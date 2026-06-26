Steam Machine: addio al 4K 60 fps. Valve aggiorna silenziosamente le specifiche

A pochi giorni dal debutto della Steam Machine, Valve ha silenziosamente aggiornato la pagina dedicata alla piattaforma con la modifica delle prestazioni attese. In particolare, Valve ha corretto al ribasso le performance previste in 4K, seppur in maniera piuttosto discreta.

In precedenza, la pagina indicava la possibilità di giocare fino a 4K a 60 FPS con FSR 4.1, grazie a un SoC semi-custom sviluppato in collaborazione con AMD. La formulazione è stata sostituita con una descrizione più prudente, che parla semplicemente di supporto al gaming fino alla risoluzione 4K con FSR 4.1, senza alcun riferimento a un frame rate specifico.

La modifica interessa anche la tecnologia di upscaling di AMD. La Steam Machine farà infatti affidamento su FSR 4.1, versione che beneficia del recente aggiornamento di AMD e del nuovo modello basato sull'intelligenza artificiale. Quest'ultimo consente anche alle GPU meno recenti di utilizzare ufficialmente la tecnologia, già inclusa all'interno di Proton Experimental.

Tuttavia, è innegabile che l'eliminazione della dicitura riduca le aspettative sull'hardware che adesso appaiono in realtà più realistiche. Allo stesso tempo, il prezzo della Steam Machine, come spiegato dagli ingegneri Valve dovuto soprattutto alla memoria RAM, rende la piattaforma ancor meno appetibile. Certo, considerando il mercato attuale, rimane pur sempre un interessante compromesso, ma le specifiche promesse appaiono adesso irraggiungibili.

Valve ha inoltre corretto un altro dettaglio relativo al lancio. Inizialmente l'azienda aveva comunicato che le email dedicate alle prenotazioni e alle eventuali liste d'attesa sarebbero state inviate il 25 giugno. La scadenza non è stata rispettata e la pagina ufficiale riporta ora una nuova indicazione.

Secondo il testo aggiornato, gli utenti riceveranno una comunicazione entro un giorno con l'esito della propria richiesta di prenotazione. Anche questa modifica è comparsa senza annunci ufficiali, direttamente all'interno della pagina dedicata alla Steam Machine.