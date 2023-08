ASUS ROG annuncia le prime schede madri con supporto a Wi-Fi 7

In un evento digitale organizzato in occasione della Gamescom 2023, la più importante fiera europea dedicata al gaming che si svolge in questi giorni a Colonia, ASUS ha rivelato di essere al lavoro su una nuova linea di schede madri pensate per sfruttare pienamente le nuove CPU Intel Core il cui annuncio è ormai imminente.

Nel suo evento ASUS ha parlato delle sue schede ROG Maximus Z790 Dark Hero, ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II e TUF Gaming Z790-Pro WiFi, mentre non mancherà una versione speciale della ROG Maximus Z790 Hero con i colori e i temi del mech EVA-02 di Asuka del classico anime Evangelion. Fra i prodotti a tema Evangelion, ci saranno anche una potentissima scheda grafica ROG Strix GeForce RTX 4090, un evoluto dissipatore AIO ROG Ryujin III 360, l’esclusivo chassis gaming ROG Hyperion, il possente alimentatore ROG Thor 1000W Platinium II, il supporto per scheda grafica ROG Herculx, in aggiunta ad un kit completo di periferiche che include mouse, tastiera e mousepad.

Il fatto che le prossime CPU Intel Core saranno compatibili con il socket LGA 1700 dà modo ad ASUS di migliorare ulteriormente le proprie schede madri basate su chipset Z790 e Z690. Una delle principali introduzioni delle nuove soluzioni ASUS ROG riguarderà il supporto a Wi-Fi 7, il quale metterà a disposizione una serie di tecnologie che amplieranno considerevolmente il throughput a disposizione dei client.

Wi-Fi 7 (802.11be), innanzitutto, metterà a disposizione canali con larghezza di banda ultra-wide da 320 MHz, unitamente alla nuova 4096-Quadrature Amplitude Modulation (QAM) che permetterà di trasferire una maggiore quantità di dati con una singola trasmissione. Ma, ancora più interessante, lo standard Wi-Fi 7 darà modo ai dispositivi di trasferire e ricevere su bande e canali diversi, mentre con le attuali connessioni fino a Wi-Fi 6E ciascun dispositivo può essere connesso al massimo su una singola banda.

Questo permetterà di toccare velocità maggiori aggregando il throughput di diverse bande. Wi-Fi 7 farà, poi, un uso più efficiente dello spettro Wi-Fi disponibile: con Multi-RU e Puncturing, infatti, i dispositivi WiFi 7 saranno in grado di sfruttare appieno la parte rimanente dei canali che normalmente non viene utilizzata.

Per poter godere appieno di questi vantaggi, sarà necessario disporre di un router Wi-Fi 7 ma anche di client con il supporto. Le schede madri ROG Maximus e ROG Strix Z790 saranno tra le prime schede madri Wi-Fi 7 e, nel caso della prima, si raggiungerà una velocità di collegamento fino a 5,8 Gbps.

Si tratterà di miglioramenti anche hardware, visto che queste schede madri arriveranno con le nuove antenne che ASUS definisce Q-Antenna. Con ottimizzazioni sul PCB e nuovi connettori pin interni migliorati, le nuove antenne miglioreranno notevolmente la velocità di trasmissione del segnale per le bande 5GHz e 6GHz.

Le nuove schede madri, inoltre, confermeranno la presenza di slot per gli SSD PCIe 5.0 M.2. Inoltre, sono dotate di tutte le tecnologie esclusive ASUS, tra cui AI Overclocking, AI Cooling II, Two-Way AI Noise Cancelation e ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) per semplificare la configurazione dell’intero sistema e migliorarne le prestazioni complessive. Le schede dispongono di numerose porte USB e del supporto per la ricarica rapida sul connettore frontale USB Type-C da 20 Gbps che integra anche la funzionalità USB Wattage Watcher. Inoltre, l’installazione è semplificata in quanto queste schede madri includono funzioni specificatamente sviluppate per il fai-da-te come Q-LED, PCIe Slot Q-Release e M.2 Q-Latch. Più informazioni sono disponibili a questo link.