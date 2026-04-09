CPU che si piegano e miglior contatto: Intel pensa a un meccanismo di ritenzione a doppia leva?

Secondo le ultime indiscrezioni, alcune schede madri di fascia alta basate sul nuovo socket LGA 1954 destinato alle CPU Nova Lake adotteranno un sistema di ritenzione inedito per il segmento consumer.

Il meccanismo, indicato come 2L-ILM (Two-Lever Independent Loading Mechanism), dovrebbe prevedere l'impiego di due leve per il fissaggio del processore, in alternativa alla soluzione tradizionale a singola leva che dovrebbe rimanere sulle motherboard più economiche. L'obiettivo principale di questa scelta sarebbe migliorare la qualità del contatto tra CPU e sistema di raffreddamento.

Alla base della questione c'è il ruolo dell'IHS (Integrated Heat Spreader), la superficie metallica che copre il die e che funge da interfaccia termica verso il dissipatore. Affinché il trasferimento di calore sia efficiente, è fondamentale che la pressione esercitata sia uniforme e che la superficie resti il più possibile planare. Disallineamenti o pressioni non omogenee possono generare hotspot o, nei casi peggiori, portare a una leggera flessione del package del processore.

Non si tratta di una problematica del tutto nuova: negli ultimi anni, la community ha sperimentato soluzioni alternative come i cosiddetti "contact frame", sostituendo l'ILM standard per migliorare la distribuzione della pressione. Intel stessa ha già introdotto variazioni sul tema con la generazione più recente: alcune schede madri per socket LGA 1851 hanno adottato un design RL-ILM (Reduced Load Mechanism), progettato per ridurre le deformazioni e migliorare il contatto termico.

Il possibile passaggio a un sistema a doppia leva rappresenterebbe quindi un ulteriore passo evolutivo. Un approccio simile era già stato utilizzato in passato su piattaforme server, come il socket LGA 2011 destinato ai processori Xeon, dove requisiti termici e meccanici erano più stringenti rispetto al mondo consumer.

Parallelamente, in ambito server Intel ha anche sperimentato soluzioni ancora più radicali, come i sistemi PHM (Processor Heatsink Module), nei quali il dissipatore viene fissato direttamente al telaio senza un meccanismo di ritenzione tradizionale.

Se confermato, il debutto del 2L-ILM con i processori Nova Lake segnerebbe la prima implementazione di un socket a doppia leva su CPU desktop Intel. Un dettaglio apparentemente secondario, ma che evidenzia l'attenzione dell'azienda verso aspetti meccanici e termici sempre più critici con l'aumento delle densità e dei consumi dei processori moderni.