, 1 ms, FreeSync Prem., comp, G-Sync, HDR10 1920x1080, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 nero/grigio, 24 pollice FHD, Fixed stand99.00 79.00 Compra ora
AOC Gaming 27G4XED 27 Zoll FHD Monitor, 180 Hz, 1 ms, FreeSync Prem., G-Sync comp., HDR10 1920x1080, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 schwarz, 27 pollice FHD, Fixed stand114.00 99.00 Compra ora
Chi cerca un monitor gaming economico ma performante oggi ha tre occasioni irripetibili firmate AOC. Su Amazon troviamo infatti modelli con refresh rate elevato, tempi di risposta ridottissimi e compatibilità con le tecnologie di sincronizzazione più diffuse, a prezzi che partono da soli 79.
ASUS TUF Gaming da 27 con risoluzione QHD, 180Hz e pannello Fast IPS, perfetto per il gaming competitivo.
Processori AMD
AMD Ryzen 5 9600X (scheda grafica integrata Radeon, 6 Cores/12 Threads, 65W DTP, Socket AM5, Cache 38MB, Boost di Frequenza fino a 5.4 GHz max, senza ventole)197.23 Compra ora
AMD Ryzen 7 9700X (8 Cores/16 Threads) 65W DTP, AM5 socket, 40MB Cache, Boost di Frequenza fino a 5.5 GHz max, senza ventole)374.99 296.51 Compra ora
Tra le novità più interessanti anche il settore dei processori: AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 9 9900X hanno già conquistato il mercato con il loro rapporto prezzo/prestazioni, mentre gli utenti più attenti al budget possono ancora puntare su modelli storici come Ryzen 7 5800X.
Processori Intel
Sul fronte Intel, invece, il Core i9-14900K spicca per i suoi 24 core e la frequenza che arriva fino a 6 GHz.
Periferiche Logitech
Per quanto riguarda le periferiche Logitech, partiamo dalle Logitech G435 LIGHTSPEED, cuffie gaming wireless ultra leggere.
Chi vuole il massimo dalle cuffie trova invece il Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED. Oggi disponibili al super prezzo di 94,99.
Restando nel reparto mouse, segnaliamo il Logitech G502 HERO, uno dei modelli più iconici della serie. Altre offerte Logitech si trovano qui.
Questo ripetitore opera unicamente sulla banda 2,4 GHz con standard WLAN-N e raggiunge fino a 600 Mbit/s. A soli 28 è perfetto per espandere la propria rete domestica e aumentare la copertura.
FRITZ!Repeater 1200 AX supporta il Wi-Fi 6 su entrambe le bande.
Modem router Wi-Fi 7: con larrivo del Wi-Fi 7, le connessioni domestiche raggiungono nuovi livelli di velocità e stabilità. I modelli in offerta offrono fino a 7.000 Mbit/s, supporto al Multi-Link Operation e latenze ridottissime, caratteristiche che migliorano lesperienza di streaming, gaming online e smart working. Produttori come AVM e TP-Link garantiscono firmware aggiornati e massima affidabilità.