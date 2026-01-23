2 schede video a prezzi da non perdere: RTX 5060 Ti e RTX 5070 MSI con tanta potenza e tanta RAM

È uno dei momenti migliori degli ultimi mesi per aggiornare il PC: le GeForce RTX 5060 Ti e RTX 5070 firmate MSI toccano prezzi tra i più bassi visti finora. Con capacità di calcolo elevate, memoria GDDR7 generosa e overclock di fabbrica che migliorano ulteriormente il rapporto prestazioni/prezzo

Il mercato delle schede video NVIDIA GeForce RTX torna finalmente interessante, con due modelli di nuova generazione che raggiungono prezzi tra i più bassi degli ultimi mesi. Le protagoniste sono GeForce RTX 5060 Ti e GeForce RTX 5070 prodotte da MSI, due GPU che puntano su potenza di calcolo elevata, memorie GDDR7 e overclock di fabbrica per offrire un rapporto qualità/prezzo particolarmente competitivo.

La MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC si distingue soprattutto per la sua dotazione di 16 GB di memoria GDDR7, una quantità superiore alla media della fascia che la rende molto interessante anche in prospettiva futura. I 4608 CUDA Core, uniti all'overclock di fabbrica e al sistema di raffreddamento a doppia ventola con tecnologia Zero Frozr, garantiscono prestazioni solide nel gaming in alta risoluzione e nei carichi di lavoro GPU-accelerati, il tutto a un prezzo che oggi scende a 529, uno dei livelli più bassi registrati finora.

Salendo di livello troviamo la MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC, basata, come la precedente, sull'architettura NVIDIA Blackwell. In questo caso i 7168 CUDA Core e la memoria GDDR7 da 12 GB con bus a 192 bit offrono un notevole salto in termini di capacità di calcolo pura. Parliamo, quindi, di una scheda ideale per gaming avanzato, ray tracing e applicazioni creative. Il boost clock fino a 2,6 GHz, grazie all'overclock di fabbrica, consente di spremere ulteriormente le prestazioni mantenendo consumi intorno ai 220W.

Particolarmente interessante è il confronto tra prezzo e potenza: a 649, la RTX 5070 offre una dotazione tecnica che fino a poco tempo fa apparteneva a fasce ben più costose, con supporto a DLSS 4, interfaccia PCI Express 5.0 e uscite video di nuova generazione come HDMI 2.1b e DisplayPort 2.1b. Anche il formato SFF Ready la rende adatta a configurazioni compatte senza compromessi.

In definitiva, sono due prezzi speciali per due schede video molto potenti, scesi a livelli che non si vedevano da un bel po'. Ma non sono le uniche componenti PC in offerta ora su Amazon: qui l'elenco completo.