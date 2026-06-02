ROG Edition 20: ASUS celebra il ventesimo anniversario di ROG all'insegna del lusso con un'intera gamma in edizione limitata

ASUS celebra il ventesimo anniversario di Republic of Gamers con la linea ROG Edition 20, presentata al Computex 2026. Tra schede video, schede madri, periferiche e accessori lifestyle, ce n'è per tutti i gusti

Il palco del Computex è stata una vetrina d'eccellenza per ASUS e in particolare per la divisione ROG (Republic Of Gamers), ovvero la divisione dedicata all'hardware di fascia alta dedicata ai videogiocatori più esigenti. Il 2026, infatti, è l'anno in cui ROG festeggia il 20esimo anniversario sul mercato.

Per tale ragione, durante la fiera di Taipei, l'azienda ha alzato il velo sulla nuova linea ROG Edition 20, una collezione speciale che celebra un grande traguardo del marchio Republic of Gamers con una gamma completa di componenti, notebook, monitor, periferiche e accessori dedicati agli appassionati di gaming ad alte prestazioni, tutti caratterizzati da un design unico e in edizione limitata.

La nuova famiglia punta su un ecosistema integrato che combina intelligenza artificiale, design coordinato, raffreddamento avanzato e hardware estremo, con prodotti sviluppati per configurazioni enthusiast, gaming competitivo ed esperienze immersive di nuova generazione.

Tra i prodotti più avanzati spicca la nuova ROG Crosshair X870E Edition 20, una scheda madre top di gamma caratterizzata da un sistema di raffreddamento a liquido AIO integrato che raffredda contemporaneamente CPU e VRM grazie alla soluzione ROG Ryujin Edition 20 con struttura interamente in rame. ASUS utilizza la nuova pompa Asetek EMMA Gen10 V3Rx insieme a una piastra a micro canali per migliorare dissipazione e stabilità sotto carichi elevati.

La scheda integra inoltre un sistema di alimentazione 24+2+2 fasi, dissipatori in rame e supporto fino a nove slot M.2, mentre il display LCD AMOLED da 6,67 pollici sincronizza informazioni e animazioni con gli altri dispositivi Edition 20 attraverso la piattaforma software Advanced ASUS InfoHub.

ASUS ha mostrato anche la nuova ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20, soluzione grafica basata sull'architettura Blackwell di NVIDIA che introduce un display AMOLED curvo capace di visualizzare dati hardware in tempo reale e animazioni 3D personalizzate. Il sistema di raffreddamento utilizza quattro ventole, camera di vapore e metallo liquido sulla GPU, con un incremento del flusso d'aria fino al 20%. La nuova RTX 5090 Edition 20 supporta inoltre un assorbimento fino a 800 W grazie al doppio ingresso di alimentazione tramite adattatore GC-HPWR e connettore 12VHPWR tradizionale.

Per sistemi di fascia enthusiast arriva anche il nuovo ROG Thor III 3000W Titanium Edition 20, alimentatore con componenti MOSFET GaN di livello server e potenza massima di 3000 W. ASUS dichiara una stabilità della tensione migliorata fino al 45% durante overclock e picchi di carico. Il modello include inoltre un display OLED magnetico removibile per il monitoraggio energetico.

La linea comprende anche il nuovo case open frame ROG GR20 Edition 20, realizzato in alluminio e progettato per configurazioni avanzate con installazione verticale, inclinata oppure orizzontale. ASUS integra una ventola a flusso incrociato dedicata al raffreddamento degli SSD M.2.

Sul fronte desktop debutta il nuovo ROG G1000 Edition 20, sistema preassemblato caratterizzato da un design celebrativo con badge Glory Gold e numerazione seriale dedicata. All'interno trovano spazio una GPU RTX 5090 e il processore AMD Ryzen 9 9950X3D, supportati da un sistema di raffreddamento a tre zone con dissipatore a liquido da 420 mm capace di gestire fino a 1000 W di TDP.

