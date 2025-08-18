Al GamesCom GeForce NOW cambia marcia con l'architettura Blackwell: tutti i dettagli

NVIDIA ha annunciato al GamesCom di Colonia che l'architettura Blackwell si integrerà presto a GeForce NOW. L'intervento ha come obiettivo quello di fissare nuovi standard per il gioco via cloud con performance paragonabili a quelle che si avrebbero con una NVIDIA GeForce RTX 5080 presente nel proprio PC. Saranno possibili, infatti, nuove esperienze di gioco con l'integrazione di tecnologie AI, come NVIDIA DLSS 4 Multi-Frame Generation. Inoltre, la nuova piattaforma supporterà lo streaming a risoluzione 5K a 120 fotogrammi al secondo.

Un'aggiunta importante è la possibilità di giocare a oltre 4.500 titoli, grazie alla funzione Install-to-Play che permette ai membri di accedere a una fetta più ampia delle loro collezioni PC. Allo scopo di rendere l'esperienza simile a quella di un'installazione su un PC locale, questa funzione fa in modo che i giochi abilitati per lo streaming vengono scaricati direttamente su un'unità di archiviazione nel cloud. I membri Ultimate e Performance ricevono 100GB di spazio di archiviazione per sessione, con la possibilità di acquistare spazio aggiuntivo a pagamento per avere un'archiviazione persistente, che non richiede il download a ogni nuova sessione.

A differenza dei "Ready-to-Play", questi giochi non sono già pronti, ma vengono scaricati e installati al momento della richiesta sui server di archiviazione cloud di NVIDIA, che forniscono tecnologie di archiviazione all'avanguardia come NVIDIA NVMesh ad alte prestazioni.

La nuova modalità Cinematic-Quality Streaming (CQS), inoltre, utilizza una serie di progressi tecnologici per migliorare la qualità dell'immagine. CQS è così in grado di garantire colori ricchi e fedeli con supporto per il modello cromatico YUV con campionamento 4:4:4 e 10-bit HDR. Gli avanzati codificatori AV1 assicurano uno streaming fluido e privo di interruzioni, mentre i nuovi filtri video con potenza AI mantengono il testo a schermo nitido anche in sessioni di gioco veloci. Con un bitrate fino a 100 Mbps, ogni dettaglio rimane pulito.

L'architettura NVIDIA Blackwell presenta anche un ray tracing con una migliore resa visiva e un rendering potenziato dall'intelligenza artificiale. NVIDIA ha, inoltre, dichiarato che i suoi "SuperPOD" aggiornati, alimentati dall'architettura Blackwell e dotati di GPU di classe GeForce RTX 5080, forniranno oltre 62 teraflop di potenza grafica a un singolo utente. Questo garantisce un'esperienza di gioco di altissima qualità, comparabile a quella di un PC da gaming di fascia molto alta, per ogni sessione di gioco e per ogni singolo utente.

I server di ultima generazione offrono un aumento del frame rate fino a 2,8 volte rispetto ai server precedenti: con le più recenti CPU AMD Zen 5 e le SmartNIC NVIDIA ConnectX-7, infatti, GeForce NOW presenta l'hardware più avanzato disponibile nel cloud gaming.

Si potrà giocare con tempi di risposta che si abbassano fino a 30 millisecondi anche grazie alla tecnologia NVIDIA Reflex, il che vuol dire giocare con reattività simili a quelle che si ha con l'elaborazione diretta in locale, in modo che sia indistinguibile giocare in cloud gaming rispetto all'elaborazione locale. GeForce NOW punta a confermarsi come uno dei pochi sistemi di cloud gaming in cui la differenza tra i due approcci non è percepibile.

L'elenco dei dispositivi supportati, poi, continua a crescere, con l'inclusione di volanti da corsa e un incremento delle prestazioni per Steam Deck, che raggiungono i 90 fps. I monitor e i TV LG compatibili potranno trasmettere a 4K e 120Hz con HDR, senza la necessità di hardware aggiuntivo.

Al GamesCom NVIDIA parla anche di Project G-Assist, l'assistente AI sperimentale, con cui gli utenti possono interagire con i loro sistemi RTX con comandi vocali e di testo. L'aggiornamento introduce un nuovo modello AI che utilizza il 40% in meno di VRAM e supporta tutte le GPU RTX con 6GB o più di VRAM. Un nuovo G-Assist Plug-In Hub consente agli utenti di scoprire e scaricare plug-in per espandere le funzionalità dell'assistente.

Project G-Assist è stato sviluppato da NVIDIA come assistente AI per aiutare i giocatori a ottimizzare le prestazioni del sistema, regolare le impostazioni di gioco e risolvere problemi tecnici. Può rispondere a domande tecniche, ottimizzare le impostazioni grafiche e monitorare le prestazioni del sistema.

Anche la piattaforma di modding open-source NVIDIA RTX Remix, un sistema che permette agli sviluppatori di adeguare rapidamente i loro vecchi giochi alle nuove tecnologie grafiche, riceve un aggiornamento, con un nuovo sistema di particelle con supporto ray tracing, che porta fisica simulata, ombre dinamiche e riflessi realistici in una moltitudine di giochi.

NVIDIA, Discord e Epic, poi, stanno collaborando per consentire un'esperienza integrata per i giocatori di Fortnite, i quali potranno invitare amici direttamente da Discord per proporre loro di provare GeForce NOW. La promozione rende più semplice per gli utenti di Discord scoprire e unirsi agli amici in giochi in streaming.

L'aggiornamento di GeForce NOW con l'architettura NVIDIA Blackwell inizierà a essere distribuito a settembre, con i prezzi dei vari piani che restano invariati rispetto a quelli che NVIDIA propone oggi.

Gli sviluppatori stanno anche portando nuovi giochi su GeForce NOW con lo scopo di espandere la sua libreria. Tra i nuovi titoli che saranno disponibili ci sono Borderlands 4, Call of Duty: Black Ops 7 e The Outer Worlds 2. Anche Indiana Jones e l'Antico Cerchio, in arrivo a settembre, aggiungerà il supporto a RTX Hair. Per celebrare Borderlands 4, NVIDIA ha introdotto un bundle: coloro che acquistano un sistema desktop o una scheda grafica GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti o 5070, o un laptop con GPU equivalenti, riceveranno una copia di Borderlands 4 e il DLC The Gilded Glory Pack.