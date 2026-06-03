Intel, socket LGA 1954 verso una longevità finalmente degna? Chip BIOS da 64 MB per supportare più generazioni

Nuove indiscrezioni indicano che Intel potrebbe garantire al socket LGA 1954 una durata di almeno tre generazioni di processori desktop. Nova Lake, Razor Lake e Hammer Lake sarebbero compatibili con la stessa piattaforma, a patto di avere motherboard con chip BIOS da 64 MB.

Da tempo si parla di una Intel impegnata a rimettersi in totale discussione sul fronte delle CPU e delle piattaforme desktop, dopo il flop chiamato Arrow Lake e la continua crescita della rivale AMD, ormai diventata punto di riferimento in termini prestazionali e di innovazione.

Se con i Core 200K Plus – Arrow Lake Refresh - c'è stato un focus sul valore che ha quantomeno migliorato la percezione del marchio in queste ultime settimane, il vero primo passo dell'attesa riscossa sarà rappresentato dalle prossime CPU, nome in codice Nova Lake.

LGA1954 will include support beyond Razor Lake on boards with 64MB SPI, which includes all Z-series boards. — Jaykihn (@jaykihn0) June 2, 2026

Le future soluzioni Core Ultra richiederanno nuove motherboard LGA 1954, ma il nuovo socket potrebbe essere mantenuto per diverso tempo, ricalcando quanto fatto da AMD prima con AM4 e poi con AM5; in quest'ultimo caso si parla di supporto fino al 2029.

Gli stessi rappresentanti dell'azienda avevano lasciato intendere che la politica del socket "usa e getta" sarebbe stata modificata e, in queste ore, sembrano emergere dalla rete indiscrezioni in tal senso.

Il futuro socket LGA 1954 non sarebbe infatti destinato a ospitare una sola famiglia di CPU, ma dovrebbe accompagnare almeno tre generazioni successive, offrendo una longevità maggiore rispetto alle interfacce più recenti di Intel.

Yes. The B960 boards are recommended for vendor adoption of 64MB flash, but it is not mandated. — Jaykihn (@jaykihn0) June 2, 2026

Le informazioni arrivano dal noto leaker Jaykihn, secondo il quale il socket che debutterà insieme ai processori Nova Lake supporterà anche Razor Lake, previsto per il 2027, e persino Hammer Lake, nome associato a una generazione successiva ancora lontana dal debutto commerciale.

Per rendere possibile questa strategia, Intel starebbe già suggerendo ai partner di adottare chip BIOS da 64 MB sulle future schede madri basate su LGA 1954. La capacità aggiuntiva servirebbe a ospitare il microcodice e il supporto necessario per un numero più elevato di processori nel corso degli anni. Secondo le indiscrezioni, il requisito riguarderebbe non soltanto i modelli di fascia alta equipaggiati con chipset Z990 e Z970, ma anche le soluzioni economiche basate sul chipset B960.

Il chip BIOS è un elemento centrale in una strategia di questo genere, e l'abbiamo già visto in passato. Gli utenti AMD hanno, infatti, già sperimentato situazioni analoghe durante il lungo ciclo di vita del socket AM4, quando alcuni produttori furono costretti a eliminare il supporto a processori più datati per fare spazio alle nuove generazioni. Con AM5 il problema sembra al momento meno rilevante grazie ai BIOS da 32 MB, ma un eventuale prolungamento del supporto oltre Zen 6 potrebbe riproporre dinamiche simili.

La prospettiva rappresenterebbe un cambiamento importante per Intel. L'ultimo socket desktop dell'azienda ad aver goduto di una longevità paragonabile è stato il celebre LGA 775, rimasto sul mercato per circa sette anni e compatibile con numerose famiglie di processori, dai Pentium 4 fino ai Core 2 Quad e Core 2 Extreme.

The successor to LGA1851’s RL-ILM is LGA1954’s 2L-ILM, a two-lever solution improving IHS flatness.



Alike RL-ILM, it requires a thermal solution that can apply 35lbf of mechanical load for compatibility. — Jaykihn (@jaykihn0) June 2, 2026

Il leaker ha anche avvalorato le recenti indiscrezioni riguardanti il prossimo meccanismo di ritenzione di Intel, il 2L-ILM (Two-Lever Independent Loading Mechanism).

Sul fronte tecnico, Nova Lake viene accreditato di configurazioni fino a 52 core e di una cache L3 che potrebbe raggiungere i 288 MB. Razor Lake dovrebbe raccoglierne l'eredità nel 2027, mentre Hammer Lake sarebbe destinato a introdurre modifiche architetturali più profonde. Tra le caratteristiche citate dalle indiscrezioni figurano il ritorno dell'SMT e l'adozione di un nuovo approccio denominato Unified Core, che secondo le anticipazioni potrebbe avvicinarsi alla filosofia adottata da AMD con le varianti Zen e Zen c.

Per il momento non esistono conferme ufficiali sui dettagli tecnici o sulla durata effettiva del socket LGA 1954. Tuttavia, la convergenza di più fonti e i segnali provenienti dalla stessa Intel fanno pensare che qualcosa di vero, in fondo, vi sia.