ASUS ha aggiornato anche la gamma compatta con il nuovo ROG NUC 16 Edition 20, mini PC da tre litri equipaggiato con GPU GeForce RTX 5090 Laptop. Il sistema QuietFlow migliora la dissipazione termica della CPU del 21% e consente una capacità combinata di raffreddamento CPU+GPU pari a 300 W.

Ampio spazio anche ai monitor OLED di nuova generazione. Il nuovo ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 utilizza un pannello Tandem WOLED da 26,5 pollici con doppia modalità operativa: QHD a 540 Hz oppure HD a 720 Hz. ASUS dichiara un tempo di risposta di 0,02 ms, luminosità migliorata del 15% e una durata del pannello superiore del 60% rispetto alla generazione precedente. Il monitor dispone inoltre di ingressi DisplayPort 2.1a UHBR20 e HDMI 2.1, e presenta la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 con una copertura dello spazio di colore DCI-P3 del 99,5%.

Debutta inoltre il nuovo ROG Strix OLED XG259QWPG ACE, definito dall'azienda come il primo monitor OLED eSport al mondo. Il display FHD da 24,5 pollici raggiunge i 540 Hz con tempo di risposta di 0,02 ms e certificazione DisplayHDR 600 TrueBlack. Siamo stati alla presentazione del nuovo monitor e trovate ulteriori dettagli nel nostro articolo dedicato.

Per utenti enthusiast e creator arriva invece il ROG Swift OLED PG32UCWM, monitor OLED RGB Tandem da 32 pollici con modalità dual-mode 4K a 240 Hz oppure Full HD a 480 Hz. Il modello supporta Dolby Vision e integra una porta USB-C con Power Delivery da 90 W e connettività DisplayPort 2.1a UHBR20.

ASUS rinnova anche il comparto networking con il nuovo ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20, router gaming WiFi 7 quad-band capace di raggiungere velocità fino a 30 Gbps grazie a canali da 320 MHz, tecnologia 4096-QAM e supporto Multi-Link Operation. Il dispositivo include due porte 10G e quattro porte 2,5G.

La linea di periferiche comprende innanzitutto la tastiera meccanica ROG Azoth Extreme Edition 20 con telaio in alluminio, fibra di carbonio, touchscreen OLED e inserti in oro 24 carati. Abbiamo recensito la tastiera top di gamma di ASUS lo scorso anno, seppur in relazione al prezzo abbiamo riscontrato qualche criticità di troppo. Inoltre, rientra nella gamma in edizione limitata anche il mouse ROG Harpe II Extreme Edition 20, dotato di sensore ROG Aimpoint Pro 65K, wireless SpeedNova 8K e switch ottici certificati per 100 milioni di clic. Anche dell'Harpe potete trovare la recensione sulle pagine di Hardware Upgrade.

Per il gaming portatile ASUS introduce anche la nuova ROG XBOX Ally X20 Bundle, versione celebrativa con chassis traslucido nero e dettagli dorati. La console utilizza per la prima volta un display OLED Nebula HDR da 7,4 pollici a 120 Hz con luminosità massima di 1.400 nit e supporto FreeSync Premium Pro.

Nella gamma notebook trova spazio il nuovo ROG Strix SCAR 18 (2026) con processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus, GPU RTX 5090 Laptop e potenza massima sostenuta di 320 W. Il notebook integra inoltre il primo pannello Mini LED 4K da 18 pollici a 240 Hz destinato al segmento laptop gaming.

La collezione Edition 20 include infine accessori lifestyle come la valigia rigida ROG SLASH Edition 20, lo zaino ROG SLASH Backpack Edition 20, la statuetta celebrativa ROG OMNI Edition 20 e il gioco da tavolo ROG Saga: In Search of Lapuntu Edition 20, sviluppato per espandere l'universo narrativo del marchio anche oltre l'hardware tradizionale.